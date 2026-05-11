Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборВолшебная Хива вечером
Легенды, свет и магия восточного города после заката
Начало: В центре Хивы
Расписание: ежедневно в 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 и 21:00
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:00
$20 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива. Прогулка по следам хивинских ханов
Хива глазами местного жителя
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$72 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия во дворец Нуруллабай
История, роскошь и европейское влияние в сердце Хорезма
Начало: По договорённости
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$40 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Посетить три крепости и полюбоваться пустынными пейзажами на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от $189 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Хива - восточная сказка
Погулять по одному из древнейших городов мира и раскрыть его богатую историю
Начало: Ичан-Кала
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $80 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хива - путешествие сквозь века
Открыть для себя Хиву - город, где оживают история и легенды Востока
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $69 за всё до 10 чел.
-
9%
Индивидуальная
до 10 чел.
Хива - жемчужина Узбекистана
Пройти по Старому городу, увидеть его главные достопримечательности и погрузиться в историю
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $68
$75 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
От древних ворот до ханских дворцов - пешком по Хиве
Познакомиться с Ичан-Кале - старинным городом-музеем под открытым небом
Начало: В Ичан-Кале
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспедиция к затерянным крепостям Хорезма
Откройте для себя мир древних цивилизаций, затерянных среди песков и степей.
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хива после заката: прогулка по Ичан-Кале
Полюбоваться минаретами и медресе, заглянуть в тихие дворики и сделать атмосферные фото
Начало: По договорённости
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$40 за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Хива после заката
Пройти по древней Ичан-Кале вечером, когда спадает жара и зажигаются огни
Начало: В историческом центре города
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$19 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
Изучить жизнь города, в котором прошлое удивительным образом живёт в настоящем
Начало: Около крепости Ичан-Кала
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от $68 за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару или обратно
С комфортом добраться до место назначения, любуясь видами по пути
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от $102
$120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
Отыскать бастионы исчезнувшей державы и выяснить, как им удалось выстоять сквозь века
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от $169 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Хива - наследница великой эпохи
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $65 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Хива - город историй
Прогулка по Хиве подарит уникальные впечатления. Узнайте о многовековой истории и архитектурных чудесах этого удивительного города
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$35 за человека
Групповая
до 20 чел.
Дворец Нуруллабая - последняя ханская резиденция в Хиве
Пройти по залам, где встречаются восточные традиции и европейские новшества
Начало: Около дворца Нуруллабая
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$30 за человека
-
4%
Индивидуальная
до 7 чел.
Хива сквозь эпохи
Погрузитесь в атмосферу Позднего Средневековья в Хиве. Узнайте о минарете Кальта-Минор, Джума-мечети и других достопримечательностях
Начало: В Старом городе
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $89
$93 за всё до 7 чел.
-
20%
Индивидуальная
Экскурсия по дворцу Нуруллабая
Путешествие в Хиву с трансфером и экскурсией по дворцу Нуруллабая. Узнайте о культурных традициях и истории ханства в сопровождении опытного гида
Начало: По вашему адресу в Хиве
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $96
$120 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Хива в вечерней дымке - это волшебство. Прогулка по старым улочкам, грандиозные постройки, резные колонны мечети и истории древних правителей
Начало: У комплекса Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$39 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару или наоборот
Индивидуальный трансфер из Хивы в Бухару или обратно. Опытный водитель, кондиционер и возможность остановок для фото на фоне пустыни Кызылкум
Начало: Хива
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от $105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Знакомьтесь, Хива
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей
Начало: Лобби отеля
Завтра в 10:00
10 авг в 08:00
от €25 за человека
Индивидуальная
Мастер-класс по приготовлению плова, зелёной лапши или других блюд Хивы
Прикоснуться к традиции, замешанной на тепле, хлопковом масле и семейных рецептах
Начало: В удобном месте в Хиве
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $38 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от $77 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару
Путешествие из Хивы в Бухару станет приятным благодаря современному автомобилю и опытному водителю. Наслаждайтесь комфортом и видами по пути
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $208 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хива в эпоху модерна: дворец Нуруллабай
Погрузитесь в атмосферу Хивы, изучая уникальные памятники культуры и истории, где восточные традиции сочетаются с европейским стилем
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от $50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворец Нуруллабая в Хиве
Погулять по летней резиденции ханов, заглянуть в парадные залы и увидеть восточную роскошь изнутри
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $49 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сказочная Хива вечером
Погулять по тихим переулкам Ичан-Калы, рассмотреть детали архитектуры и послушать истории про ханов
Начало: У ворот Ичан-Калы
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$20 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия древней Хивы
Погрузитесь в атмосферу средневекового восточного города Хива, прогуливаясь по его старинным улочкам и восхищаясь уникальными архитектурными памятниками
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $58 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный Хорезм
Погрузитесь в историю древнего Хорезма на индивидуальной экскурсии по крепостям Аяз-кала, Топрак-кала и Кызыл-кала. Узнайте их секреты и легенды
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от $149 за всё до 4 чел.
