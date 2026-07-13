Знакомьтесь, Бухара

Исследовать один из древнейших городов Узбекистана на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Бухара — колоритное, таинственное и очень интересное место.

Мы погуляем по извилистым улицам Старого города, любуясь величественными минаретами, медресе и мечетями. Посмотрим крепость Арк, площадь Регистан, мавзолей Саманидов и древние торговые купола. Я поделюсь загадочной историей и архитектурными особенностями этих мест.
5
367 отзывов
Знакомьтесь, Бухара
Знакомьтесь, Бухара
Знакомьтесь, Бухара

Описание экскурсии

Чарующая Бухара

Вы увидите все главные достопримечательности города и услышите о них интересные факты. В программе экскурсии:

  • Ляби-Хауз — площадь, на которой вы увидите несколько старинных медресе и небольшой искусственный пруд, у которого любят отдыхать местные жители. Я раскрою, как Ляби-Хауз связан с купечеством, иудаизмом и Ходжой Насреддином.
  • Торговые купола — я покажу вам древние купола Токи-Саррафон, Токи-Телпак Фурушон и Токи-Заргарон. И расскажу о Бухаре как о важной точке на карте Великого шелкового пути.
  • Ансамбль Пои-Калон — духовный центр города. Здесь вы узнаете о значении одноименного 47-метрового минарета и о том, как строился учебный процесс в единственном медресе, работавшем в советские времена.
  • Цитадель Арк — главная резиденция бухарских правителей. Вы услышите, какие события в ней происходили и какие важные люди бывали.
  • Мавзолей Саманидов — усыпальница представителей одной из древнейших восточных династий. Вы расшифруете ее необычную архитектуру, сочетающую элементы ислама и зороастризма.

Организационные детали

  • Входные билеты в комплексы Ляби-Хауз, Кош-Медресе, Пои-Калон и Торговые купола не требуются.
  • При желании, мы также можем посетить платные достопримечательности — Мавзолей Саманидов и мечеть Калян изнутри. Билеты в них оплачиваются дополнительно — $4 с человека.
  • Посещение других платных архитектурных памятников, музеев и экспозиций не предусмотрено.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислом
Ислом — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2211 туристов
Я родился в Бухаре — городе с историей более 2500 лет. С детства меня увлекали рассказы о прошлом моего города, его легенды, традиции и судьбы людей, живших здесь на протяжении
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веков и создававших его неповторимый облик. Со временем это увлечение стало моей профессией. Благодаря наставникам, постоянному изучению истории региона и многолетнему опыту работы с путешественниками я научился видеть Бухару с разных сторон и делиться этим взглядом с гостями. На моих экскурсиях вы узнаете не только о памятниках архитектуры, датах и исторических событиях. Я расскажу о повседневной жизни горожан, местных традициях, религии, культуре и тех малоизвестных деталях, которые помогают лучше понять Бухару и её жителей. Для меня экскурсия — не лекция, а живой диалог, который помогает лучше понять город, его прошлое и настоящее. Буду рад познакомить вас с Бухарой и поделиться её историями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 367 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
365
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Выбирала гида в Бухаре по отзывам на Трипстер. Проведя с Исломом два с лишним часа была рада, что все мои и мужа ожидания оправдались на 100%.
Ислом был очень внимателен к
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нашим пожеланиям- организовать неспешное путешествие, учитывая что у супруга были проблемы с ногой. Мы опоздали-он терпеливо подождал и далее предлагал уютные тенистые уголки, чтобы посидеть и неспешно ведя свой рассказ. Во время экскурсии мы были постоянно в диалоге. Несмотря на жару, время пролетело незаметно и про ногу мы вспомнили уже распрощавшись с Исломом. Что приятно впечатлило: Ислом- достаточно молодой юноша (или нам это показалось:-))). И как же приятно было общаться с замотивированным человеком, с глубоким погружением в историю, желанием разобраться, принять новые знания от своих гостей.
Сейчас пониманием, что на Бухару и ее окрестности нужно выделять больше чем 2 дня. Для нас Бухара осталась еще неразгаданной и это здорово! Нам точно нужно сюда вернуться.
Тем более что с логистикой из Москвы все отлично.@Ислом, Вам только классных, щедрых и интересных гостей. Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете!

