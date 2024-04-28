Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день

Приглашаем прикоснуться к истории Хорезма! Посетите дворец хивинских ханов и древние крепости, сохранившиеся с времён Великого шёлкового пути
Погрузитесь в историю древнего Хорезма на индивидуальной экскурсии по Хиве.

Вы увидите крепость Кызын-Кала, где горожане прятались от нашествий, и узнаете её связь с Великим шёлковым путём.

Посетите Топрак-Калу, древнюю столицу Хорезма
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при династии Афригидов, и Аяз-Калу, памятник кушанского периода.

В завершение экскурсии вы побываете в дворце Нуруллабая, где вас ждут парадные залы с элементами европейской и восточной архитектуры. Транспорт включён в стоимость, а входные билеты оплачиваются дополнительно. Не упустите шанс узнать больше о богатой истории региона

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  1. 📜 Погружение в историю Хорезма
  2. 🏰 Посещение древних крепостей
  3. 🏛️ Визит в дворец хивинских ханов
  4. 🚗 Комфортный транспорт
  5. 👥 Индивидуальный подход
  6. 🎟️ Доступные входные билеты

Что можно увидеть

  • Крепость Кызыл-Кала
  • Крепость Топрак-Кала
  • Крепость Аяз-Кала
  • Дворец Нуруллабая
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Крепость Кызыл-Кала. Именно здесь горожане прятались во время нашествия чужеземцев. Вы расшифруете её архитектурные особенности и связь с Великим шёлковым путём.

Крепость Топрак-Кала. Считается, что она была древней хорезмской столицей при правлении династии Афригидов. Мы покажем, что от неё осталось.

Крепость Аяз-Кала. Это памятник кушанского периода истории Средней Азии, возведённый до нашей эры.

Дворец Нуруллабая. Мы посетим дворец хивинских ханов 19 века. Вы погуляете по парадным залам, сочетающим элементы европейской и восточной архитектуры. Увидите красочные изразцовые печи, огромные зеркала и многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость: Chevrolet Cobalt, Orlando или Lacetti
  • Время в пути из Хивы в одну сторону — около 2 часов
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 8$ c человека.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Хива, Ургенч
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
28 апр 2024
Интересная поездка для разбавления Хивы
Интересная поездка для разбавления ХивыИнтересная поездка для разбавления ХивыИнтересная поездка для разбавления Хивы

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