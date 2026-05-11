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Экскурсии в Хиве

Найдено 88 экскурсий в Хиве на русском языке, цены от $19, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Волшебная Хива вечером
Пешая
2 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Волшебная Хива вечером
Легенды, свет и магия восточного города после заката
Начало: В центре Хивы
Расписание: ежедневно в 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 и 21:00
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:00
$20 за человека
Древняя Хива. Прогулка по следам хивинских ханов
Новое
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива. Прогулка по следам хивинских ханов
Хива глазами местного жителя
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$72 за всё до 10 чел.
Экскурсия во дворец Нуруллабай
Новое
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия во дворец Нуруллабай
История, роскошь и европейское влияние в сердце Хорезма
Начало: По договорённости
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$40 за всё до 10 чел.
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
На машине
7 часов
141 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Посетить три крепости и полюбоваться пустынными пейзажами на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от $189 за всё до 7 чел.
Хива - восточная сказка
Пешая
3.5 часа
244 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Хива - восточная сказка
Погулять по одному из древнейших городов мира и раскрыть его богатую историю
Начало: Ичан-Кала
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $80 за всё до 7 чел.
Хива - путешествие сквозь века
Пешая
3.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Хива - путешествие сквозь века
Открыть для себя Хиву - город, где оживают история и легенды Востока
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $69 за всё до 10 чел.
Хива - жемчужина Узбекистана
Пешая
3.5 часа
-
9%
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Хива - жемчужина Узбекистана
Пройти по Старому городу, увидеть его главные достопримечательности и погрузиться в историю
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $68$75 за всё до 10 чел.
От древних ворот до ханских дворцов - пешком по Хиве
Пешая
4 часа
33 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
От древних ворот до ханских дворцов - пешком по Хиве
Познакомиться с Ичан-Кале - старинным городом-музеем под открытым небом
Начало: В Ичан-Кале
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$30 за человека
Экспедиция к затерянным крепостям Хорезма
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспедиция к затерянным крепостям Хорезма
Откройте для себя мир древних цивилизаций, затерянных среди песков и степей.
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Хива после заката: прогулка по Ичан-Кале
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Хива после заката: прогулка по Ичан-Кале
Полюбоваться минаретами и медресе, заглянуть в тихие дворики и сделать атмосферные фото
Начало: По договорённости
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$40 за всё до 10 чел.
Хива после заката
Пешая
2 часа
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Хива после заката
Пройти по древней Ичан-Кале вечером, когда спадает жара и зажигаются огни
Начало: В историческом центре города
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$19 за человека
Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
Пешая
4 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
Изучить жизнь города, в котором прошлое удивительным образом живёт в настоящем
Начало: Около крепости Ичан-Кала
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $68 за всё до 10 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару или обратно
На машине
6.5 часов
-
15%
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару или обратно
С комфортом добраться до место назначения, любуясь видами по пути
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от $102$120 за всё до 4 чел.
Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
На машине
7 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
Отыскать бастионы исчезнувшей державы и выяснить, как им удалось выстоять сквозь века
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от $169 за всё до 7 чел.
Хива - наследница великой эпохи
Пешая
3.5 часа
124 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Хива - наследница великой эпохи
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $65 за всё до 7 чел.
Хива - город историй
Пешая
3 часа
27 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Хива - город историй
Прогулка по Хиве подарит уникальные впечатления. Узнайте о многовековой истории и архитектурных чудесах этого удивительного города
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$35 за человека
Дворец Нуруллабая - последняя ханская резиденция в Хиве
Пешая
2 часа
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Дворец Нуруллабая - последняя ханская резиденция в Хиве
Пройти по залам, где встречаются восточные традиции и европейские новшества
Начало: Около дворца Нуруллабая
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$30 за человека
Хива сквозь эпохи
Пешая
3.5 часа
-
4%
22 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Хива сквозь эпохи
Погрузитесь в атмосферу Позднего Средневековья в Хиве. Узнайте о минарете Кальта-Минор, Джума-мечети и других достопримечательностях
Начало: В Старом городе
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $89$93 за всё до 7 чел.
Экскурсия по дворцу Нуруллабая
2 часа
-
20%
11 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия по дворцу Нуруллабая
Путешествие в Хиву с трансфером и экскурсией по дворцу Нуруллабая. Узнайте о культурных традициях и истории ханства в сопровождении опытного гида
Начало: По вашему адресу в Хиве
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $96$120 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Пешая
2 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Хива в вечерней дымке - это волшебство. Прогулка по старым улочкам, грандиозные постройки, резные колонны мечети и истории древних правителей
Начало: У комплекса Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$39 за человека
Трансфер из Хивы в Бухару или наоборот
На машине
6.5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару или наоборот
Индивидуальный трансфер из Хивы в Бухару или обратно. Опытный водитель, кондиционер и возможность остановок для фото на фоне пустыни Кызылкум
Начало: Хива
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $105 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Хива
Пешая
4 часа
21 отзыв
Индивидуальная
Знакомьтесь, Хива
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей
Начало: Лобби отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 08:00
от €25 за человека
Мастер-класс по приготовлению плова, зелёной лапши или других блюд Хивы
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Мастер-класс по приготовлению плова, зелёной лапши или других блюд Хивы
Прикоснуться к традиции, замешанной на тепле, хлопковом масле и семейных рецептах
Начало: В удобном месте в Хиве
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $38 за человека
Древняя Хива - тысячелетняя история
Пешая
4 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от $77 за всё до 10 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару
Путешествие из Хивы в Бухару станет приятным благодаря современному автомобилю и опытному водителю. Наслаждайтесь комфортом и видами по пути
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $208 за всё до 4 чел.
Хива в эпоху модерна: дворец Нуруллабай
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Хива в эпоху модерна: дворец Нуруллабай
Погрузитесь в атмосферу Хивы, изучая уникальные памятники культуры и истории, где восточные традиции сочетаются с европейским стилем
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от $50 за всё до 10 чел.
Дворец Нуруллабая в Хиве
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворец Нуруллабая в Хиве
Погулять по летней резиденции ханов, заглянуть в парадные залы и увидеть восточную роскошь изнутри
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $49 за всё до 10 чел.
Сказочная Хива вечером
Пешая
2 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Сказочная Хива вечером
Погулять по тихим переулкам Ичан-Калы, рассмотреть детали архитектуры и послушать истории про ханов
Начало: У ворот Ичан-Калы
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$20 за человека
Магия древней Хивы
Пешая
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия древней Хивы
Погрузитесь в атмосферу средневекового восточного города Хива, прогуливаясь по его старинным улочкам и восхищаясь уникальными архитектурными памятниками
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $58 за всё до 4 чел.
Затерянный Хорезм
На машине
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный Хорезм
Погрузитесь в историю древнего Хорезма на индивидуальной экскурсии по крепостям Аяз-кала, Топрак-кала и Кызыл-кала. Узнайте их секреты и легенды
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $149 за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Хиве на экскурсиях?

