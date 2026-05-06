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Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы

Посетить три крепости и полюбоваться пустынными пейзажами на автопешеходной экскурсии
Вы знаете, что такое Хорезм? Это древнее государство Центральной Азии, через которое проходил Великий шёлковый путь.

Туда мы и отправимся! Вы осмотрите три крепости Хорезма, поражающие масштабом даже современных учёных: Топрак-Кала, Аяз-Кала и Кызыл-Кала. Бонусом к погружению в историю станут фантастические виды пустыни Кызылкум.
5
141 отзыв
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы

Описание экскурсии

Топрак-Кала. Вы увидите остатки древнего городища, где находилась доисламская столица Хорезма, шла активная торговля и откуда управлялось всё государство. Я расскажу о зороастрийцах и их обрядах, храмах огня и священных стихиях.

Аяз-Кала. Мы погуляем по руинам античной крепости, расположенной в песках Кызылкума. Ещё до нашей эры она выполняла функцию военного укрепления. Я раскрою, как и от кого она защищала местных жителей.

Кызыл-Кала. Возраст этой крепости почти 2000 лет. Вы узнаете, от кого здесь прятались путники и торговые караваны.

Пустыни Кызылкум и Каракум, разделённые рекой Амударья.

Организационные детали

  • Транспорт на легковом авто включён в стоимость
  • Дорога до первой локации займёт примерно 1,5 часа
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — $4 с чел. Это общая сумма за все крепости
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Подробности уточняйте в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дадахон
Дадахон — ваш гид в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2718 туристов
Я с радостью проведу для вас экскурсии по волшебному Узбекистану. Здесь каждый город хранит атмосферу восточной сказки и богатую, древнюю историю, которую я помогу вам почувствовать и понять. Востоковедение и мировая история — мои главные увлечения, поэтому я знаю, как сделать рассказ живым, без сухих цифр и перегруженных дат. На моих экскурсиях оживают увлекательные факты, захватывающие истории и целые эпохи.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 141 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
140
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И
Замечательная поездка и экскурсия! нам очень повезло с погодой: солнечно и нежарко. С Дадахоном мы познакомились накануне, он знакомил нас с древней крепостью Хивы. На комфортном автомобиле мы проехали по
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пустыне, посетив три крепости и сделав остановку возле Аму-Дарьи, чтобы полюбоваться пейзажем и сделать фотографии. Нас напоили вкусным чаем возле одной из крепостей. Дадахон много-много рассказывал нам об истории, культуре и традициях своего региона, отвечая на все наши любопытные вопросы. Обожаю такое общение с приятным и очень эрудированным собеседником, который не из книг знает всё о тех местах и людях, о которых ведет речь. Будем с благодарностью вспоминать две эти экскурсии!!!

Замечательная поездка и экскурсия! нам очень повезло с погодой: солнечно и нежарко. С Дадахоном мы познакомились
Замечательная поездка и экскурсия! нам очень повезло с погодой: солнечно и нежарко. С Дадахоном мы познакомились
Замечательная поездка и экскурсия! нам очень повезло с погодой: солнечно и нежарко. С Дадахоном мы познакомились
Замечательная поездка и экскурсия! нам очень повезло с погодой: солнечно и нежарко. С Дадахоном мы познакомились
Замечательная поездка и экскурсия! нам очень повезло с погодой: солнечно и нежарко. С Дадахоном мы познакомились
Замечательная поездка и экскурсия! нам очень повезло с погодой: солнечно и нежарко. С Дадахоном мы познакомились
Замечательная поездка и экскурсия! нам очень повезло с погодой: солнечно и нежарко. С Дадахоном мы познакомились
Замечательная поездка и экскурсия! нам очень повезло с погодой: солнечно и нежарко. С Дадахоном мы познакомились+3
Замечательная поездка и экскурсия! нам очень повезло с погодой: солнечно и нежарко. С Дадахоном мы познакомились
Замечательная поездка и экскурсия! нам очень повезло с погодой: солнечно и нежарко. С Дадахоном мы познакомились
Замечательная поездка и экскурсия! нам очень повезло с погодой: солнечно и нежарко. С Дадахоном мы познакомились
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А
Хочу поделиться впечатлениями про замечательного экскурсовода. Такого эрудированного, умного, образованного человека встретишь не часто. Мозги кипели от обилия новой, интересной, разнообразной информации. Всю дорогу темы основной экскурсии переплетались с рассказами
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о местных традициях, особенностях быта в разные времена и в разных районах страны, обсудили и погоду и животный мир и много всего. Эмоции переполняли: от визуальных (какие пейзажи, а закат волшебный!) до вкусовых (нас любезно угостили сладким верблюжьем молоком!). Мы были под огромным впечатлением! Дадахон, спасибо большое за то, что влюбили нас в свою великолепную страну! Вы-лучший!

