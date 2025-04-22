Зимний трип по Узбекистану: знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом
Увидеть главные медресе, посетить величественные усыпальницы и осмотреть мечети
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
«Увидим ансамбль Ляби-Хауз, мечеть Биби-Ханым, а также территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса»
$560 за человека
Культовая архитектура и национальная кухня: 3 города Узбекистана в формате «всё включено»
Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке
Начало: Аэропорт Бухары, 10:00
«Увидим религиозный ансамбль Хазрати Имам, в библиотеке которого хранятся древние рукописи и Коран 8 века»
22 апр в 12:00
23 сен в 18:00
$1350 за человека
Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
«Стоит учитывать культурные и религиозные особенности страны»
13 апр в 08:00
20 апр в 08:00
$600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Святые места»
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