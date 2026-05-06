Вы знаете, что такое Хорезм? Это древнее государство Центральной Азии, через которое проходил Великий шёлковый путь.
Туда мы и отправимся! Вы осмотрите три крепости Хорезма, поражающие масштабом даже современных учёных: Топрак-Кала, Аяз-Кала и Кызыл-Кала. Бонусом к погружению в историю станут фантастические виды пустыни Кызылкум.
Туда мы и отправимся! Вы осмотрите три крепости Хорезма, поражающие масштабом даже современных учёных: Топрак-Кала, Аяз-Кала и Кызыл-Кала. Бонусом к погружению в историю станут фантастические виды пустыни Кызылкум.
Описание экскурсии
Топрак-Кала. Вы увидите остатки древнего городища, где находилась доисламская столица Хорезма, шла активная торговля и откуда управлялось всё государство. Я расскажу о зороастрийцах и их обрядах, храмах огня и священных стихиях.
Аяз-Кала. Мы погуляем по руинам античной крепости, расположенной в песках Кызылкума. Ещё до нашей эры она выполняла функцию военного укрепления. Я раскрою, как и от кого она защищала местных жителей.
Кызыл-Кала. Возраст этой крепости почти 2000 лет. Вы узнаете, от кого здесь прятались путники и торговые караваны.
Пустыни Кызылкум и Каракум, разделённые рекой Амударья.
Организационные детали
- Транспорт на легковом авто включён в стоимость
- Дорога до первой локации займёт примерно 1,5 часа
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — $4 с чел. Это общая сумма за все крепости
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Подробности уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дадахон — ваш гид в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2718 туристов
Я с радостью проведу для вас экскурсии по волшебному Узбекистану. Здесь каждый город хранит атмосферу восточной сказки и богатую, древнюю историю, которую я помогу вам почувствовать и понять. Востоковедение и мировая история — мои главные увлечения, поэтому я знаю, как сделать рассказ живым, без сухих цифр и перегруженных дат. На моих экскурсиях оживают увлекательные факты, захватывающие истории и целые эпохи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 141 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Замечательная поездка и экскурсия! нам очень повезло с погодой: солнечно и нежарко. С Дадахоном мы познакомились накануне, он знакомил нас с древней крепостью Хивы. На комфортном автомобиле мы проехали по
+3
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А
Хочу поделиться впечатлениями про замечательного экскурсовода. Такого эрудированного, умного, образованного человека встретишь не часто. Мозги кипели от обилия новой, интересной, разнообразной информации. Всю дорогу темы основной экскурсии переплетались с рассказами
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И
Огромное спасибо Дадахону за проведенную экскурсию. Нам все очень понравилось, заранее нам было рекомендовано лучшее время начала экскурсии, Дадахон всю дорогу рассказывал интересные факты, вел с нами беседу, говорил на чистейшем русском языке. Виды крепостей впечатлили, а то, что мы застали там закат, прибавило особый колорит местности. Еще раз большое спасибо, удачи Вам, Дадахон!
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М
Дадахон - прекрасный экскурсовод и рассказчик. Экскурсия всем очень понравилась. Буду смело рекомендовать его своим друзьям и знакомым, которые поедут в Хиву.
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Всё очень понравилось, гид очень интересно рассказывает, на идеальном русском языке, много истории, но при этом интересно. Интересно даже ребенку, хоть она и боялась мух, но всё что рассказывал экскурсовод оказывается запомнила) В пустыне мы покормили верблюдов и погладили верблюжат.
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Вчера мы гуляли по пустыне, но получили гораздо больше, чем просто красивые виды. Огромное спасибо нашему гиду Додохону за то, что помог нам влюбиться в Узбекистан! 🇺🇿
Редко встретишь настолько образованного
Редко встретишь настолько образованного
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