Хочу поделиться впечатлениями про замечательного экскурсовода. Такого эрудированного, умного, образованного человека встретишь не часто. Мозги кипели
Хочу поделиться впечатлениями про замечательного экскурсовода. Такого эрудированного, умного, образованного человека встретишь не часто. Мозги кипели
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И
Огромное спасибо Дадахону за проведенную экскурсию. Нам все очень понравилось, заранее нам было рекомендовано лучшее время начала экскурсии, Дадахон всю дорогу рассказывал интересные факты, вел с нами беседу, говорил на чистейшем русском языке. Виды крепостей впечатлили, а то, что мы застали там закат, прибавило особый колорит местности. Еще раз большое спасибо, удачи Вам, Дадахон!
Огромное спасибо Дадахону за проведенную экскурсию. Нам все очень понравилось, заранее нам было рекомендовано лучшее время
Огромное спасибо Дадахону за проведенную экскурсию. Нам все очень понравилось, заранее нам было рекомендовано лучшее время
Огромное спасибо Дадахону за проведенную экскурсию. Нам все очень понравилось, заранее нам было рекомендовано лучшее время
Огромное спасибо Дадахону за проведенную экскурсию. Нам все очень понравилось, заранее нам было рекомендовано лучшее время
Огромное спасибо Дадахону за проведенную экскурсию. Нам все очень понравилось, заранее нам было рекомендовано лучшее время
Огромное спасибо Дадахону за проведенную экскурсию. Нам все очень понравилось, заранее нам было рекомендовано лучшее время
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М
Дадахон - прекрасный экскурсовод и рассказчик. Экскурсия всем очень понравилась. Буду смело рекомендовать его своим друзьям и знакомым, которые поедут в Хиву.
Дадахон - прекрасный экскурсовод и рассказчик. Экскурсия всем очень понравилась. Буду смело рекомендовать его своим друзьям
Дадахон - прекрасный экскурсовод и рассказчик. Экскурсия всем очень понравилась. Буду смело рекомендовать его своим друзьям
Дадахон - прекрасный экскурсовод и рассказчик. Экскурсия всем очень понравилась. Буду смело рекомендовать его своим друзьям
Дадахон - прекрасный экскурсовод и рассказчик. Экскурсия всем очень понравилась. Буду смело рекомендовать его своим друзьям
Дадахон - прекрасный экскурсовод и рассказчик. Экскурсия всем очень понравилась. Буду смело рекомендовать его своим друзьям
Дадахон - прекрасный экскурсовод и рассказчик. Экскурсия всем очень понравилась. Буду смело рекомендовать его своим друзьям
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Виктория
Всё очень понравилось, гид очень интересно рассказывает, на идеальном русском языке, много истории, но при этом интересно. Интересно даже ребенку, хоть она и боялась мух, но всё что рассказывал экскурсовод оказывается запомнила) В пустыне мы покормили верблюдов и погладили верблюжат.
Всё очень понравилось, гид очень интересно рассказывает, на идеальном русском языке, много истории, но при этом
Всё очень понравилось, гид очень интересно рассказывает, на идеальном русском языке, много истории, но при этом
Всё очень понравилось, гид очень интересно рассказывает, на идеальном русском языке, много истории, но при этом
Всё очень понравилось, гид очень интересно рассказывает, на идеальном русском языке, много истории, но при этом
Всё очень понравилось, гид очень интересно рассказывает, на идеальном русском языке, много истории, но при этом
Всё очень понравилось, гид очень интересно рассказывает, на идеальном русском языке, много истории, но при этом
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Антон
Вчера мы гуляли по пустыне, но получили гораздо больше, чем просто красивые виды. Огромное спасибо нашему гиду Додохону за то, что помог нам влюбиться в Узбекистан! 🇺🇿

Редко встретишь настолько образованного
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и начитанного человека, который может поддержать разговор на любую тему — будь то старинные обряды или современная медицина и образование. Мы узнали о стране такие детали, которые не найдешь в путеводителях. Если вам нужен не скучный пересказ фактов, а глубокое погружение и живое общение — только к Додохону. Это было полное погружение в культуру и быт! 🙌

Вчера мы гуляли по пустыне, но получили гораздо больше, чем просто красивые виды. Огромное спасибо нашему
Вчера мы гуляли по пустыне, но получили гораздо больше, чем просто красивые виды. Огромное спасибо нашему
Вчера мы гуляли по пустыне, но получили гораздо больше, чем просто красивые виды. Огромное спасибо нашему
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Входит в следующие категории Хивы

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