Бухара — колоритное, таинственное и очень интересное место.
Мы погуляем по извилистым улицам Старого города, любуясь величественными минаретами, медресе и мечетями. Посмотрим крепость Арк, площадь Регистан, мавзолей Саманидов и древние торговые купола. Я поделюсь загадочной историей и архитектурными особенностями этих мест.
Мы погуляем по извилистым улицам Старого города, любуясь величественными минаретами, медресе и мечетями. Посмотрим крепость Арк, площадь Регистан, мавзолей Саманидов и древние торговые купола. Я поделюсь загадочной историей и архитектурными особенностями этих мест.
Описание экскурсии
Чарующая Бухара
Вы увидите все главные достопримечательности города и услышите о них интересные факты. В программе экскурсии:
- Ляби-Хауз — площадь, на которой вы увидите несколько старинных медресе и небольшой искусственный пруд, у которого любят отдыхать местные жители. Я раскрою, как Ляби-Хауз связан с купечеством, иудаизмом и Ходжой Насреддином.
- Торговые купола — я покажу вам древние купола Токи-Саррафон, Токи-Телпак Фурушон и Токи-Заргарон. И расскажу о Бухаре как о важной точке на карте Великого шелкового пути.
- Ансамбль Пои-Калон — духовный центр города. Здесь вы узнаете о значении одноименного 47-метрового минарета и о том, как строился учебный процесс в единственном медресе, работавшем в советские времена.
- Цитадель Арк — главная резиденция бухарских правителей. Вы услышите, какие события в ней происходили и какие важные люди бывали.
- Мавзолей Саманидов — усыпальница представителей одной из древнейших восточных династий. Вы расшифруете ее необычную архитектуру, сочетающую элементы ислама и зороастризма.
Организационные детали
- Входные билеты в комплексы Ляби-Хауз, Кош-Медресе, Пои-Калон и Торговые купола не требуются.
- При желании, мы также можем посетить платные достопримечательности — Мавзолей Саманидов и мечеть Калян изнутри. Билеты в них оплачиваются дополнительно — $4 с человека.
- Посещение других платных архитектурных памятников, музеев и экспозиций не предусмотрено.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислом — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2211 туристов
Я родился в Бухаре — городе с историей более 2500 лет. С детства меня увлекали рассказы о прошлом моего города, его легенды, традиции и судьбы людей, живших здесь на протяжении
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 367 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Выбирала гида в Бухаре по отзывам на Трипстер. Проведя с Исломом два с лишним часа была рада, что все мои и мужа ожидания оправдались на 100%.
Ислом был очень внимателен к
Ислом был очень внимателен к
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E
Хотела бы поделиться своими впечатлениями об экскурсии "Знакомьтесь, Бухара!", проведенной гидом по имени Ислом. Организация была безукоризненной. Все было продуманно до мелочей. Экскурсия была очень увлекательной и информативной. Чувствовалось, что
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой искренний и тёплый отзыв! Очень приятно, что знакомство с Бухарой оставило у вас такие яркие эмоции
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Нам очень понравился рассказ гида Ислома об истории Бухары, памятниках архитектуры и связанных с ними исторических фактах, о поколениях людей, проживавших на этой земле, об Узбекистане в целом. Видно, что
+2
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв! Очень приятно было видеть ваш искренний интерес и внимание к деталям во время экскурсии
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С
если бы можно было поставить 10 звезд, поставил бы. Ислом очень эрудированный, вежливый, знающий и понимающий человек и Гид. Родился и вырос в Бухаре. Интересуется историей, имеет свой взгляд на разные события. Рекомендую! и кстати несмотря на жару, шли много в тени, так что это не было помехой. спасибо!
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Большое спасибо Ислому за прекрасную экскурсию! Вежливый, пунктуальный, хорошо эрудированный молодой человек. С удивлением узнали, что его основной профиль – англоязычные туристы (на русском языке он стал проводить экскурсии относительно недавно). Хорошая, грамотная речь. Он с уважением относится к культуре родной страны и своим наставникам. Абсолютно искренне желаю Ислому развития в туристической сфере и благодарных туристов!
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие тёплые слова и пожелания! Очень рад, что экскурсия оставила у вас приятные впечатления 🕊 И отдельное спасибо за добавленные фотографии!
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Е
Большое спасибо Ислому! Во-первых, он очень интеллигентный и приятный молодой человек. Во вторых - прекрасно рассказывает и ориентируется в теме. Терпелив к вопросам и повторениям. Ведет рассказ последовательно и доступно, что помогает ориентироваться в новых именах и терминах.
Вернемся в Бухару, обязательно обратимся к нему еще раз. Рекомендуем этого замечательного гида.
Вернемся в Бухару, обязательно обратимся к нему еще раз. Рекомендуем этого замечательного гида.
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие тёплые слова и рекомендации! Очень приятно было работать с такими внимательными и заинтересованными гостями 🕊 Буду искренне рад снова увидеть вас в Бухаре!
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