15 отзывов оставили туристы

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Окрестности Бухары: святыни и культовые места

Побывать в маленькой Мекке, узнать о жителях Узбекистана и проникнуться колоритом Средней Азии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

76 за экскурсию

У этой экскурсии15 отзывов
5
Ирадж
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирадж – Гид в Бухаре
Сказочная Бухара и её окрестности — место притяжения паломников со всего Узбекистана.

Я покажу вам священные места и открою их истории.

Суфийский комплекс покровителя города, дворец последнего эмира, комплекс четырёх богословов — вы исследуете самые значимые постройки и прикоснётесь к богатому прошлому Бухары.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места

Что вас ожидает

Средневековые комплексы: судьба святого суфия и четырёх богословов
Бахауддин Накшбанд — это покровитель Бухары и известный религиозный деятель. В комплексе, посвящённом ему, вы услышите о жизни Накшбанда: чем он прославился на весь мир и почему его называют святым человеком. Узнаете о суфизме и дервишах, увидите старинные мечети, медресе и захоронение знаменитого жителя города. Чор Бакр — это ещё одна средневековая исламская обитель. Я объясню, когда она появилась, и поделюсь легендами о четырёх богословах и их связи с Чор Бакром. Вы ощутите дух Средневековья, прогуливаясь по комплексу, который называют Городом мёртвых.

Резиденция последнего правителя Бухары
Ситораи Мохи Хоса — летний дворец эмира — поразит вас сочетанием европейской и среднеазиатской архитектуры. Вы полюбуетесь яркими интерьерами и витражами резиденции и разберётесь в её сложном устройстве. Я расскажу о судьбе последнего правителя Бухарского эмирата, о былой жизни дворца и его настоящем. После мы отправимся в сад, чтобы покормить павлинов, живущих здесь.

Тонкости азиатской жизни: быт и кухня Узбекистана
Конечно, мы поговорим о самих жителях Бухары и страны в целом. Обсудим особенности характера и привычки узбеков. Вы попробуете вкуснейшую баранину, а при желании поучаствуете в кулинарном мастер-классе. Местная жительница обучит вас секретам приготовления бухарского плова или лепёшки в тандыре. Вы прикоснётесь к узбекскому быту и узнаете, чем живут простые жители страны.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты во все достопримечательности — 3-5 $ с человека; по желанию обед в чайхане — от 10 $ с человека
  • Мастер-класс проводится по предварительной договорённости, его стоимость уточняйте в переписке
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, я заберу вас из гостиницы и привезу обратно
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирадж
Ирадж
Я родился в старом квартале Бухары. В детстве играл в футбол возле древнего минарета, ходил в школу по старым узким улочкам, это было привычным делом. Как коренной житель, который достаточно хорошо знает изнутри особенности Бухары, хотел бы рассказать о них вам! У меня своя машина, и это позволяет ознакомиться с интересными достопримечательностями, расположенными в окрестностях Бухары!
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15 отзывов оставили туристы

25 марта 2020
Мы ездили и гуляли в Бухаре и окрестностям Бухары вместе с Ираджем! Сказать, что очень понравилось-не сказать ничего! Ирадж отлично владеет материалом, живет в Бухаре и любит ее. частичка его любви передалась и и нам. Волшебный город, в который хочется вернуться. Экскурсия продлилась дольше запланированного времени, одновременно Ирадж помог решить нам наши личные проблемы. Спасибо ему большое. Надеемся, что приедем еще.
14 января 2020
Гид нам очень понравился, очень интересно рассказывает, очень хорошо говорит на русском языке, порекомендовал отличное место для обеда и в целом показался очень честным и добрым человеком. Спасибо!
8 января 2020
Ирадж был в этот день занят, поэтому был гид Анвар. Очень интересно рассказывает и много знает. Долго еще были под впечатлением от экскурсии.
5 января 2020
Все очень понравилось! Интересно и весело! Ирадж хороший рассказчик. Очень приятно, что экскурсия была скорректирована по нашей просьбе. Рекомендую.
4 января 2020
Гид- отличный профессионал.
29 декабря 2019
Ирадж - уроженец Бухары, знает город как свои пять пальцев. Провел нас по всем главным местам, достопримечательностям и дворикам, рекомендовал кафе и мастерские, где еще сидят реальные ремесленники, а не продавцы китайских сувениров. Бухара - это восточная сказка, но Восток - дело тонкое, очень важно, чтобы хороший гид провел время с вами ( как в нашем случае) и не считал часы, затраченные на туристов. Ираджу большое спасибо и 5+.
18 ноября 2019
Очень рады, что взяли экскурсию по окрестностям Бухары и провели целый день с Ираджем. Экскурсия насыщенная, неординарная и очень динамичная и разносторонняя, а Ирадж - интересный рассказчик, приветливый и живой собеседник, внимательный гид и помощник. Получили массу впечатлений, узнали много интересного, ни один вопрос не оставался без ответа. Казалось, что мы знакомы не один день. Спасибо!!! Очень приятно быть гостем у таких радушных хозяев! С удовольствием будем рекомендовать Ираджа!!!
17 ноября 2019
Гид во втором поколении, который знает город как свои 5 пальцев и наверное, всех жителей. Все здоровались со мной как с его гостьей, показывали места на которые не попадет обычный турист - кухня, где варят плов, пекарня, где пекут лепешки, все это не туристические места, куда приезжий вряд ли зайдет. Эраджу огроиное спасибо за экскурсию, он как добрый волшебник который исполнил желаемую программу максимум и после рассказов которого хочется остаться на подольше и вернуться еще.
22 октября 2019
Хорошо спланированная экскурсия. У Ираджа есть свои маленькие «фишки», которые делают экскурсию незабываемой.
16 октября 2019
Я была впервые в Бухаре и мне было важно получить максимум интересных фактов о городе. Ирадж провёл нас по улочкам старого города, рассказал много исторических фактов, поделился полезной информацией информацией. Мы были в Бухаре очень мало, поэтому рекомендую хотя бы 3 дня, чтобы успеть проехать ее окрестности. Город и экскурсовод прекрасны!
Ещё 5 отзывов

Ирадж проводит ещё 1 экскурсию

Второй день в Бухаре: скрытые сокровища городаВторой день в Бухаре: скрытые сокровища городаВторой день в Бухаре: скрытые сокровища города
78 за экскурсию
4.5 часов
Проехать нестандартным маршрутом по культовым местам и проникнуться узбекской культурой
Часто путешественники, исследуя Бухару, ограничиваются лишь главными достопримечательностями. Моя задача — открыть для вас не менее интересные и значимые памятники, до которых редко добираются туристы. Вы разберетесь в устройстве узбекского дома в музее Файзуллы Ходжаева, посетите колоритные мечети и узнаете о пути легендарного суфия Сайфиддина Бохарзи.

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76 за экскурсию
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