Обзорные и познавательные экскурсии Бухары

Найдено 19 экскурсий в категории «Обзорные» в Бухаре на русском языке, цены от €22, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
71 отзыв
Волшебная Бухара: Погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Бухары в увлекательной индивидуальной экскурсии. Истории, архитектура и традиции ждут вас
Начало: На площади Ляби-хауз
«Вы увидите главные достопримечательности древней Бухары и услышите интересные факты из истории города»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Сказочная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
121 отзыв
Индивидуальная экскурсия Сказочная Бухара: глубина истории и культуры
Загляните в сердце Узбекистана с экскурсией по Бухаре. Откройте для себя величие Лаби-Хауз, Пои-Калян и многое другое
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
75 за всё до 10 чел.
Бухара известная и неизведанная
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
142 отзыва
Бухара известная и неизведанная: путешествие по историческим и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю на комбинированную обзорную экскурсию по Бухаре»
10 июня в 06:00
15 июня в 06:00
89 за всё до 5 чел.
О Бухаре с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
37 отзывов
Популярное предложение
О Бухаре с любовью: экскурсия по историческим кварталам и памятникам
Прогуляйтесь по историческому центру Бухары, от светского до духовного. Узнайте о купцах, религиях и легендах города. Завершите день в уютной чайхане
Начало: На площади Ляби-Хауз
«Познакомитесь с историями и легендами города, а также традициями и культурой нашего народа»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
25 за человека
Бухара - город-музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
315 отзывов
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
«Здесь вы не только познакомитесь с выдающимися архитектурными памятниками, но и прочувствуете атмосферу прошлых эпох»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
«На одной из центральных площадей Бухары вы познакомитесь с архитектурным ансамблем 16-17 веков, посреди которого располагается дивный водоем»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
125 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
212 отзывов
Знакомьтесь, Бухара: Путешествие по историческим сокровищам
Откройте великолепие Бухары: от Ляби-Хауз до мавзолея Саманидов. Индивидуальная экскурсия с уникальными историями и архитектурными шедеврами
«Вы увидите все главные достопримечательности города и услышите о них интересные факты»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 за всё до 6 чел.
Бухара сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
68 отзывов
Бухара сквозь столетия: Индивидуальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Ляби Хауз
«Вы погуляете по Старому городу и увидите его главные достопримечательности: древние торговые купола, медресе, мечети, архитектурный ансамбль Пои-Калон с 47-метровым минаретом и площадь Ляби-Хауз с живописным прудом»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
77 за всё до 5 чел.
Бухара яркая и неповторимая
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
84 отзыва
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
15 июня в 16:30
22 июня в 09:30
84 за всё до 12 чел.
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
111 отзывов
Популярное предложение
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, где каждый камень рассказывает свою историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и тайны древних улиц
Начало: От торгового купола Токи-Саррофон
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
22 за человека
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Бухара и окрестности: глубокое погружение в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, исследуя её исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: В районе старого города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
103 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Бухара
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Здравствуй, Бухара: Путешествие по историческим и культурным сокровищам
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: В гостиница и Ж/Д вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10085 за человека
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Бухаре и узнайте её историю, традиции и легенды. Включены Ляби-Хауз, еврейский квартал, караван-сарай и Пои-Калон
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
65 за всё до 5 чел.
Бухара - сердце Древнего Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
«Приглашаем на обзорную экскурсию по сказочной Бухаре»
Завтра в 10:00
10 июня в 16:00
70 за всё до 6 чел.
Загадочная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Загадочная Бухара: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый уголок дышит историей. Вас ждут уникальные архитектурные памятники и увлекательные рассказы
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
65 за всё до 10 чел.
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Бухара: путешествие по колыбели восточной культуры, науки и торговли
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и научных открытий
Начало: На площади Ляби-Хауз
«В сердце сказочной Бухары вы познакомитесь с древними мечетями, медресе и мавзолеями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10478 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
58 отзывов
Обзорная экскурсия по Бухаре
Погрузитесь в историю Бухары, узнайте легенды и предания, посетите знаковые места и ощутите дух древнего города. Индивидуальная экскурсия для ценителей культуры
Начало: Ансамбль Ляби хауз
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
63 за всё до 10 чел.
Знакомство с Бухарой
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Знакомство с Бухарой: Погружение в историю Великого шёлкового пути
Познайте древнюю Бухару, где каждый уголок хранит истории Великого шёлкового пути и древних цивилизаций
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$75 за всё до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре + трансфер в Самарканд
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
«Тайминг: обзорная экскурсия по Бухаре — 6 часов, трансфер в Самарканд — 4 часа»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350315 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
    Нам очень понравилась экскурсия с Равшаном. У него отличный русский язык и достаточно знаний, чтобы ответить на дополнительные вопросы по
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    истории. И большое спасибо ему за терпение, т. к. наша группа часто отвлекалась от темы экскурсии. Рекомендую эту экскурсию и этого гида.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Знакомьтесь, Бухара
    Добрый день! От чистого сердца благодарим Ислома за потрясающую экскурсию "Знакомьтесь, Бухара!". Творческая и структурированная подача материала восхищает! Ислом раскрыл
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    нам невероятную красоту Бухары, благодаря красивой речи, глубоким знаниям истории и увлеченностью своим делом. Правильно подобранный маршрут помог нам узнать все секреты улочек древнего города. Ислом сделал нам красивые фотографии и подсказал где можно отведать вкуснейший плов в Бухаре. С легким сердцем рекомендуем данного гида! Будьте уверены, Вам понравится!

