15 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Окрестности Бухары: святыни и культовые места

Путешествие по святым местам Бухары откроет вам тайны суфийских комплексов и резиденции последнего эмира. Ощутите дух Средневековья и узбекскую культуру
Бухара и её окрестности манят паломников со всего Узбекистана.

Экскурсия предлагает посетить священные места, такие как суфийский комплекс Бахауддина Накшбанда и Чор Бакр, известный как Город мёртвых.

Вы также увидите летний дворец
читать дальшеуменьшить

последнего эмира Ситораи Мохи Хоса, сочетающий европейскую и среднеазиатскую архитектуру. Погрузитесь в узбекский быт, попробовав местные блюда и участвуя в кулинарном мастер-классе. Это уникальная возможность прикоснуться к богатому прошлому и настоящему Бухары

4.9
167 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Священные места Бухары
  • 🏰 Дворец последнего эмира
  • 🍽️ Узбекская кухня и мастер-класс
  • 🕌 Средневековые комплексы
  • 🚗 Удобный трансфер
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Окрестности Бухары: святыни и культовые места

Что можно увидеть

  • Бахауддин Накшбанд
  • Чор Бакр
  • Ситораи Мохи Хоса

Описание экскурсии

Средневековые комплексы: судьба святого суфия и четырёх богословов

Бахауддин Накшбанд — это покровитель Бухары и известный религиозный деятель. В комплексе, посвящённом ему, вы услышите о жизни Накшбанда: чем он прославился на весь мир и почему его называют святым человеком. Узнаете о суфизме и дервишах, увидите старинные мечети, медресе и захоронение знаменитого жителя города. Чор Бакр — это ещё одна средневековая исламская обитель. Я объясню, когда она появилась, и поделюсь легендами о четырёх богословах и их связи с Чор Бакром. Вы ощутите дух Средневековья, прогуливаясь по комплексу, который называют Городом мёртвых.

Резиденция последнего правителя Бухары

Ситораи Мохи Хоса — летний дворец эмира — поразит вас сочетанием европейской и среднеазиатской архитектуры. Вы полюбуетесь яркими интерьерами и витражами резиденции и разберётесь в её сложном устройстве. Я расскажу о судьбе последнего правителя Бухарского эмирата, о былой жизни дворца и его настоящем. После мы отправимся в сад, чтобы покормить павлинов, живущих здесь.

Тонкости азиатской жизни: быт и кухня Узбекистана

Конечно, мы поговорим о самих жителях Бухары и страны в целом. Обсудим особенности характера и привычки узбеков. Вы попробуете вкуснейшую баранину, а при желании поучаствуете в кулинарном мастер-классе. Местная жительница обучит вас секретам приготовления бухарского плова или лепёшки в тандыре. Вы прикоснётесь к узбекскому быту и узнаете, чем живут простые жители страны.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты во все достопримечательности — 3-5 $ с человека; по желанию обед в чайхане — от 10 $ с человека
  • Мастер-класс проводится по предварительной договорённости, его стоимость уточняйте в переписке
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, я заберу вас из гостиницы и привезу обратно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирадж
Ирадж — ваша команда гидов в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2015 туристов
Я родился в старом квартале Бухары. В детстве играл в футбол возле древнего минарета, ходил в школу по старым узким улочкам, и это было привычным делом. Как коренной житель, который
читать дальшеуменьшить

достаточно хорошо знает изнутри особенности Бухары, хотел бы рассказать о них вам! У меня своя машина, и это позволяет ознакомиться с интересными достопримечательностями, расположенными в окрестностях Бухары. Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 167 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
161
4
4
3
1
2
1
1
Рамиль
Мы путешествовали семьей, Ирадж нас встретил на вокзале города Коган и отвез в Бухару, по дороге мы познакомились и он много успел рассказать об истории своего края.
Ирадж наш человек, рожденный
читать дальшеуменьшить

в СССР и у нас много общего, совпадение мнений на исторические события, поэтому мы были на одной волне и понимали друг друга.
Нам очень нравятся люди влюбленные в свою родину и историю.
Экскурсия длилась 5 часов, очень насыщенная, но мы успевали зайти в интересные исторические кафешки попить кофе, купить сувениры и национальную одежду.
Ираджа знают все в городе, он уважаемый человек, с шикарным чувством юмора и разноообразными знаниями.
Нам порекомендовал хороший ресторан, где мы поели Бухарский плов. Пофоткал нас в красивых локациях.

