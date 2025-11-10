Экскурсия по Хиве предлагает уникальную возможность узнать о древнем городе, его истории и культуре. Гид расскажет о политическом и культурном значении Хорезма, особенностях архитектуры и декора. Исследуйте тайны восточного гарема и выясните, почему Хорезм считается родиной алгебры.
Это путешествие без монотонной речи и скучных цифр подарит незабываемые впечатления и позволит по-новому взглянуть на историю
Это путешествие без монотонной речи и скучных цифр подарит незабываемые впечатления и позволит по-новому взглянуть на историю
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Погружение в историю
- 📜 Уникальные факты
- 🕌 Восточный гарем
- 🔍 Архитектурные особенности
- 🧮 Родина алгебры
- ❄️ Естественные кондиционеры
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Хивы - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок. Летом может быть жарко, но это компенсируется меньшим количеством туристов. Зимой также возможно насладиться экскурсиями, хотя стоит учитывать более прохладную погоду.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Восточный гарем
- Архитектурные памятники
Описание экскурсииБез монотонной речи и нескончаемых цифр я расскажу вам об истории города, его политическом и культурном значении, узнаем особенности архитектуры и декора. -Проверим - действительно ли были естественные кондиционеры. -Узнаем - по какой причине в Хорезме не предпочитают баранину. -Прочувствуем - всю атмосферу Восточного Гарема! -Выясним - почему Хорезм является родиной Алгебры
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Болтаева 41
Завершение: Махалля Иван-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Хивы
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$77 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия древней Хивы
Погрузитесь в атмосферу средневекового восточного города Хива, прогуливаясь по его старинным улочкам и восхищаясь уникальными архитектурными памятниками
Завтра в 10:00
11 ноя в 09:00
$58 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Хива - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Фантастически колоритный город Хива ждёт вас! Откройте его величественные медресы, минареты и дворцы, узнайте о традициях и истории Великого шёлкового пути
Начало: Ичан-Кала
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$68
$80 за всё до 6 чел.