Древние дворцы и укрепительные сооружения, уникальные башни и владения ханов, минареты (их во «внутреннем» городе более 10) и медресе – все это подойдет тем, кто интересуется историей и архитектурой. Посетите восточные бани, погуляйте по оживленным площадям исторического архитектурного комплекс, побывайте на смотровых площадках минаретов или сходите в ханскую тюрьму – самое страшное место того времени. Познакомиться с местными ремеслами можно в гончарной мастерской или мастерской шелковых изделий. Детям будет интересно посещение музея национальных узбекских игрушек или спектакль в театре кукол. Пешеходные или автобусные экскурсии, с гидом или самостоятельно подойдут для семейного отдыха. Попробовать местную кухню и ощутить колорит древнего города помогут опытные гиды. Главное – определиться с маршрутом!

Местные экскурсоводы

Если вы давно мечтали посетить новые познавательные места и побывать на Востоке, обязательно забронируйте туры на нашем сайте! Где, как ни в Хиве, можно ощутить колорит Азии и полюбоваться восточной архитектурой! Это древний город-оазис, окруженный пустынями. Здесь вас ждет отдых на любой вкус, особенно если вы предпочитаете семейный отдых или путешествуете в одиночку: древнейшие минареты, дворцы и целые архитектурные комплексы, проживание в старом городе и прогулки среди древних башен и крепостей оставят хорошее впечатление от экскурсий. Попробовать блюда национальной кухни, посетить торговые ряды или всей семьей оздоровиться в местном комплексе для отдыха, узнать о традиционных ремеслах или послушать народную музыку, отдохнуть в уютном дворике каменного дворца и полюбоваться мусульманскими храмами и мавзолеями – выбор здесь для туристов огромный. В Хиве царит дух Востока, это особый мир, в котором вы обязательно должны побывать! Путешествуйте с нами!

