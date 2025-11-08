Хива — один из самобытных городов Востока, где за высокими стенами скрываются приметы древнего мира, его красоты и традиции. Вы увидите дворцы и медресе, минареты и мечети, мастерские и базары. Узнаете о судьбах ханов и поэтов, философов и борцов.
Мысленно проследуете по Великому шёлковому пути, вдохнёте аромат пряностей и прикоснётесь к вечности.
Описание экскурсии
В неспешной прогулке по улочкам, сохранившим дыхание веков, вы откроете для себя не только архитектурные шедевры и исторические памятники, но и настоящую жизнь города. Перед вами предстанут:
- Ата-Дарвоза — западные ворота Ичан-Калы, восстановленные по старинным чертежам
- Медресе Мухаммада Амин-хана — крупнейшее учебное заведение Хивы с изразцовым фасадом и уютными кельями
- Минарет Кальта-Минар — «короткий минарет», символ Хивы, облицованный бирюзовой керамикой
- Торговый дом Полвон-Кари — старинный восточный базар, где и сегодня торгуют потомственные ремесленники
- Цитадель Куня-Арк — резиденция хивинских ханов с роскошными залами
- Медресе Мухаммада Рахим-хана II — учебное заведение, ныне музей, посвящённый правителю и поэту Хивы
- Мавзолей Пахлаван Махмуда — усыпальница поэта, философа и борца
- Площадь Ислам Ходжа — архитектурный ансамбль с самым высоким минаретом в городе
- Дворец Таш-Хаули — ханский дворец-лабиринт с изысканным восточным интерьером
- Караван-сарай Аллакули-хана — оживлённый центр торговли и ремёсел.
Вы узнаете:
- Почему Ичан-Кала — это не просто музей под открытым небом, а город с непрерывной историей
- Кто такой Пахлаван Махмуд и как его сила и мудрость стали символом Хивы
- Чем прославился Мухаммад Рахим-хан II, и почему его называют и правителем, и поэтом
- Как создавались изразцы, украшающие минареты и медресе, и что в них зашифровано
- Что скрывают тайные проходы ханского дворца и как был устроен гарем
- Какие традиции зодчества, резьбы по дереву и керамики сохранились до наших дней
- Чем отличается современная жизнь в Хиве и как прошлое здесь сосуществует с настоящим
Организационные детали
- Экскурсия подходит для всех возрастов, но детям младше 6 лет может быть сложно выдержать длительную прогулку
- Программа включает пешие прогулки по мощённым улицам, лестницам и возможное восхождение на минарет. Рекомендуется удобная обувь
- Для посещения мечетей и мавзолеев женщинам желательно иметь при себе платок для покрытия головы
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около крепости Ичан-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дилмурод — ваша команда гидов в Хиве
Провели экскурсии для 29 туристов
Наша команда — это профессиональные гиды и организаторы, специализирующиеся на турах по Хиве, Хорезму и Каракалпакстану. Мы давно живём и работаем в этом регионе, глубоко знаем его историю, архитектуру, культуру
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
8 ноя 2025
Очень много информации, дат, имен. Понимаю, что это обзорная экскурсия, но хотелось бы больше легенд, историй, чтобы мы запомнили суть. Подросткам 16 лет было явно скучно. Хотя я сразу писала, что наша задача показать историю подросткам.
Дилмурод
Ответ организатора:
Анна, спасибо большое за ваш отзыв и честные впечатления!
Полностью согласен — подросткам важнее живые истории и легенды, чтобы почувствовать атмосферу прошлого. Обязательно учту это в будущих экскурсиях.
Е
Екатерина
4 ноя 2025
Огромное спасибо Рустаму за познавательную и увлекательную экскурсию! Если вы хотите получить исчерпывающую информацию об истории города- это Рустам. Четыре часа пролетели незаметно, хотя нам не повезло, был самый холодный и дождливый день осени)
Дилмурод
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо за чудесный отзыв!
Рады, что экскурсия с нашим гидом Рустамом вам понравилась, даже несмотря на дождь и холод.
Он всегда проводит туры с душой, и нам приятно, что вы это почувствовали.
Будем рады видеть вас снова в солнечной Хиве!
Натан
2 ноя 2025
Наш гид, Рустам, - потрясающий рассказчик и человек широких знаний. Замечательная экскурсия, очень интересные места, вежливый, приятный и общительный гид. Рекомендуем!
Дилмурод
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв! 🌸
Рады, что экскурсия и работа Рустама вам понравились.
Он с любовью делится историей Хивы и старается подарить гостям самые тёплые впечатления.
Екатерина
19 окт 2025
Всем привет!
В середине октября мы посетили древнюю Хиву.
По факту 90% всех достопримечательностей находится на территории внутреннего города - крепости Ича́н-Кала́, поэтому для посещения этого места решили взять экскурсию с гидом.
Дилмурод
Ответ организатора:
Екатерина, благодарим за тёплые слова!
Очень рады, что экскурсия с Умрбеком оставила у вас яркие впечатления и позволила почувствовать атмосферу Ичан-Калы, её историю и культуру.
Ваш отзыв вдохновляет нас и радует нашего гида.
Будем счастливы вновь видеть вас в Хиве!
Shiraz
13 окт 2025
Гид был Дилмурод.
Отличное знание истории и хорошо поставленная русская речь. Просто восторг от истории
Хива, гостеприимство и жителей.
Однозначно не пожалеете проведённое время с образованным историком и
Хорошим рассказчик.
Дилмурод- спасибо большое за интересную историю 5+оценки.
Всем советую. 👏👏
Дилмурод
Ответ организатора:
Здравствуйте, Shiraz!
Большое спасибо за такие тёплые и вдохновляющие слова! Мне было очень приятно провести для вас экскурсию и погрузиться вместе
Р
Роман
2 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Роза интересно подала материал, на все вопросы получали полные ответы. Местные мастера по её просьбе показали нам процесс шитья ковров, очень аутентично. Время пролетело незаметно. Правда ноги болят после подъема на 57-метровый минорет:) однозначно рекомендую
Дилмурод
Ответ организатора:
Роман!
Большое спасибо за отзыв! Рады, что экскурсия понравилась, а мастер-класс по коврам оставил яркие впечатления. Минарет, конечно, «проверил ноги», но вид сверху — просто великолепный 😊 Будем рады видеть вас снова!
Дарья
27 сен 2025
До Рустама я думала, что мы уже познакомились с восточным гостеприимством, но оказалось нам показалось!
Еще до экскурсии можно было ощутить заботу и внимание - нам предложили начать раньше чтобы успеть
Дилмурод
Ответ организатора:
Добрый день, Дарья!
Спасибо за ваш отзыв! Очень приятно, что экскурсия оставила такие яркие впечатления, а Рустам смог показать историю Хорезма с душой и юмором. Нам радостно знать, что вы почувствовали настоящую заботу и гостеприимство.
г
геннадий
19 сен 2025
Экскурсовод Ислам любит и отлично знает своё ремесло в объёме программы экскурсии. Его молодость и небольшой опыт общения с экскурсантами со временем изменятся и он наверняка заслужит звание "Прекрасный экскурсовод". Группа москвичей поблагодарила его за работу продолжительными аплодисментами.
Спасибо!
Дилмурод
Ответ организатора:
Уважаемый Геннадий!
Благодарим Вас за отзыв и добрые слова в адрес нашего гида Ислама. Он действительно любит своё дело и постоянно совершенствуется. Ваши аплодисменты и поддержка — лучшая мотивация для него!
