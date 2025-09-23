Эта экскурсия — уникальное путешествие, где древний зороастрийский Хорезм переплетается с восточной сказкой Хивы.
Вы прикоснётесь к религиозным истокам человечества, увидите руины древних столиц и услышите истории о великих правителях этих земель.
В завершение прогулка по узким улочкам Ичан-Калы подарит вам настоящую атмосферу Востока, среди минаретов, медресе и старинных дворцов.
Описание экскурсии
Приглашаем вас в уникальное путешествие, которое соединяет два мира — мистический Хорезм с его зороастрийским наследием и средневековую Хиву, город восточных легенд. Вас ждёт переход из эпохи древних царств в атмосферу Великого Шёлкового пути, прогулки по величественным крепостям и улочкам старинного города-музея под открытым небом. Это возможность своими глазами увидеть руины мегаполисов Хорезма и вдохновиться великолепием хивинской архитектуры. Мы начнём с древних крепостей в пустыне Кызылкум. Первая остановка — Аяз-Кала, крепость I тысячелетия н. э., защищавшая северные рубежи Хорезма от кочевников. Отсюда открываются бескрайние виды на пустыню и уцелевшие стены, некогда бывшие надёжной цитаделью. Далее путь приведёт к Топрак-Кале — остаткам столицы древнего Хорезма. Здесь, среди руин храмов и дворцов, вы узнаете о жизни древних хорезмийцев, их зороастрийских обрядах и тайнах, которые хранит эта земля с 2500-летней историей. Кызыл-Кала дополнит картину: три цитадели различного назначения раскроют историю укреплений Хорезмского оазиса — стратегического перекрёстка культур и торговых путей. После древних пустынных крепостей вы окажетесь в Хиве — городе, который словно сошёл со страниц восточных сказаний. Через ворота Ота Дарвоза вы войдёте в Ичан-Калу — старую часть города, охраняемую ЮНЕСКО. Вас встретят архитектурные шедевры:
- Медресе Мухаммад-Амин хана, крупнейшее в Хиве, построенное для обучения будущих учёных и богословов.
- Загадочный и незавершённый Калта Минор, окутанный легендами.
- Цитадель Куня-Арк — древняя крепость с залами для приёмов и керамическими панно.
- Медресе Мухаммад-Рахим хана II, построенное правителем эпохи расцвета Хивы. На экскурсии вы узнаете и неожиданные истории — например, как немцы-меннониты оказались в Хиве, заглянув в их музей. Далее путь пройдёт через:.
- Уникальную мечеть Джума с сотнями деревянных колонн.
- Дворец Таш-Хаули с запутанными коридорами и роскошными залами.
- Гарем, где скрыты женские тайны ханского двора.
- Старинный караван-сарай — напоминание о важной роли Хивы на Великом Шёлковом пути.
- Восточные ворота Палван Дарвоза, через которые купцы въезжали в город.
- Старинные бани Ануша Хана, где до сих пор ощущается дух старого Востока. В финале вы подниметесь на минарет Ислама-Ходжи — самую высокую точку Хивы, откуда откроется фантастическая панорама города-сказки. И, конечно, не забудьте посетить мавзолей Пахлавана Махмуда — поэта, философа и святого покровителя Хивы, чья усыпальница стала местом паломничества и одним из самых красивых сооружений города. Это путешествие — не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к истокам древней цивилизации и ощутить, как оживает Восток. Вы пройдёте путь от зороастрийских храмов до медресе и минаретов, наполняя день историями, открытиями и восточной магией. Важная информация:.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тупрак Кала
- Аяз Кала
- Кызыл Кала
- Ота дарвоза (отцовские ворота)
- Медресе Мухаммад Аминхан
- Мухаммад Рахимхон медресе 1871 года
- Немцы (меннониты) которые жили у нас 50 лет
- Жума мечеть 10 века
- Мухаммад Амин (инок 1765 года музей Учёных)
- Тош Ховли дворец Аллакулихана (1830-1838)
- Гарем (не допускаемое место посторонних мужчин)
- Караван Сарай (гостиница для караванов 1830)
- Медресе Ислам Ходжа и его самый высокий минарет (1910-1912)
- Пахлован Махмуд Мавзолей (1247-1326)
- Медресе Шергазихан (Медицина 1765 год)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Экскурсия проходит на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
23 сен 2025
Понравилось все 👌👍
E
Elena
23 сен 2025
Понравилось все 👌👍
О
Олег
12 июн 2025
O
Olga
20 апр 2025
Алишер провел нам экскурсию в крепости и Иван Калу. Владеющий историей гид, интересно рассказывает и с интригой, все нам понравилось, все комфортно и удобно