И еще off- top: Горячо рекомендуем из вкуснейшего - бухарского сазана. Это прям топчик. Попросите таксистов отвезти вас в забегаловку, что называется у "придороги", называется Delfin. Их жареный сазан заставит вас мечтать о нем долгими зимними вечерами)) и тоже будет причиной, чтобы вернуться в Бухару)

Выбирала гида в Бухаре по отзывам на Трипстер. Проведя с Исломом два с лишним часа была рада, что все мои и мужа ожидания оправдались на 100%.
Выбирала гида в Бухаре по отзывам на Трипстер. Проведя с Исломом два с лишним часа была рада, что все мои и мужа ожидания оправдались на 100%.
Выбирала гида в Бухаре по отзывам на Трипстер. Проведя с Исломом два с лишним часа была рада, что все мои и мужа ожидания оправдались на 100%.
Выбирала гида в Бухаре по отзывам на Трипстер. Проведя с Исломом два с лишним часа была рада, что все мои и мужа ожидания оправдались на 100%.
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E
Хотела бы поделиться своими впечатлениями об экскурсии "Знакомьтесь, Бухара!", проведенной гидом по имени Ислом. Организация была безукоризненной. Все было продуманно до мелочей. Экскурсия была очень увлекательной и информативной. Чувствовалось, что
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Ислом очень хорошо знает историю, культуру, искусство, географию региона. Было рассказано очень много удивительных и необыкновенных деталей. И ещё, с первых слов было видно, что Ислом очень любит свой край и хотел поделиться этим со мной. И у него это прекрасно получилось. Бухара необыкновенный, удивительнейший, неповторимый город. Это настоящее открытие для меня. Восторг, да и только!!! И все, благоря Ислому. Этому обоятельному, культурному человеку и настоящему профессионалу своего дела. И, конечно же, хотелось бы добавить про восточное гостеприимство и добродушие!!! Спасибо огромное за прекрасную экскурсию!!!

Хотела бы поделиться своими впечатлениями об экскурсии "Знакомьтесь, Бухара!", проведенной гидом по имени Ислом. Организация была
Хотела бы поделиться своими впечатлениями об экскурсии "Знакомьтесь, Бухара!", проведенной гидом по имени Ислом. Организация была
Хотела бы поделиться своими впечатлениями об экскурсии "Знакомьтесь, Бухара!", проведенной гидом по имени Ислом. Организация была
Хотела бы поделиться своими впечатлениями об экскурсии "Знакомьтесь, Бухара!", проведенной гидом по имени Ислом. Организация была
Ислом
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой искренний и тёплый отзыв! Очень приятно, что знакомство с Бухарой оставило у вас такие яркие эмоции
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и впечатления 🕊 С вами было по-настоящему приятно работать, внимательный и искренний интерес гостей всегда делает экскурсию особенно душевной и живой. Спасибо за добрые слова!

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Ольга
Нам очень понравился рассказ гида Ислома об истории Бухары, памятниках архитектуры и связанных с ними исторических фактах, о поколениях людей, проживавших на этой земле, об Узбекистане в целом. Видно, что
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человек занимается любимым делом, увлечен им, не формально подходит к рассказу. Экскурсия серьезная. Но, в результате, в голове улеглось что, где и когда происходило, и удалось проследить историю с незапамятных времен до наших дней. Именно этого мы и хотели. Было очень интересно и время экскурсии пролетело незаметно! Спасибо, Ислом! Мы увезли с собой незабываемые впечатления, знания и любовь к Узбекистану!

