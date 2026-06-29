15 отзывов оставили туристы

Путешествие по святым местам Бухары откроет вам тайны суфийских комплексов и резиденции последнего эмира. Ощутите дух Средневековья и узбекскую культуру
Бухара и её окрестности манят паломников со всего Узбекистана.
Экскурсия предлагает посетить священные места, такие как суфийский комплекс Бахауддина Накшбанда и Чор Бакр, известный как Город мёртвых.
Вы также увидите летний дворец читать дальшеуменьшить
последнего эмира Ситораи Мохи Хоса, сочетающий европейскую и среднеазиатскую архитектуру. Погрузитесь в узбекский быт, попробовав местные блюда и участвуя в кулинарном мастер-классе. Это уникальная возможность прикоснуться к богатому прошлому и настоящему Бухары
Средневековые комплексы: судьба святого суфия и четырёх богословов
Бахауддин Накшбанд — это покровитель Бухары и известный религиозный деятель. В комплексе, посвящённом ему, вы услышите о жизни Накшбанда: чем он прославился на весь мир и почему его называют святым человеком. Узнаете о суфизме и дервишах, увидите старинные мечети, медресе и захоронение знаменитого жителя города. Чор Бакр — это ещё одна средневековая исламская обитель. Я объясню, когда она появилась, и поделюсь легендами о четырёх богословах и их связи с Чор Бакром. Вы ощутите дух Средневековья, прогуливаясь по комплексу, который называют Городом мёртвых.
Резиденция последнего правителя Бухары
Ситораи Мохи Хоса — летний дворец эмира — поразит вас сочетанием европейской и среднеазиатской архитектуры. Вы полюбуетесь яркими интерьерами и витражами резиденции и разберётесь в её сложном устройстве. Я расскажу о судьбе последнего правителя Бухарского эмирата, о былой жизни дворца и его настоящем. После мы отправимся в сад, чтобы покормить павлинов, живущих здесь.
Тонкости азиатской жизни: быт и кухня Узбекистана
Конечно, мы поговорим о самих жителях Бухары и страны в целом. Обсудим особенности характера и привычки узбеков. Вы попробуете вкуснейшую баранину, а при желании поучаствуете в кулинарном мастер-классе. Местная жительница обучит вас секретам приготовления бухарского плова или лепёшки в тандыре. Вы прикоснётесь к узбекскому быту и узнаете, чем живут простые жители страны.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты во все достопримечательности — 3-5 $ с человека; по желанию обед в чайхане — от 10 $ с человека
Мастер-класс проводится по предварительной договорённости, его стоимость уточняйте в переписке
Экскурсия автомобильно-пешеходная, я заберу вас из гостиницы и привезу обратно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирадж — ваша команда гидов в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2015 туристов
Я родился в старом квартале Бухары. В детстве играл в футбол возле древнего минарета, ходил в школу по старым узким улочкам, и это было привычным делом. Как коренной житель, который читать дальшеуменьшить
достаточно хорошо знает изнутри особенности Бухары, хотел бы рассказать о них вам! У меня своя машина, и это позволяет ознакомиться с интересными достопримечательностями, расположенными в окрестностях Бухары. Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 167 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Рамиль
Мы путешествовали семьей, Ирадж нас встретил на вокзале города Коган и отвез в Бухару, по дороге мы познакомились и он много успел рассказать об истории своего края. Ирадж наш человек, рожденный читать дальшеуменьшить
в СССР и у нас много общего, совпадение мнений на исторические события, поэтому мы были на одной волне и понимали друг друга. Нам очень нравятся люди влюбленные в свою родину и историю. Экскурсия длилась 5 часов, очень насыщенная, но мы успевали зайти в интересные исторические кафешки попить кофе, купить сувениры и национальную одежду. Ираджа знают все в городе, он уважаемый человек, с шикарным чувством юмора и разноообразными знаниями. Нам порекомендовал хороший ресторан, где мы поели Бухарский плов. Пофоткал нас в красивых локациях.
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Д
Дмитрий
гид красавчик, рекомендую 👍
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Мария
У нас случился форс-мажор, и срочно нужна была экскурсия на завтрашнее утро. И Радж оперативно откликнулся. Гидом был Хуршед, очень интеллигентный образованный молодой человек. Нам все очень понравилось - его доброжелательность, общительность, стремление как можно больше рассказать и показать. Экскурсия получилась информационно насыщенной и очень душевной. Большое спасибо
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В
Виктория
Ирадж - волшебный гид! Вся многочасовая экскурсия прошла на одном дыхании! из фишечек - знает язык павлинов, они ему отвечают:)
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С
Светлана
Это была незабываемая экскурсия по Бухаре. Мы даже не думали что этот город имеет такую многовековую и насыщенную историю. Ирадж так все интересно рассказывал, что влюбились в это место и читать дальшеуменьшить
хотим приехать еще весной или осенью в бархатный сезон. Сегодня было прохладно, но это не помешало обойти старый город ногами, по всем улочкам. Что ни улица - то история, что ни ворота - то свой колорит и дух истории. Ирадж - неиссякаемое количество информации, которую только успевали поглощать))) большое спасибо за этот прекрасный день!!!!!!!
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Светлана
Ирадж устроил нам настоящий информационный блокбастер с глубоким погружением в историю, традиции, религию. Очень радушный, внимательный человек. Было круто!
+1
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