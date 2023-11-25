Посетить три крепости и полюбоваться пустынными пейзажами на автопешеходной экскурсии
Вы знаете, что такое Хорезм? Это древнее государство Центральной Азии, через которое проходил Великий шёлковый путь.
В него мы и отправимся! Вы осмотрите три крепости Хорезма, поражающие масштабом даже современных учёных: Топрак-Кала, Аяз-Кала и Кызыл-Кала. Бонусом к погружению в историю станут фантастические виды пустыни Кызылкум.
В него мы и отправимся! Вы осмотрите три крепости Хорезма, поражающие масштабом даже современных учёных: Топрак-Кала, Аяз-Кала и Кызыл-Кала. Бонусом к погружению в историю станут фантастические виды пустыни Кызылкум.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Топрак-Кала. Вы увидите остатки древнего городища, где находилась доисламская столица Хорезма, где шла активная торговля и откуда управлялось всё государство. Я расскажу о зороастрийцах и их обрядах, о храмах огня и священных стихиях.
Аяз-Кала. Мы погуляем по руинам античной крепости, расположенной в песках Кызылкума. Ещё до нашей эры она выполняла функцию военного укрепления. Я раскрою, как и от кого она защищала местных жителей.
Кызыл-Кала. Возраст этой крепости почти 2000 лет. Вы узнаете, от кого здесь прятались путники и торговые караваны.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Дорога до первой локации займёт примерно 1,5 часа
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 30 тысяч сумов с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дадахон — ваш гид в Хиве
Провёл экскурсии для 448 туристов
Приветствую вас, дорогие гости! Меня зовут Дадахон. С радостью проведу для вас экскурсию по сказочной Хиве. Раскрою её древнюю историю и культуру — легко, душевно и занимательно. С нетерпением жду встречи с вами.
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