Отличная Экскурсия. Тимур рассказывал интересные подробности из истории, задавал разные загадки. Очень приятно было его слушать. Встретил в отеле и провёл по всей крепости, показал интересные места Спасибо большое за впечатления!

С Света 5

Тимур - профессиональный гид с отличным знанием и пониманием истории. Он излагает историю без какой-либо конъюнктуры, такой, какой она была на самом деле. Кроме того, какие бы логистические проблемы у вас не возникли, он всегда поможет их решить, и даже предвидеть. Без колебаний рекомендуем Тимура, если вам нужен гид.