Мы путешествовали семьей, Ирадж нас встретил на вокзале города Коган и отвез в Бухару, по дороге
Мы путешествовали семьей, Ирадж нас встретил на вокзале города Коган и отвез в Бухару, по дороге
Мы путешествовали семьей, Ирадж нас встретил на вокзале города Коган и отвез в Бухару, по дороге
Мы путешествовали семьей, Ирадж нас встретил на вокзале города Коган и отвез в Бухару, по дороге
Мы путешествовали семьей, Ирадж нас встретил на вокзале города Коган и отвез в Бухару, по дороге
Вам был полезен этот отзыв?
Д
гид красавчик, рекомендую 👍
гид красавчик, рекомендую 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
У нас случился форс-мажор, и срочно нужна была экскурсия на завтрашнее утро. И Радж оперативно откликнулся. Гидом был Хуршед, очень интеллигентный образованный молодой человек. Нам все очень понравилось - его доброжелательность, общительность, стремление как можно больше рассказать и показать. Экскурсия получилась информационно насыщенной и очень душевной. Большое спасибо
У нас случился форс-мажор, и срочно нужна была экскурсия на завтрашнее утро. И Радж оперативно откликнулся.
У нас случился форс-мажор, и срочно нужна была экскурсия на завтрашнее утро. И Радж оперативно откликнулся.
У нас случился форс-мажор, и срочно нужна была экскурсия на завтрашнее утро. И Радж оперативно откликнулся.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Ирадж - волшебный гид! Вся многочасовая экскурсия прошла на одном дыхании! из фишечек - знает язык павлинов, они ему отвечают:)
Ирадж - волшебный гид! Вся многочасовая экскурсия прошла на одном дыхании! из фишечек - знает язык павлинов, они ему отвечают:)
Ирадж - волшебный гид! Вся многочасовая экскурсия прошла на одном дыхании! из фишечек - знает язык павлинов, они ему отвечают:)
Ирадж - волшебный гид! Вся многочасовая экскурсия прошла на одном дыхании! из фишечек - знает язык павлинов, они ему отвечают:)
Ирадж - волшебный гид! Вся многочасовая экскурсия прошла на одном дыхании! из фишечек - знает язык павлинов, они ему отвечают:)
Ирадж - волшебный гид! Вся многочасовая экскурсия прошла на одном дыхании! из фишечек - знает язык павлинов, они ему отвечают:)
Вам был полезен этот отзыв?
С
Это была незабываемая экскурсия по Бухаре. Мы даже не думали что этот город имеет такую многовековую и насыщенную историю. Ирадж так все интересно рассказывал, что влюбились в это место и
читать дальшеуменьшить

хотим приехать еще весной или осенью в бархатный сезон. Сегодня было прохладно, но это не помешало обойти старый город ногами, по всем улочкам. Что ни улица - то история, что ни ворота - то свой колорит и дух истории. Ирадж - неиссякаемое количество информации, которую только успевали поглощать))) большое спасибо за этот прекрасный день!!!!!!!

Это была незабываемая экскурсия по Бухаре. Мы даже не думали что этот город имеет такую многовековую
Это была незабываемая экскурсия по Бухаре. Мы даже не думали что этот город имеет такую многовековую
Это была незабываемая экскурсия по Бухаре. Мы даже не думали что этот город имеет такую многовековую
Это была незабываемая экскурсия по Бухаре. Мы даже не думали что этот город имеет такую многовековую
Это была незабываемая экскурсия по Бухаре. Мы даже не думали что этот город имеет такую многовековую
Это была незабываемая экскурсия по Бухаре. Мы даже не думали что этот город имеет такую многовековую
Это была незабываемая экскурсия по Бухаре. Мы даже не думали что этот город имеет такую многовековую
Это была незабываемая экскурсия по Бухаре. Мы даже не думали что этот город имеет такую многовековую
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Ирадж устроил нам настоящий информационный блокбастер с глубоким погружением в историю, традиции, религию. Очень радушный, внимательный человек. Было круто!
Ирадж устроил нам настоящий информационный блокбастер с глубоким погружением в историю, традиции, религию. Очень радушный, внимательный
Ирадж устроил нам настоящий информационный блокбастер с глубоким погружением в историю, традиции, религию. Очень радушный, внимательный
Ирадж устроил нам настоящий информационный блокбастер с глубоким погружением в историю, традиции, религию. Очень радушный, внимательный
Ирадж устроил нам настоящий информационный блокбастер с глубоким погружением в историю, традиции, религию. Очень радушный, внимательный
Ирадж устроил нам настоящий информационный блокбастер с глубоким погружением в историю, традиции, религию. Очень радушный, внимательный
Ирадж устроил нам настоящий информационный блокбастер с глубоким погружением в историю, традиции, религию. Очень радушный, внимательный
Ирадж устроил нам настоящий информационный блокбастер с глубоким погружением в историю, традиции, религию. Очень радушный, внимательный
Ирадж устроил нам настоящий информационный блокбастер с глубоким погружением в историю, традиции, религию. Очень радушный, внимательный+1
Ирадж устроил нам настоящий информационный блокбастер с глубоким погружением в историю, традиции, религию. Очень радушный, внимательный
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бухары

Похожие экскурсии на «Окрестности Бухары: святыни и культовые места»

Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
На машине
5 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 14 чел.
Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
Погрузитесь в историю Бухары с потомком эмиров. Узнайте о жизни купцов и эмиров, посетите медресе и суфийские центры. Откройте для себя культуру Узбекистана
Начало: У вашей гостиница
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $148 за всё до 4 чел.
Путешествие по окрестностям Бухары
На машине
4 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по окрестностям Бухары
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $160 за всё до 4 чел.
Свет Бухары: святыни, кварталы и живые истории
Пешая
4.5 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свет Бухары: святыни, кварталы и живые истории
Взглянуть на медресе, торговые купола и крепость Арк глазами горожан
Начало: У памятника Ходже Насреддину
Расписание: ежедневно в 09:30 и 15:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$29 за человека
Чарующая Бухара
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Чарующая Бухара
Побывать в зимней резиденции эмира, познакомиться с прошлым, традициями и обычаями Узбекистана
Начало: В центре Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$27 за человека
У нас ещё много экскурсий в Бухаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бухаре
от $150 за экскурсию