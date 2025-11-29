Описание экскурсииАссалам Алейкум уважаемые гости! Добро пожаловать в священную Бухару, я рад вас приветствовать, меня зовут Исломбек, ваш проводник в этом сказочном городе. Мы команда гидов с большой радостью покажем и расскажем вам: про историю возникновения архитектурных шедевров Бухары, познакомим с местными традициями, проведём по старым улочкам и базарам города перенеся вас в эпоху средневекового Востока и на главной площади, только там вас будет ждать весельчак Ходжа Насриддин со своими анекдотами, так-что обязательно примите участие вместе с нами!
Каждый день с 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Наш пеший маршрут экскурсии начнётся с самой оживлённой части старого города «Ляби Хауз»
- Ансамбль Ляби Хауз (14-17 век), это одна из центральных площадей города, целый архитектурный ансамбль
- Торговые купола Бухары - это исторические крытые рынки Токи-Заргарон (Купол ювелиров), Токи-Телпак-Фурушон (Купол головных уборов), Токи-Саррафон (Купол денежного обмена)
- Бухарские средневековые бани (хаммам) - особая достопримечательность, которую можно не только осмотреть, но и использовать по прямому назначению
- Символ Бухары - Комплекс Пои-Калон (или Пой Калон) - это выдающийся архитектурный ансамбль, который является одним из самых значимых исторических памятников города. Комплекс включает в себя мечеть Калон, минарет Калон и медресе Мири-Араб
- Крепость Арк - это величественное историческое сооружение, расположенное в центре Бухары
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание и прохладительные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухара
Завершение: Площадь Арк
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
