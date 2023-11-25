Древние крепости пустыни Кызылкум

Индивидуальная экскурсия в Хиве

Посетить три крепости и полюбоваться пустынными пейзажами на автопешеходной экскурсии

Вы знаете, что такое Хорезм? Это древнее государство Центральной Азии, через которое проходил Великий шёлковый путь.

В него мы и отправимся! Вы осмотрите три крепости Хорезма, поражающие масштабом даже современных учёных: Топрак-Кала, Аяз-Кала и Кызыл-Кала. Бонусом к погружению в историю станут фантастические виды пустыни Кызылкум.
Древние крепости пустыни Кызылкум
Древние крепости пустыни Кызылкум
Древние крепости пустыни Кызылкум
Древние крепости пустыни Кызылкум
Древние крепости пустыни Кызылкум
Древние крепости пустыни Кызылкум
Древние крепости пустыни Кызылкум
Древние крепости пустыни Кызылкум
Ближайшие даты:
25
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Описание

Что вас ожидает

Топрак-Кала. Вы увидите остатки древнего городища, где находилась доисламская столица Хорезма, где шла активная торговля и откуда управлялось всё государство. Я расскажу о зороастрийцах и их обрядах, о храмах огня и священных стихиях.

Аяз-Кала. Мы погуляем по руинам античной крепости, расположенной в песках Кызылкума. Ещё до нашей эры она выполняла функцию военного укрепления. Я раскрою, как и от кого она защищала местных жителей.

Кызыл-Кала. Возраст этой крепости почти 2000 лет. Вы узнаете, от кого здесь прятались путники и торговые караваны.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Дорога до первой локации займёт примерно 1,5 часа
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — 30 тысяч сумов с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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