Прогулка по древним улицам Хивы позволит вам оценить целостность архитектурного ансамбля, где гармонично сочетаются элементы зороастризма и ислама. Вы посетите три роскошных дворца, мавзолей и мечеть, узнаете об их исторической
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные дворцы
- 🕌 Исторические мечети
- 🗿 Мавзолей Пахлвана Махмуда
- 🍞 Традиционная кухня
- 🪵 Искусство резьбы по дереву
- 📜 Тысячелетняя история
Что можно увидеть
- Дворец Куня-Арк
- Дворец Нуруллабой
- Дворец Таш-Хаули
- Мавзолей Пахлвана Махмуда
- Мечеть Джума
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Дворец Куня-Арк, менявшийся на протяжении веков, но сохранивший облик крепости. Внутреннее убранство поражает богатым майоликовым декором, резными колоннами и красочными потолками.
- Дворец Нуруллабой, в котором азиатское убранство вплетено в европейскую архитектуру. Вы увидите прекрасно сохранившиеся паркетные полы работы меннонитов.
- Дворец Таш-Хаули, состоящий из лабиринта более 120 комнат. Вы оцените ханский гарем, в котором проживали жёны и многочисленные наложницы правителя. Я покажу секретный коридор, по которому к хану водили женщин.
- Мавзолей, построенный в честь Пахлвана Махмуда, поэта с богатырской силой. Внутренние стены мавзолея покрыты майоликовыми плитками, создающими ажурное плетение.
- Деревянная мечеть Джума 10 века, которую смогли сохранить даже во времена монгольского нашествия. Я покажу колонны, украшенные символами зороастрийцев.
Также я расскажу о богатой кухне Хивы и покажу, как пекутся местные лепёшки из томатов и тыквы. Объясню, какую роль в становлении Хивы сыграла резьба по дереву. И многое другое!
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет в музеи дворцов — 200 тысяч узбекских сум, билет в мавзолей — 25 тысяч узбекских сум.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — ваш гид в Хиве
Меня зовут Инесса. Я родилась в Хиве, всё детство прошло среди этих древних медресе и минаретов. Любовь к истории и рассказам привела меня в туризм. По образованию я филолог, также окончила факультет туризма.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
23 мая 2024
Наш гид по Хиве Инесса - культурный, знающий человек. Время экскурсии пролетело незаметно, красивая архитектура, много интересной информации, удалось сделать массу отличных снимков. Спасибо большое!
Юлия
10 апр 2024
Мы втроем с друзьями выбрали гида Инессу сопровождать нас в знакомстве с Хивой. Нам всем очень понравилось. Экскурсия была содержательной, но не перегруженной ненужными подробностями. За четыре часа много успели
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