Нам очень понравился рассказ гида Ислома об истории Бухары, памятниках архитектуры и связанных с ними исторических
Нам очень понравился рассказ гида Ислома об истории Бухары, памятниках архитектуры и связанных с ними исторических
Нам очень понравился рассказ гида Ислома об истории Бухары, памятниках архитектуры и связанных с ними исторических
Нам очень понравился рассказ гида Ислома об истории Бухары, памятниках архитектуры и связанных с ними исторических
Нам очень понравился рассказ гида Ислома об истории Бухары, памятниках архитектуры и связанных с ними исторических
Нам очень понравился рассказ гида Ислома об истории Бухары, памятниках архитектуры и связанных с ними исторических
Нам очень понравился рассказ гида Ислома об истории Бухары, памятниках архитектуры и связанных с ними исторических
Нам очень понравился рассказ гида Ислома об истории Бухары, памятниках архитектуры и связанных с ними исторических+2
Нам очень понравился рассказ гида Ислома об истории Бухары, памятниках архитектуры и связанных с ними исторических
Нам очень понравился рассказ гида Ислома об истории Бухары, памятниках архитектуры и связанных с ними исторических
Ислом
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой тёплый отзыв! Очень приятно было видеть ваш искренний интерес и внимание к деталям во время экскурсии
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🕊 Рад, что прогулка оставила у вас такие впечатления и эмоции.
И отдельное спасибо за добавленные фотографии - очень приятно, что вы нашли время поделиться ими!

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С
если бы можно было поставить 10 звезд, поставил бы. Ислом очень эрудированный, вежливый, знающий и понимающий человек и Гид. Родился и вырос в Бухаре. Интересуется историей, имеет свой взгляд на разные события. Рекомендую! и кстати несмотря на жару, шли много в тени, так что это не было помехой. спасибо!
если бы можно было поставить 10 звезд, поставил бы. Ислом очень эрудированный, вежливый, знающий и понимающий
если бы можно было поставить 10 звезд, поставил бы. Ислом очень эрудированный, вежливый, знающий и понимающий
если бы можно было поставить 10 звезд, поставил бы. Ислом очень эрудированный, вежливый, знающий и понимающий
если бы можно было поставить 10 звезд, поставил бы. Ислом очень эрудированный, вежливый, знающий и понимающий
если бы можно было поставить 10 звезд, поставил бы. Ислом очень эрудированный, вежливый, знающий и понимающий
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Евгения
Большое спасибо Ислому за прекрасную экскурсию! Вежливый, пунктуальный, хорошо эрудированный молодой человек. С удивлением узнали, что его основной профиль – англоязычные туристы (на русском языке он стал проводить экскурсии относительно недавно). Хорошая, грамотная речь. Он с уважением относится к культуре родной страны и своим наставникам. Абсолютно искренне желаю Ислому развития в туристической сфере и благодарных туристов!
Большое спасибо Ислому за прекрасную экскурсию! Вежливый, пунктуальный, хорошо эрудированный молодой человек. С удивлением узнали, что
Большое спасибо Ислому за прекрасную экскурсию! Вежливый, пунктуальный, хорошо эрудированный молодой человек. С удивлением узнали, что
Большое спасибо Ислому за прекрасную экскурсию! Вежливый, пунктуальный, хорошо эрудированный молодой человек. С удивлением узнали, что
Большое спасибо Ислому за прекрасную экскурсию! Вежливый, пунктуальный, хорошо эрудированный молодой человек. С удивлением узнали, что
Большое спасибо Ислому за прекрасную экскурсию! Вежливый, пунктуальный, хорошо эрудированный молодой человек. С удивлением узнали, что
Большое спасибо Ислому за прекрасную экскурсию! Вежливый, пунктуальный, хорошо эрудированный молодой человек. С удивлением узнали, что
Ислом
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие тёплые слова и пожелания! Очень рад, что экскурсия оставила у вас приятные впечатления 🕊 И отдельное спасибо за добавленные фотографии!
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Е
Большое спасибо Ислому! Во-первых, он очень интеллигентный и приятный молодой человек. Во вторых - прекрасно рассказывает и ориентируется в теме. Терпелив к вопросам и повторениям. Ведет рассказ последовательно и доступно, что помогает ориентироваться в новых именах и терминах.
Вернемся в Бухару, обязательно обратимся к нему еще раз. Рекомендуем этого замечательного гида.
Большое спасибо Ислому! Во-первых, он очень интеллигентный и приятный молодой человек. Во вторых - прекрасно рассказывает
Большое спасибо Ислому! Во-первых, он очень интеллигентный и приятный молодой человек. Во вторых - прекрасно рассказывает
Ислом
Ислом
Ответ организатора:
Спасибо большое за такие тёплые слова и рекомендации! Очень приятно было работать с такими внимательными и заинтересованными гостями 🕊 Буду искренне рад снова увидеть вас в Бухаре!
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