Вы знаете, что такое Хорезм? Это древнее государство Центральной Азии, через которое проходил Великий шёлковый путь. В него мы и отправимся! Вы осмотрите три крепости Хорезма, поражающие масштабом даже современных учёных: Топрак-Кала, Аяз-Кала и Кызыл-Кала. Бонусом к погружению в историю станут фантастические виды пустыни Кызылкум.

Описание

Что вас ожидает

Топрак-Кала. Вы увидите остатки древнего городища, где находилась доисламская столица Хорезма, где шла активная торговля и откуда управлялось всё государство. Я расскажу о зороастрийцах и их обрядах, о храмах огня и священных стихиях.

Аяз-Кала. Мы погуляем по руинам античной крепости, расположенной в песках Кызылкума. Ещё до нашей эры она выполняла функцию военного укрепления. Я раскрою, как и от кого она защищала местных жителей.

Кызыл-Кала. Возраст этой крепости почти 2000 лет. Вы узнаете, от кого здесь прятались путники и торговые караваны.

Организационные детали