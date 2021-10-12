Все экскурсии в Хиве
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хиве – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хиве почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Узбекистане на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€50
за 1-10 чел.
Хива — наследница великой эпохи
Прикоснуться к истории древнего Хорезма и рассмотреть архитектуру самобытного «города-музея»
Последние отзывы «Экскурсии Хивы»
- ННадежда12 октября 2021Прекрасная насыщенная экскурсия. Очень впечатлительный рассказ. Комфортные условия прогулки в течение столь долгого времени. Тимур прекрасный экскурсовод!
- ЕЕлена27 августа 2021Отличная Экскурсия. Тимур рассказывал интересные подробности из истории, задавал разные загадки. Очень приятно было его слушать. Встретил в отеле и провёл по всей крепости, показал интересные места Спасибо большое за впечатления!
- ССвета15 августа 2021Тимур - профессиональный гид с отличным знанием и пониманием истории. Он излагает историю без какой-либо конъюнктуры, такой, какой она была на самом деле. Кроме того, какие бы логистические проблемы у вас не возникли, он всегда поможет их решить, и даже предвидеть. Без колебаний рекомендуем Тимура, если вам нужен гид.