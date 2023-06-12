Встречаемся в Бухаре, разместимся в машине и отправимся в юртовый лагерь. Проведём в дороге около 4 часов. По пути остановимся в мастерской керамистов Нарзуллаевых в Гиджуване, где производство керамики в традиционном стиле зародилось более 300 лет назад, почти одновременно с возникновением поселения. Затем увидим Вабкентский минарет 12 века — главный символ города, считающийся младшим братом бухарского минарета Каляна.

Рассмотрим караван-сараи — стоянки для охраны и отдыха купцов, идущих по Великому шёлковому пути. Они строились таким образом, чтобы вышедший из одного сарая каравана вечером пришёл в следующий пункт, обнесённый глухой стеной и мощными бастионами. Вы увидите постройки 12 века — Рабат-и-Малик, находящиеся между крупными центрами: Бухарой и Самаркандом в пустыне Кызылкум.

Следующая точка маршрута — город Нурата. Согласно преданиям, люди долго бродили по бесконечной пустыни, пока не увидели луч света, который и привёл их к сказочному оазису — здесь и заложили поселение. Посетим крепость Нур, которую в 4 в. до н. э. основал Александр Македонский. Она исполняла роль пограничного сооружения между дикими, неосвоенными степями и землевладельческими угодьями.

Побываем у источника целебной воды, образованный, по рассказам, упавшим метеоритом. После строительства здесь мечети Джумы, где хранятся мощи пророка Нур-оты, вода была признана святой. Её температура держится на отметке 19,5 градусов Цельсия и содержит йод, серебро и бром. В источнике обитают рыбы без чешуи — маринки, считающиеся священными и неприкосновенными.

Прибудем в юртовый лагерь, разместимся в традиционных юртах кочевников и поедем к озеру Айдаркуль — искусственному водоёму, который называют «морем в песках» за его живописные песчаные пляжи и солёную воду. Вы сможете искупаться, позагорать на шезлонгах или отдохнуть от жаркого солнца под навесами. Вечером вас ждёт ужин и посиделки у костра — только вы, пустыня и бесконечное звёздное небо над головой.