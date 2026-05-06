Вы знаете, что такое Хорезм? Это древнее государство Центральной Азии, через которое проходил Великий шёлковый путь. Туда мы и отправимся! Вы осмотрите три крепости Хорезма, поражающие масштабом даже современных учёных: Топрак-Кала, Аяз-Кала и Кызыл-Кала. Бонусом к погружению в историю станут фантастические виды пустыни Кызылкум.

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Топрак-Кала. Вы увидите остатки древнего городища, где находилась доисламская столица Хорезма, шла активная торговля и откуда управлялось всё государство. Я расскажу о зороастрийцах и их обрядах, храмах огня и священных стихиях.

Аяз-Кала. Мы погуляем по руинам античной крепости, расположенной в песках Кызылкума. Ещё до нашей эры она выполняла функцию военного укрепления. Я раскрою, как и от кого она защищала местных жителей.

Кызыл-Кала. Возраст этой крепости почти 2000 лет. Вы узнаете, от кого здесь прятались путники и торговые караваны.

Пустыни Кызылкум и Каракум, разделённые рекой Амударья.

Организационные детали