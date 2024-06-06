1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Волшебная Бухара: Погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Бухары в увлекательной индивидуальной экскурсии. Истории, архитектура и традиции ждут вас
Начало: На площади Ляби-хауз
«Вы увидите главные достопримечательности древней Бухары и услышите интересные факты из истории города»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия Сказочная Бухара: глубина истории и культуры
Загляните в сердце Узбекистана с экскурсией по Бухаре. Откройте для себя величие Лаби-Хауз, Пои-Калян и многое другое
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Бухара известная и неизведанная: путешествие по историческим и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю на комбинированную обзорную экскурсию по Бухаре»
10 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€89 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Популярное предложение
О Бухаре с любовью: экскурсия по историческим кварталам и памятникам
Прогуляйтесь по историческому центру Бухары, от светского до духовного. Узнайте о купцах, религиях и легендах города. Завершите день в уютной чайхане
Начало: На площади Ляби-Хауз
«Познакомитесь с историями и легендами города, а также традициями и культурой нашего народа»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
€25 за человека
Индивидуальная
4 часа
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
«Здесь вы не только познакомитесь с выдающимися архитектурными памятниками, но и прочувствуете атмосферу прошлых эпох»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
«На одной из центральных площадей Бухары вы познакомитесь с архитектурным ансамблем 16-17 веков, посреди которого располагается дивный водоем»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Бухара: Путешествие по историческим сокровищам
Откройте великолепие Бухары: от Ляби-Хауз до мавзолея Саманидов. Индивидуальная экскурсия с уникальными историями и архитектурными шедеврами
«Вы увидите все главные достопримечательности города и услышите о них интересные факты»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€60 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара сквозь столетия: Индивидуальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Ляби Хауз
«Вы погуляете по Старому городу и увидите его главные достопримечательности: древние торговые купола, медресе, мечети, архитектурный ансамбль Пои-Калон с 47-метровым минаретом и площадь Ляби-Хауз с живописным прудом»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
15 июня в 16:30
22 июня в 09:30
€84 за всё до 12 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Популярное предложение
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, где каждый камень рассказывает свою историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и тайны древних улиц
Начало: От торгового купола Токи-Саррофон
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€22 за человека
Индивидуальная
4 часа
Бухара и окрестности: глубокое погружение в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, исследуя её исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: В районе старого города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€103 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
Здравствуй, Бухара: Путешествие по историческим и культурным сокровищам
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: В гостиница и Ж/Д вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100€85 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Бухаре и узнайте её историю, традиции и легенды. Включены Ляби-Хауз, еврейский квартал, караван-сарай и Пои-Калон
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
«Приглашаем на обзорную экскурсию по сказочной Бухаре»
Завтра в 10:00
10 июня в 16:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Загадочная Бухара: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый уголок дышит историей. Вас ждут уникальные архитектурные памятники и увлекательные рассказы
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€65 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Бухара: путешествие по колыбели восточной культуры, науки и торговли
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и научных открытий
Начало: На площади Ляби-Хауз
«В сердце сказочной Бухары вы познакомитесь с древними мечетями, медресе и мавзолеями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
104€78 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Бухаре
Погрузитесь в историю Бухары, узнайте легенды и предания, посетите знаковые места и ощутите дух древнего города. Индивидуальная экскурсия для ценителей культуры
Начало: Ансамбль Ляби хауз
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
€63 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Знакомство с Бухарой: Погружение в историю Великого шёлкового пути
Познайте древнюю Бухару, где каждый уголок хранит истории Великого шёлкового пути и древних цивилизаций
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$75 за всё до 15 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
«Тайминг: обзорная экскурсия по Бухаре — 6 часов, трансфер в Самарканд — 4 часа»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350€315 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия с Равшаном. У него отличный русский язык и достаточно знаний, чтобы ответить на дополнительные вопросы по
- ИИрина5 июня 2024Добрый день! От чистого сердца благодарим Ислома за потрясающую экскурсию "Знакомьтесь, Бухара!". Творческая и структурированная подача материала восхищает! Ислом раскрыл
- ЗЗиннят5 июня 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города.
- ЕЕвгения4 июня 2024Ездили на экскурсию во второй половине дня, я опасалась, что не успеем во дворец, тк много времени провели на первой
- ЕЕвгения4 июня 2024Были на экскурсии по Бухаре с Ойбеком. Он хороший и интересный рассказчик, видно что любит свой город. Рассказал и показал много необычных и интересных мест
- ТТатьяна4 июня 2024Спасибо Ислому за интересную и не скучную прогулку!
- РРуслан4 июня 2024Экскурсия понравилась. Гид Рустам грамотно рассказал обо всех местах, которые были в программе. В группе было всего 2 человека (я
- ЕЕлена4 июня 2024Огромное спасибо гиду Оубеку за прекрасные знания истории и быта Узбекистана! Это была замечательная экскурсия по Бухаре и пригородам с интересным рассказом. Благодарю.
- ЕЕлена4 июня 2024Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Бухаре. Экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне с великолепными историческими знаниями гида. Водитель был на высоте. Рекомендую однозначно,если хотите узнать интересные события этой страны и ознакомиться с ее красотами. Благодарим
- ВВалерий3 июня 2024Спасибо Армену Бабаяну за его Бухару известную и неизвестную. Было в этот день жарковато, но им спланирован наш маршрут так,
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Обзорные»
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