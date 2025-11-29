Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Исломбек Ваш гид в Бухаре
Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-10 человек Когда Каждый день с 11:00 $35 за человека

Описание экскурсии Ассалам Алейкум уважаемые гости! Добро пожаловать в священную Бухару, я рад вас приветствовать, меня зовут Исломбек, ваш проводник в этом сказочном городе. Мы команда гидов с большой радостью покажем и расскажем вам: про историю возникновения архитектурных шедевров Бухары, познакомим с местными традициями, проведём по старым улочкам и базарам города перенеся вас в эпоху средневекового Востока и на главной площади, только там вас будет ждать весельчак Ходжа Насриддин со своими анекдотами, так-что обязательно примите участие вместе с нами!

