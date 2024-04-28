Погрузитесь в историю древнего Хорезма на индивидуальной экскурсии по Хиве.Вы увидите крепость Кызын-Кала, где горожане прятались от нашествий, и узнаете её связь с Великим шёлковым путём.Посетите Топрак-Калу, древнюю столицу Хорезма

при династии Афригидов, и Аяз-Калу, памятник кушанского периода. В завершение экскурсии вы побываете в дворце Нуруллабая, где вас ждут парадные залы с элементами европейской и восточной архитектуры. Транспорт включён в стоимость, а входные билеты оплачиваются дополнительно. Не упустите шанс узнать больше о богатой истории региона

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Крепость Кызыл-Кала. Именно здесь горожане прятались во время нашествия чужеземцев. Вы расшифруете её архитектурные особенности и связь с Великим шёлковым путём.

Крепость Топрак-Кала. Считается, что она была древней хорезмской столицей при правлении династии Афригидов. Мы покажем, что от неё осталось.

Крепость Аяз-Кала. Это памятник кушанского периода истории Средней Азии, возведённый до нашей эры.

Дворец Нуруллабая. Мы посетим дворец хивинских ханов 19 века. Вы погуляете по парадным залам, сочетающим элементы европейской и восточной архитектуры. Увидите красочные изразцовые печи, огромные зеркала и многое другое.

Организационные детали