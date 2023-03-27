Магия древней Хивы

Погулять по волшебному городу и увидеть его главные достопримечательности

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Ответы на вопросы
Хива — это яркий, почти не тронутый временем, образец средневекового восточного города. Вы пройдёте по старинным извилистым улочкам, посетите сказочные мечети, мавзолеи и дворцы. А я расскажу о великой цивилизации Хорезма, хивинских ханах и зодчих. Покажу вам всё самое интересное и помогу прикоснуться к местной сказочной атмосфере.
Магия древней Хивы
Магия древней Хивы
Магия древней Хивы
Магия древней Хивы
Магия древней Хивы
Магия древней Хивы
Ближайшие даты:
27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старый город Хивы

Мы погуляем по аутентичному Старому городу, обнесенному могучими оборонительными стенами. Он практически не подвергался реконструкции и сохранил первоначальный вид до наших дней. В программе экскурсии:

  • Кальта-Минор — вы оцените единственный минарет Средней Азии, полностью покрытый цветными ярко-голубыми плитками. Эта декоративная деталь производит невероятное впечатление!
  • Джума-мечеть — мы осмотрим необычную мечеть, не имеющую порталов, куполов, галерей и внутреннего двора. Потолок её большого зала опирается на 213 деревянных колонн: вы узнаете, откуда они были доставлены, и полюбуетесь их удивительной резьбой.
  • Мавзолей Пахлаван Махмуда — я покажу вам старинный архитектурный комплекс и расскажу о похороненном в нём суфийском святом.
  • Дворец Таш-Хаули — вы погуляете по главному дворцу хивинских ханов в 19 веке и узнаете, как они жили.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Комплексный входной билет в Старый город оплачивается дополнительно — 12$ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Обзорные

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