Авторский тур
5 дней
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Начало: Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия...
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
$500 за человека
Авторский тур
2 дня
Пустынное приключение к озеру Айдаркуль из Бухары: живописный 2-дневный тур
Отдохните от городской суеты и отправьтесь в путешествие по песчаным барханам к озеру Айдаркуль. Живите как кочевники и наслаждайтесь звездным небом
Начало: Бухара
23 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Восток - дело тонкое: трехдневное путешествие по исторической Бухаре
Познакомьтесь с древней Бухарой: от мавзолея Саманидов до крепости Арк. Путешествие, полное открытий и вдохновения
Начало: Встретимся в отеле
Расписание: каждый день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $1 225 за всё до 2 чел.
Авторский тур
8 дней
Великий Шёлковый путь: история, культура и кулинария Узбекистана
Погрузитесь в мир восточных сказок с экскурсионным туром по жемчужинам Узбекистана: Самарканду, Бухаре и Хиве
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$1 100 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана24 января 2024Впечатления от страны самые прекрасные! Особенно от людей, искренних и всегда готовых помочь. Спасибо, конечно, Владимиру за предложенный тур (это
- ООльга12 июня 2023Тур очень понравился: я была с сыном 11-ти лет, он в восторге от проживания в юрте, катания на верблюде и купания в Айдаркуле. Отдельное спасибо Равшану за увлекательные рассказы по дороге в исторических местах.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Индивидуальные»
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