Последние отзывы на экскурсии

Ф
Дворец Нуруллабая - последняя ханская резиденция в Хиве
Дата посещения: 25 апр 2026
Большое спасибо гиду Артёму за потрясающую экскурсию по Дворцу Нуруллабая, г.Хива, которая проходила 25 апреля 2026г.! Он настоящий кладезь знаний:
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подробно и увлекательно рассказывал об истории дворца, города и региона, и его правителях. Особенно впечатлило, что на все вопросы Артём отвечал с точными датами и историческим контекстом — это помогло глубже понять эпоху и события. Маршрут был продуманным, темп комфортным. Мы получили полное представление о достопримечательности и их значении. Профессионал своего дела! Однозначно рекомендуем этого гида всем, кто хочет узнать про Хорезм в целом и Хиву в частности, по‑настоящему.

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Ф
Магия древней Хивы
Дата посещения: 26 апр 2026
Нашим гидом по Хиве был Хусанбой! Выражаем ему благодарность за проведённую обзорную экскурсию по достопримечательностям города. Гид продемонстрировал высокий уровень
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знаний по истории города, грамотно выстроил маршрут и подачу материала. Информация была подробной, структурированной и познавательной.

Отмечаем, что уровень владения русским языком у гида чуть ниже, чем английским, что иногда отражалось на стилистике речи. Тем не менее, содержание экскурсии и профессионализм гида полностью компенсировали этот нюанс. Рекомендуем Хусанбоя как компетентного специалиста, увлечённого своим делом.

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Н
Сказочная Хива вечером
Дата посещения: 30 мар 2026
Всё прошло замечательно! Огромное спасибо гиду Умрбеку за интересный рассказ о Хиве и внимательное отношение! От экскурсии остались очень приятные впечатления. Хива вечером действительно сказочная!
Всё прошло замечательно! Огромное спасибо гиду Умрбеку за интересный рассказ о Хиве и внимательное отношение! От
Всё прошло замечательно! Огромное спасибо гиду Умрбеку за интересный рассказ о Хиве и внимательное отношение! От
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С
От древних ворот до ханских дворцов - пешком по Хиве
Дата посещения: 21 янв 2026
Самая лучшая моя экскурсия благодаря Алишеру! Идеальный, внимательный, знающий гид. Душевный! Время пролетело незаметно! Всем гостям Хивы рекомендую гида Алишера!
Самая лучшая моя экскурсия благодаря Алишеру! Идеальный, внимательный, знающий гид. Душевный! Время пролетело незаметно! Всем гостям
Самая лучшая моя экскурсия благодаря Алишеру! Идеальный, внимательный, знающий гид. Душевный! Время пролетело незаметно! Всем гостям
Самая лучшая моя экскурсия благодаря Алишеру! Идеальный, внимательный, знающий гид. Душевный! Время пролетело незаметно! Всем гостям
Самая лучшая моя экскурсия благодаря Алишеру! Идеальный, внимательный, знающий гид. Душевный! Время пролетело незаметно! Всем гостям
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Дмитрий
Хива - путешествие сквозь века
Экскурсия у нас была рассчитана на группу из 4 человек, что обеспечило очень комфортную прогулку и взаимодействие с гидом.
Нашим экскурсоводом
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был Дастон, после взаимодействия с которыми остались под хорошим впечатлением. Интересная, динамичная экскурсия, было время и для вопросов и небольших перерывов для отдыха и фотографирования.
Всем рекомендую данную программу!
10/10 P.S. Обязательно подниметесь на минарет - вид потрясающий, стоит своих денег.

Экскурсия у нас была рассчитана на группу из 4 человек, что обеспечило очень комфортную прогулку и взаимодействие с гидом.
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Х
Хива после заката
Отличный гид! Очень интересная экскурсия, всё было хорошо организовано. Спасибо за интересные рассказы, внимательное отношение и доброжелательность. Благодаря вам поездка оставила самые приятные впечатления. Рекомендую!
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Е
Хива - путешествие сквозь века
Сегодня мы побывали в Хиве и хотим поделиться своими впечатлениями об экскурсии, которую провел наш гид - Достон.
Мы посетили основные
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достопримечательности крепости, и каждый раз он делился с нами уникальными подробностями, которые не найдешь в обычных путеводителях. Особенно нам запомнился гарем и его история 😅В конце экскурсии Достон посоветовал, как провести свободное время и вкусно поужинать.

3,5 часа пролетели незаметно благодаря дружественной и приятной атмосфере! Всем советуем, если хотите, чтобы ваша экскурсия была НЕЗАБЫВАЕМОЙ!

Сегодня мы побывали в Хиве и хотим поделиться своими впечатлениями об экскурсии, которую провел наш гид - Достон.
Сегодня мы побывали в Хиве и хотим поделиться своими впечатлениями об экскурсии, которую провел наш гид - Достон.
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Т
Из Хивы в Самарканд с экскурсией по Бухаре на скоростных поездах
Отлично организованный тур! Благодаря скоростным поездам путешествие из Хивы в Самарканд прошло быстро и очень комфортно. По дороге успели познакомиться
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с великолепной Бухарой, что сделало поездку еще более насыщенной. Удобный маршрут, профессиональный гид, отличная организация и масса впечатлений. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Хиву, Бухару и Самарканд максимально комфортно и без долгих переездов. Один из лучших туров по Узбекистану!

