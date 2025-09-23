Приглашаем вас в уникальное путешествие, которое соединяет два мира — мистический Хорезм с его зороастрийским наследием и средневековую Хиву, город восточных легенд. Вас ждёт переход из эпохи древних царств в атмосферу Великого Шёлкового пути, прогулки по величественным крепостям и улочкам старинного города-музея под открытым небом. Это возможность своими глазами увидеть руины мегаполисов Хорезма и вдохновиться великолепием хивинской архитектуры. Мы начнём с древних крепостей в пустыне Кызылкум. Первая остановка — Аяз-Кала, крепость I тысячелетия н. э., защищавшая северные рубежи Хорезма от кочевников. Отсюда открываются бескрайние виды на пустыню и уцелевшие стены, некогда бывшие надёжной цитаделью. Далее путь приведёт к Топрак-Кале — остаткам столицы древнего Хорезма. Здесь, среди руин храмов и дворцов, вы узнаете о жизни древних хорезмийцев, их зороастрийских обрядах и тайнах, которые хранит эта земля с 2500-летней историей. Кызыл-Кала дополнит картину: три цитадели различного назначения раскроют историю укреплений Хорезмского оазиса — стратегического перекрёстка культур и торговых путей. После древних пустынных крепостей вы окажетесь в Хиве — городе, который словно сошёл со страниц восточных сказаний. Через ворота Ота Дарвоза вы войдёте в Ичан-Калу — старую часть города, охраняемую ЮНЕСКО. Вас встретят архитектурные шедевры:

Медресе Мухаммад-Амин хана, крупнейшее в Хиве, построенное для обучения будущих учёных и богословов.

Загадочный и незавершённый Калта Минор, окутанный легендами.

Цитадель Куня-Арк — древняя крепость с залами для приёмов и керамическими панно.

Медресе Мухаммад-Рахим хана II, построенное правителем эпохи расцвета Хивы. На экскурсии вы узнаете и неожиданные истории — например, как немцы-меннониты оказались в Хиве, заглянув в их музей. Далее путь пройдёт через:.

Уникальную мечеть Джума с сотнями деревянных колонн.

Дворец Таш-Хаули с запутанными коридорами и роскошными залами.

Гарем, где скрыты женские тайны ханского двора.

Старинный караван-сарай — напоминание о важной роли Хивы на Великом Шёлковом пути.

Восточные ворота Палван Дарвоза, через которые купцы въезжали в город.

Старинные бани Ануша Хана, где до сих пор ощущается дух старого Востока. В финале вы подниметесь на минарет Ислама-Ходжи — самую высокую точку Хивы, откуда откроется фантастическая панорама города-сказки. И, конечно, не забудьте посетить мавзолей Пахлавана Махмуда — поэта, философа и святого покровителя Хивы, чья усыпальница стала местом паломничества и одним из самых красивых сооружений города. Это путешествие — не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к истокам древней цивилизации и ощутить, как оживает Восток. Вы пройдёте путь от зороастрийских храмов до медресе и минаретов, наполняя день историями, открытиями и восточной магией. Важная информация:.

