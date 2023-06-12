Отдохните от городской суеты и отправьтесь в путешествие по песчаным барханам к озеру Айдаркуль. Живите как кочевники и наслаждайтесь звездным небом
Вас ждет двухдневное приключение в пустыне, где вы сможете насладиться красотой песчаных барханов, оазисов и непередаваемым звездным небом.
Этот тур предлагает уникальный опыт катания на верблюдах под утренними лучами солнца, что позволит вам почувствовать себя настоящими путешественниками Великого шелкового пути.
Вы будете жить в традиционных юртах кочевников, наслаждаясь вечерами у костра и днем на берегу живописного озера Айдаркуль.
В программе тура также посещение мастерской керамистов, где вы узнаете о местных традициях ремесла, и экскурсия к крепости Нур, построенной великим Александром Македонским.
Не упустите возможность увидеть священных рыб в водоеме Нурата, добавляющих магии в этот незабываемый тур.
Подготовьтесь к приключению: возьмите с собой запас воды, перекусы, средства личной гигиены, купальные принадлежности, полотенца и средства защиты от солнца.
Этот тур идеален для тех, кто ищет уединение с природой и желает испытать неповторимые эмоции, погрузившись в атмосферу древних караванных путей
мая
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 10 лет.
Не забудьте взять с собой запас воды, перекус в дорогу и напитки, средства личной гигиены, купальные принадлежности, полотенца и средства защиты от загара, а также головные уборы.
Проживание. Будем жить в традиционных юртах кочевников. Проживание оплачивается дополнительно — 60 € с человека.
Питание. В программу не входит питание. Завтраки, обеды и ужины оплачиваются дополнительно (входят в стоимость проживания).
Программа тура по дням
Керамическая мастерская, Нурат и купание в озере Айдаркуль
Встречаемся в Бухаре, разместимся в машине и отправимся в юртовый лагерь. Проведём в дороге около 4 часов. По пути остановимся в мастерской керамистов Нарзуллаевых в Гиджуване, где производство керамики в традиционном стиле зародилось более 300 лет назад, почти одновременно с возникновением поселения. Затем увидим Вабкентский минарет 12 века — главный символ города, считающийся младшим братом бухарского минарета Каляна.
Рассмотрим караван-сараи — стоянки для охраны и отдыха купцов, идущих по Великому шёлковому пути. Они строились таким образом, чтобы вышедший из одного сарая каравана вечером пришёл в следующий пункт, обнесённый глухой стеной и мощными бастионами. Вы увидите постройки 12 века — Рабат-и-Малик, находящиеся между крупными центрами: Бухарой и Самаркандом в пустыне Кызылкум.
Следующая точка маршрута — город Нурата. Согласно преданиям, люди долго бродили по бесконечной пустыни, пока не увидели луч света, который и привёл их к сказочному оазису — здесь и заложили поселение. Посетим крепость Нур, которую в 4 в. до н. э. основал Александр Македонский. Она исполняла роль пограничного сооружения между дикими, неосвоенными степями и землевладельческими угодьями.
Побываем у источника целебной воды, образованный, по рассказам, упавшим метеоритом. После строительства здесь мечети Джумы, где хранятся мощи пророка Нур-оты, вода была признана святой. Её температура держится на отметке 19,5 градусов Цельсия и содержит йод, серебро и бром. В источнике обитают рыбы без чешуи — маринки, считающиеся священными и неприкосновенными.
Прибудем в юртовый лагерь, разместимся в традиционных юртах кочевников и поедем к озеру Айдаркуль — искусственному водоёму, который называют «морем в песках» за его живописные песчаные пляжи и солёную воду. Вы сможете искупаться, позагорать на шезлонгах или отдохнуть от жаркого солнца под навесами. Вечером вас ждёт ужин и посиделки у костра — только вы, пустыня и бесконечное звёздное небо над головой.
Прогулка на верблюде и мечеть Деггарон
Начнём день с завтрака, а продолжим — катанием на верблюдах по барханам Кызылкума. Затем снова посетим озеро, полюбуемся водоёмом в первых солнечных лучах, а желающие смогут прокатиться по Айдаркулю на катере.
После обеда отправимся в Бухару. По пути остановимся у одной из самых ранних исламских построек в Узбекистане — мечети Деггарон 11 века. Уникальность постройки в том, что святыня возведена в стиле досламского периода и скорее напоминает зороастрийские храмы. Вы увидите мечеть, будто сливающуюся с пустыней и выросшую прямо из песка.
Завершим тур в Бухаре.
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Что включено
- Услуги гида
- Трансферы по программе
- Экскурсии
- Катание на верблюдах
- Купание на частной территории озера
Что не входит в цену
- Проживание в юртах
- Питание
- Билеты до Бухары и обратно
- Трансферы из аэропорта и обратно