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Дарья
Из Хивы - в Бухару на скоростном поезде и с экскурсией
Отличная экскурсия и один из лучших способов добраться из Хивы в Бухару. Путешествие на новом скоростном поезде Hyundai через пустыню
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Кызылкум оказалось очень комфортным: современные вагоны с кондиционерами, удобные кресла и быстрая дорога без долгих автомобильных переездов.

Бухара превзошла все ожидания. Это невероятно красивый древний город с богатой историей, величественными медресе, минаретами и атмосферой Великого шёлкового пути. Экскурсия была прекрасно организована, а гид интересно рассказал об истории, культуре и традициях Бухары. Узнали много нового и получили огромное удовольствие от прогулки по городу.

После экскурсии мы остались в Бухаре и продолжили путешествие уже самостоятельно. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто планирует поездку по Узбекистану и хочет с комфортом посетить Бухару на скоростном поезде. Отличная организация, профессиональный гид и незабываемые впечатления!

Отличная экскурсия и один из лучших способов добраться из Хивы в Бухару. Путешествие на новом скоростном
Отличная экскурсия и один из лучших способов добраться из Хивы в Бухару. Путешествие на новом скоростном
Отличная экскурсия и один из лучших способов добраться из Хивы в Бухару. Путешествие на новом скоростном
Отличная экскурсия и один из лучших способов добраться из Хивы в Бухару. Путешествие на новом скоростном+1
Отличная экскурсия и один из лучших способов добраться из Хивы в Бухару. Путешествие на новом скоростном
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Валерия
Из Хивы в Бухару на скоростном поезде
Отлично организованное путешествие из Хивы в Бухару. Все прошло четко, комфортно и без каких-либо накладок. Особенно понравилась поездка на новом
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скоростном поезде Hyundai: современные вагоны, удобные кресла, кондиционер, чистота, во время поездки предлагают сэндвичи и напитки. За окном открываются красивые панорамы пустыни Кызылкум, поэтому дорога становится частью путешествия.

В Бухаре нас ждала великолепная экскурсия по одному из самых красивых исторических городов Узбекистана. Профессиональная организация, комфортный трансфер и отличный гид сделали поездку по-настоящему запоминающейся.

Рекомендую всем, кто ищет лучший тур из Хивы в Бухару, комфортное путешествие по Узбекистану и высокий уровень сервиса.

Отлично организованное путешествие из Хивы в Бухару. Все прошло четко, комфортно и без каких-либо накладок. Особенно
Отлично организованное путешествие из Хивы в Бухару. Все прошло четко, комфортно и без каких-либо накладок. Особенно
Отлично организованное путешествие из Хивы в Бухару. Все прошло четко, комфортно и без каких-либо накладок. Особенно
Отлично организованное путешествие из Хивы в Бухару. Все прошло четко, комфортно и без каких-либо накладок. Особенно
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Всего 1056 отзывов в Хиве

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве

Самые популярные экскурсии в Хиве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Волшебная Хива вечером;
  2. Древняя Хива. Прогулка по следам хивинских ханов;
  3. Экскурсия во дворец Нуруллабай;
  4. Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы;
  5. Хива - восточная сказка.
Что посмотреть в Хиве
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Музей Крепость;
  2. Джума-Мечеть;
  3. Минарет Кальта-Минар;
  4. Медресе Мухаммада Амин-хана;
  5. Ичан-Кала;
  6. Дворец Таш-Хаули;
  7. Мавзолей Пахлаван-Махмуда;
  8. Минарет Ислам-ходжа;
  9. Крепость Куня-Арк.
Сколько стоит экскурсия по Хиве в августе 2026
Сейчас в Хиве можно забронировать 88 экскурсий и билетов от 19 до 950 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1056 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Хива — жемчужина Узбекистана, полная загадок и тайн. Наши экскурсии по городу на русском языке раскроют перед вами величие и красоту этого древнего города. Вас ожидает погружение в богатую историю Хивы, знакомство с уникальными памятниками архитектуры и культурными традициями. Экскурсия по Хиве Узбекистан откроет вам мир восточной экзотики и гостеприимства. Читайте отзывы, выбирайте и бронируйте экскурсии в Хиве на русском языке прямо сейчас и отправляйтесь в незабываемое путешествие по времени!