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Описание
Что вас ожидает
Старый город Хивы
Мы погуляем по аутентичному Старому городу, обнесенному могучими оборонительными стенами. Он практически не подвергался реконструкции и сохранил первоначальный вид до наших дней. В программе экскурсии:
Кальта-Минор — вы оцените единственный минарет Средней Азии, полностью покрытый цветными ярко-голубыми плитками. Эта декоративная деталь производит невероятное впечатление!
Джума-мечеть — мы осмотрим необычную мечеть, не имеющую порталов, куполов, галерей и внутреннего двора. Потолок её большого зала опирается на 213 деревянных колонн: вы узнаете, откуда они были доставлены, и полюбуетесь их удивительной резьбой.
Мавзолей Пахлаван Махмуда — я покажу вам старинный архитектурный комплекс и расскажу о похороненном в нём суфийском святом.
Дворец Таш-Хаули — вы погуляете по главному дворцу хивинских ханов в 19 веке и узнаете, как они жили.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Комплексный входной билет в Старый город оплачивается дополнительно — 12$ с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Azamat — ваша команда гидов в Хиве
Провели 79 экскурсий для 85 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и веселых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждем встречи с вами.