Древние дворцы и укрепительные сооружения, уникальные башни и владения ханов, минареты (их во «внутреннем» городе более 10) и медресе – все это подойдет тем, кто интересуется историей и архитектурой. Посетите восточные бани, погуляйте по оживленным площадям исторического архитектурного комплекс, побывайте на смотровых площадках минаретов или сходите в ханскую тюрьму – самое страшное место того времени. Познакомиться с местными ремеслами можно в гончарной мастерской или мастерской шелковых изделий. Детям будет интересно посещение музея национальных узбекских игрушек или спектакль в театре кукол. Пешеходные или автобусные экскурсии, с гидом или самостоятельно подойдут для семейного отдыха. Попробовать местную кухню и ощутить колорит древнего города помогут опытные гиды. Главное – определиться с маршрутом!
Если вы давно мечтали посетить новые познавательные места и побывать на Востоке, обязательно забронируйте туры на нашем сайте! Где, как ни в Хиве, можно ощутить колорит Азии и полюбоваться восточной архитектурой! Это древний город-оазис, окруженный пустынями. Здесь вас ждет отдых на любой вкус, особенно если вы предпочитаете семейный отдых или путешествуете в одиночку: древнейшие минареты, дворцы и целые архитектурные комплексы, проживание в старом городе и прогулки среди древних башен и крепостей оставят хорошее впечатление от экскурсий. Попробовать блюда национальной кухни, посетить торговые ряды или всей семьей оздоровиться в местном комплексе для отдыха, узнать о традиционных ремеслах или послушать народную музыку, отдохнуть в уютном дворике каменного дворца и полюбоваться мусульманскими храмами и мавзолеями – выбор здесь для туристов огромный. В Хиве царит дух Востока, это особый мир, в котором вы обязательно должны побывать! Путешествуйте с нами!
Последние отзывы на экскурсии
Ф
Дата посещения: 25 апр 2026
Большое спасибо гиду Артёму за потрясающую экскурсию по Дворцу Нуруллабая, г.Хива, которая проходила 25 апреля 2026г.! Он настоящий кладезь знаний:
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Ф
Дата посещения: 26 апр 2026
Нашим гидом по Хиве был Хусанбой! Выражаем ему благодарность за проведённую обзорную экскурсию по достопримечательностям города. Гид продемонстрировал высокий уровень
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Н
Дата посещения: 30 мар 2026
Всё прошло замечательно! Огромное спасибо гиду Умрбеку за интересный рассказ о Хиве и внимательное отношение! От экскурсии остались очень приятные впечатления. Хива вечером действительно сказочная!
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С
Дата посещения: 21 янв 2026
Самая лучшая моя экскурсия благодаря Алишеру! Идеальный, внимательный, знающий гид. Душевный! Время пролетело незаметно! Всем гостям Хивы рекомендую гида Алишера!
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Экскурсия у нас была рассчитана на группу из 4 человек, что обеспечило очень комфортную прогулку и взаимодействие с гидом.
Нашим экскурсоводом
Нашим экскурсоводом
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Х
Отличный гид! Очень интересная экскурсия, всё было хорошо организовано. Спасибо за интересные рассказы, внимательное отношение и доброжелательность. Благодаря вам поездка оставила самые приятные впечатления. Рекомендую!
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Е
Сегодня мы побывали в Хиве и хотим поделиться своими впечатлениями об экскурсии, которую провел наш гид - Достон.
Мы посетили основные
Мы посетили основные
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Т
Отлично организованный тур! Благодаря скоростным поездам путешествие из Хивы в Самарканд прошло быстро и очень комфортно. По дороге успели познакомиться
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Отличная экскурсия и один из лучших способов добраться из Хивы в Бухару. Путешествие на новом скоростном поезде Hyundai через пустыню
+1
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Отлично организованное путешествие из Хивы в Бухару. Все прошло четко, комфортно и без каких-либо накладок. Особенно понравилась поездка на новом
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Всего 1056 отзывов в Хиве
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Ответы на вопросы от путешественников по Хиве
Самые популярные экскурсии в Хиве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Хиве
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Хиве в августе 2026
Сейчас в Хиве можно забронировать 88 экскурсий и билетов от 19 до 950 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1056 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Хива — жемчужина Узбекистана, полная загадок и тайн. Наши экскурсии по городу на русском языке раскроют перед вами величие и красоту этого древнего города. Вас ожидает погружение в богатую историю Хивы, знакомство с уникальными памятниками архитектуры и культурными традициями. Экскурсия по Хиве Узбекистан откроет вам мир восточной экзотики и гостеприимства. Читайте отзывы, выбирайте и бронируйте экскурсии в Хиве на русском языке прямо сейчас и отправляйтесь в незабываемое путешествие по времени!