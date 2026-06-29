15 отзывов оставили туристы

Бухара и её окрестности манят паломников со всего Узбекистана.Экскурсия предлагает посетить священные места, такие как суфийский комплекс Бахауддина Накшбанда и Чор Бакр, известный как Город мёртвых.Вы также увидите летний дворец

последнего эмира Ситораи Мохи Хоса, сочетающий европейскую и среднеазиатскую архитектуру. Погрузитесь в узбекский быт, попробовав местные блюда и участвуя в кулинарном мастер-классе. Это уникальная возможность прикоснуться к богатому прошлому и настоящему Бухары

Описание экскурсии

Средневековые комплексы: судьба святого суфия и четырёх богословов

Бахауддин Накшбанд — это покровитель Бухары и известный религиозный деятель. В комплексе, посвящённом ему, вы услышите о жизни Накшбанда: чем он прославился на весь мир и почему его называют святым человеком. Узнаете о суфизме и дервишах, увидите старинные мечети, медресе и захоронение знаменитого жителя города. Чор Бакр — это ещё одна средневековая исламская обитель. Я объясню, когда она появилась, и поделюсь легендами о четырёх богословах и их связи с Чор Бакром. Вы ощутите дух Средневековья, прогуливаясь по комплексу, который называют Городом мёртвых.

Резиденция последнего правителя Бухары

Ситораи Мохи Хоса — летний дворец эмира — поразит вас сочетанием европейской и среднеазиатской архитектуры. Вы полюбуетесь яркими интерьерами и витражами резиденции и разберётесь в её сложном устройстве. Я расскажу о судьбе последнего правителя Бухарского эмирата, о былой жизни дворца и его настоящем. После мы отправимся в сад, чтобы покормить павлинов, живущих здесь.

Тонкости азиатской жизни: быт и кухня Узбекистана

Конечно, мы поговорим о самих жителях Бухары и страны в целом. Обсудим особенности характера и привычки узбеков. Вы попробуете вкуснейшую баранину, а при желании поучаствуете в кулинарном мастер-классе. Местная жительница обучит вас секретам приготовления бухарского плова или лепёшки в тандыре. Вы прикоснётесь к узбекскому быту и узнаете, чем живут простые жители страны.

Организационные детали