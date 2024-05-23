Древняя Хива - тысячелетняя история

Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
Прогулка по древним улицам Хивы позволит вам оценить целостность архитектурного ансамбля, где гармонично сочетаются элементы зороастризма и ислама. Вы посетите три роскошных дворца, мавзолей и мечеть, узнаете об их исторической
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ценности.

Впечатляющие дворцы Куня-Арк, Нуруллабой и Таш-Хаули, мавзолей Пахлвана Махмуда и деревянная мечеть Джума откроют вам тайны прошлого. Также вы познакомитесь с местной кухней и узнаете о значении резьбы по дереву в становлении Хивы

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Уникальные дворцы
  2. 🕌 Исторические мечети
  3. 🗿 Мавзолей Пахлвана Махмуда
  4. 🍞 Традиционная кухня
  5. 🪵 Искусство резьбы по дереву
  6. 📜 Тысячелетняя история

Что можно увидеть

  • Дворец Куня-Арк
  • Дворец Нуруллабой
  • Дворец Таш-Хаули
  • Мавзолей Пахлвана Махмуда
  • Мечеть Джума
Древняя Хива - тысячелетняя история
Древняя Хива - тысячелетняя история
Древняя Хива - тысячелетняя история
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Дворец Куня-Арк, менявшийся на протяжении веков, но сохранивший облик крепости. Внутреннее убранство поражает богатым майоликовым декором, резными колоннами и красочными потолками.
  • Дворец Нуруллабой, в котором азиатское убранство вплетено в европейскую архитектуру. Вы увидите прекрасно сохранившиеся паркетные полы работы меннонитов.
  • Дворец Таш-Хаули, состоящий из лабиринта более 120 комнат. Вы оцените ханский гарем, в котором проживали жёны и многочисленные наложницы правителя. Я покажу секретный коридор, по которому к хану водили женщин.
  • Мавзолей, построенный в честь Пахлвана Махмуда, поэта с богатырской силой. Внутренние стены мавзолея покрыты майоликовыми плитками, создающими ажурное плетение.
  • Деревянная мечеть Джума 10 века, которую смогли сохранить даже во времена монгольского нашествия. Я покажу колонны, украшенные символами зороастрийцев.

Также я расскажу о богатой кухне Хивы и покажу, как пекутся местные лепёшки из томатов и тыквы. Объясню, какую роль в становлении Хивы сыграла резьба по дереву. И многое другое!

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в музеи дворцов — 200 тысяч узбекских сум, билет в мавзолей — 25 тысяч узбекских сум.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
23 мая 2024
Наш гид по Хиве Инесса - культурный, знающий человек. Время экскурсии пролетело незаметно, красивая архитектура, много интересной информации, удалось сделать массу отличных снимков. Спасибо большое!
Юлия
10 апр 2024
Мы втроем с друзьями выбрали гида Инессу сопровождать нас в знакомстве с Хивой. Нам всем очень понравилось. Экскурсия была содержательной, но не перегруженной ненужными подробностями. За четыре часа много успели
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посмотреть и узнать нового не только про город, но и про страну в целом, а также интереснейшего исторического материала. Инесса прекрасный рассказчик и тонко чувствующий человек. Если гостям интересно, она рассказывала больше, если не очень - гибко перестраивалась. Мы очень расстроились, что приехали в Хиву всего на один день, с удовольствием еще бы погуляли с Инессой по этому городу, так как рассказать ей было еще очень много о чем.

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