  • З
    Зиннят
    5 июня 2024
    Бухара известная и неизведанная
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города.
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю городаОчень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю городаОчень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города
  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Ездили на экскурсию во второй половине дня, я опасалась, что не успеем во дворец, тк много времени провели на первой
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    точке, но оказалось, что дворец работает допоздна и мы в итоге по нему гуляли без других туристов, что тоже плюс. Ойбек отличный рассказчик. Рекомендую экскурсии с ним

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Бухара сквозь столетия
    Были на экскурсии по Бухаре с Ойбеком. Он хороший и интересный рассказчик, видно что любит свой город. Рассказал и показал много необычных и интересных мест
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    О Бухаре с любовью
    Спасибо Ислому за интересную и не скучную прогулку!
  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
    Экскурсия понравилась. Гид Рустам грамотно рассказал обо всех местах, которые были в программе. В группе было всего 2 человека (я
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    и мама), так как видимо уже не сезон. Уложились ровно по времени, на фото также времени в целом хватило. Также Рустам посоветовал хорошее место, где готовят вкусный плов. В общем, советую данную экскурсию)

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Огромное спасибо гиду Оубеку за прекрасные знания истории и быта Узбекистана! Это была замечательная экскурсия по Бухаре и пригородам с интересным рассказом. Благодарю.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Бухара
    Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Бухаре. Экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне с великолепными историческими знаниями гида. Водитель был на высоте. Рекомендую однозначно,если хотите узнать интересные события этой страны и ознакомиться с ее красотами. Благодарим
  • В
    Валерий
    3 июня 2024
    Бухара известная и неизведанная
    Спасибо Армену Бабаяну за его Бухару известную и неизвестную. Было в этот день жарковато, но им спланирован наш маршрут так,
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    что мы этого почти не ощутили. Заглянули в уголки городской старины, где мало туристов заходит, открылись нам маленькие тайны древних водоемов-хаузов, которые заброшены, но необычайно трогательны в современности, во множество маленьких местных действующих и позаброшенных мечетей города и многое другое. Незабываем некрополь …. Нет в нем ощущения смертности человеческой - есть дух добра и жизни вечной! Обед в нетуристическом месте с вкуснейшими мантами и компотом на все сто с присыпочкой. Локацию не скажем, что бы оставить место неиспорченным туристическим наплывом. Может вы станете интересны Армену и он откроет вам и эту городскую нетуристическую точку гастрономической радости. Спасибо за все, Армен!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Обзорные»

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  1. Волшебная Бухара
  2. Сказочная Бухара
  3. Бухара известная и неизведанная
  4. О Бухаре с любовью
  5. Бухара - город-музей
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Обзорные" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 22 до 315 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1343 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Бухары нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Бухаре много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке
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