Прогулка по древним улицам Хивы позволит вам оценить целостность архитектурного ансамбля, где гармонично сочетаются элементы зороастризма и ислама. Вы посетите три роскошных дворца, мавзолей и мечеть, узнаете об их исторической

ценности. Впечатляющие дворцы Куня-Арк, Нуруллабой и Таш-Хаули, мавзолей Пахлвана Махмуда и деревянная мечеть Джума откроют вам тайны прошлого. Также вы познакомитесь с местной кухней и узнаете о значении резьбы по дереву в становлении Хивы

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дворец Куня-Арк , менявшийся на протяжении веков, но сохранивший облик крепости. Внутреннее убранство поражает богатым майоликовым декором, резными колоннами и красочными потолками.

, менявшийся на протяжении веков, но сохранивший облик крепости. Внутреннее убранство поражает богатым майоликовым декором, резными колоннами и красочными потолками. Дворец Нуруллабой , в котором азиатское убранство вплетено в европейскую архитектуру. Вы увидите прекрасно сохранившиеся паркетные полы работы меннонитов.

, в котором азиатское убранство вплетено в европейскую архитектуру. Вы увидите прекрасно сохранившиеся паркетные полы работы меннонитов. Дворец Таш-Хаули , состоящий из лабиринта более 120 комнат. Вы оцените ханский гарем, в котором проживали жёны и многочисленные наложницы правителя. Я покажу секретный коридор, по которому к хану водили женщин.

, состоящий из лабиринта более 120 комнат. Вы оцените ханский гарем, в котором проживали жёны и многочисленные наложницы правителя. Я покажу секретный коридор, по которому к хану водили женщин. Мавзолей, построенный в честь Пахлвана Махмуда , поэта с богатырской силой. Внутренние стены мавзолея покрыты майоликовыми плитками, создающими ажурное плетение.

, поэта с богатырской силой. Внутренние стены мавзолея покрыты майоликовыми плитками, создающими ажурное плетение. Деревянная мечеть Джума 10 века, которую смогли сохранить даже во времена монгольского нашествия. Я покажу колонны, украшенные символами зороастрийцев.

Также я расскажу о богатой кухне Хивы и покажу, как пекутся местные лепёшки из томатов и тыквы. Объясню, какую роль в становлении Хивы сыграла резьба по дереву. И многое другое!

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в музеи дворцов — 200 тысяч узбекских сум, билет в мавзолей — 25 тысяч узбекских сум.