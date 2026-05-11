Древние дворцы и укрепительные сооружения, уникальные башни и владения ханов, минареты (их во «внутреннем» городе более 10) и медресе – все это подойдет тем, кто интересуется историей и архитектурой. Посетите восточные бани, погуляйте по оживленным площадям исторического архитектурного комплекс, побывайте на смотровых площадках минаретов или сходите в ханскую тюрьму – самое страшное место того времени. Познакомиться с местными ремеслами можно в гончарной мастерской или мастерской шелковых изделий. Детям будет интересно посещение музея национальных узбекских игрушек или спектакль в театре кукол. Пешеходные или автобусные экскурсии, с гидом или самостоятельно подойдут для семейного отдыха. Попробовать местную кухню и ощутить колорит древнего города помогут опытные гиды. Главное – определиться с маршрутом!

Местные экскурсоводы

Если вы давно мечтали посетить новые познавательные места и побывать на Востоке, обязательно забронируйте туры на нашем сайте! Где, как ни в Хиве, можно ощутить колорит Азии и полюбоваться восточной архитектурой! Это древний город-оазис, окруженный пустынями. Здесь вас ждет отдых на любой вкус, особенно если вы предпочитаете семейный отдых или путешествуете в одиночку: древнейшие минареты, дворцы и целые архитектурные комплексы, проживание в старом городе и прогулки среди древних башен и крепостей оставят хорошее впечатление от экскурсий. Попробовать блюда национальной кухни, посетить торговые ряды или всей семьей оздоровиться в местном комплексе для отдыха, узнать о традиционных ремеслах или послушать народную музыку, отдохнуть в уютном дворике каменного дворца и полюбоваться мусульманскими храмами и мавзолеями – выбор здесь для туристов огромный. В Хиве царит дух Востока, это особый мир, в котором вы обязательно должны побывать! Путешествуйте с нами!