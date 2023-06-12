Пустынный трип к «морю в песках» - озеру Айдаркуль
Авторский тур в Бухаре

Отдохните от городской суеты и отправьтесь в путешествие по песчаным барханам к озеру Айдаркуль. Живите как кочевники и наслаждайтесь звездным небом

5
1 отзыв
Представьте, как вы оставляете за спиной городскую суету и отправляетесь в путешествие, полное тишины и спокойствия.

Вас ждет двухдневное приключение в пустыне, где вы сможете насладиться красотой песчаных барханов, оазисов и непередаваемым звездным небом.

Этот тур предлагает уникальный опыт катания на верблюдах под утренними лучами солнца, что позволит вам почувствовать себя настоящими путешественниками Великого шелкового пути.

Вы будете жить в традиционных юртах кочевников, наслаждаясь вечерами у костра и днем на берегу живописного озера Айдаркуль.

В программе тура также посещение мастерской керамистов, где вы узнаете о местных традициях ремесла, и экскурсия к крепости Нур, построенной великим Александром Македонским.

Не упустите возможность увидеть священных рыб в водоеме Нурата, добавляющих магии в этот незабываемый тур.

Подготовьтесь к приключению: возьмите с собой запас воды, перекусы, средства личной гигиены, купальные принадлежности, полотенца и средства защиты от солнца.

Этот тур идеален для тех, кто ищет уединение с природой и желает испытать неповторимые эмоции, погрузившись в атмосферу древних караванных путей
Пустынный трип к «морю в песках» - озеру Айдаркуль
Пустынный трип к «морю в песках» - озеру Айдаркуль
Пустынный трип к «морю в песках» - озеру Айдаркуль
Ближайшие даты:
18
мая
1
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет23 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

Не забудьте взять с собой запас воды, перекус в дорогу и напитки, средства личной гигиены, купальные принадлежности, полотенца и средства защиты от загара, а также головные уборы.

Проживание. Будем жить в традиционных юртах кочевников. Проживание оплачивается дополнительно — 60 € с человека.

Питание. В программу не входит питание. Завтраки, обеды и ужины оплачиваются дополнительно (входят в стоимость проживания).

Программа тура по дням

1 день

Керамическая мастерская, Нурат и купание в озере Айдаркуль

Встречаемся в Бухаре, разместимся в машине и отправимся в юртовый лагерь. Проведём в дороге около 4 часов. По пути остановимся в мастерской керамистов Нарзуллаевых в Гиджуване, где производство керамики в традиционном стиле зародилось более 300 лет назад, почти одновременно с возникновением поселения. Затем увидим Вабкентский минарет 12 века — главный символ города, считающийся младшим братом бухарского минарета Каляна.

Рассмотрим караван-сараи — стоянки для охраны и отдыха купцов, идущих по Великому шёлковому пути. Они строились таким образом, чтобы вышедший из одного сарая каравана вечером пришёл в следующий пункт, обнесённый глухой стеной и мощными бастионами. Вы увидите постройки 12 века — Рабат-и-Малик, находящиеся между крупными центрами: Бухарой и Самаркандом в пустыне Кызылкум.

Следующая точка маршрута — город Нурата. Согласно преданиям, люди долго бродили по бесконечной пустыни, пока не увидели луч света, который и привёл их к сказочному оазису — здесь и заложили поселение. Посетим крепость Нур, которую в 4 в. до н. э. основал Александр Македонский. Она исполняла роль пограничного сооружения между дикими, неосвоенными степями и землевладельческими угодьями.

Побываем у источника целебной воды, образованный, по рассказам, упавшим метеоритом. После строительства здесь мечети Джумы, где хранятся мощи пророка Нур-оты, вода была признана святой. Её температура держится на отметке 19,5 градусов Цельсия и содержит йод, серебро и бром. В источнике обитают рыбы без чешуи — маринки, считающиеся священными и неприкосновенными.

Прибудем в юртовый лагерь, разместимся в традиционных юртах кочевников и поедем к озеру Айдаркуль — искусственному водоёму, который называют «морем в песках» за его живописные песчаные пляжи и солёную воду. Вы сможете искупаться, позагорать на шезлонгах или отдохнуть от жаркого солнца под навесами. Вечером вас ждёт ужин и посиделки у костра — только вы, пустыня и бесконечное звёздное небо над головой.

Керамическая мастерская, Нурат и купание в озере АйдаркульКерамическая мастерская, Нурат и купание в озере АйдаркульКерамическая мастерская, Нурат и купание в озере АйдаркульКерамическая мастерская, Нурат и купание в озере АйдаркульКерамическая мастерская, Нурат и купание в озере АйдаркульКерамическая мастерская, Нурат и купание в озере Айдаркуль
2 день

Прогулка на верблюде и мечеть Деггарон

Начнём день с завтрака, а продолжим — катанием на верблюдах по барханам Кызылкума. Затем снова посетим озеро, полюбуемся водоёмом в первых солнечных лучах, а желающие смогут прокатиться по Айдаркулю на катере.

После обеда отправимся в Бухару. По пути остановимся у одной из самых ранних исламских построек в Узбекистане — мечети Деггарон 11 века. Уникальность постройки в том, что святыня возведена в стиле досламского периода и скорее напоминает зороастрийские храмы. Вы увидите мечеть, будто сливающуюся с пустыней и выросшую прямо из песка.

Завершим тур в Бухаре.

Прогулка на верблюде и мечеть ДеггаронПрогулка на верблюде и мечеть ДеггаронПрогулка на верблюде и мечеть Деггарон

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии
  • Катание на верблюдах
  • Купание на частной территории озера
Что не входит в цену
  • Проживание в юртах
  • Питание
  • Билеты до Бухары и обратно
  • Трансферы из аэропорта и обратно
Место начала и завершения?
Бухара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
12 июня 2023
Тур очень понравился: я была с сыном 11-ти лет, он в восторге от проживания в юрте, катания на верблюде и купания в Айдаркуле. Отдельное спасибо Равшану за увлекательные рассказы по дороге в исторических местах.

Тур входит в следующие категории Бухары

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыСвятые места

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