Мини-группа
до 5 чел.
Увидеть Бухару и влюбиться за один день
Начало: Памятник Ходже Насреддину, Ляби-хауз
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Музей под открытым небом - Бухара
Начало: Памятник Ходжа Насреддина у Ляби-Хауз
Расписание: С понедельника по пятницу в 09:00, 13:00 и 17:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$24 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Увидеть Бухару и влюбиться
Начало: Памятник ходжа Насреддина у Ляби-хауса
Расписание: С понедельника по пятницу с 09:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$24 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Бухарские улочки: история, искусство, душа
Прогулка по старинным улочкам Бухары - это путешествие во времени. Узнайте, как живут ремесленники и насладитесь настоящим узбекским чаем
Начало: Торговый купол Токи Саррофон
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$105 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Комплекс Ляби-Хауз»
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