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нашим пожеланиям- организовать неспешное путешествие, учитывая что у супруга были проблемы с ногой. Мы опоздали-он терпеливо подождал и далее предлагал уютные тенистые уголки, чтобы посидеть и неспешно ведя свой рассказ. Во время экскурсии мы были постоянно в диалоге. Несмотря на жару, время пролетело незаметно и про ногу мы вспомнили уже распрощавшись с Исломом. Что приятно впечатлило: Ислом- достаточно молодой юноша (или нам это показалось:-))). И как же приятно было общаться с замотивированным человеком, с глубоким погружением в историю, желанием разобраться, принять новые знания от своих гостей.

Сейчас пониманием, что на Бухару и ее окрестности нужно выделять больше чем 2 дня. Для нас Бухара осталась еще неразгаданной и это здорово! Нам точно нужно сюда вернуться.

Тем более что с логистикой из Москвы все отлично.@Ислом, Вам только классных, щедрых и интересных гостей. Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете!



И еще off- top: Горячо рекомендуем из вкуснейшего - бухарского сазана. Это прям топчик. Попросите таксистов отвезти вас в забегаловку, что называется у "придороги", называется Delfin. Их жареный сазан заставит вас мечтать о нем долгими зимними вечерами)) и тоже будет причиной, чтобы вернуться в Бухару)