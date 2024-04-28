Погрузитесь в историю древнего Хорезма на индивидуальной экскурсии по Хиве.
Вы увидите крепость Кызын-Кала, где горожане прятались от нашествий, и узнаете её связь с Великим шёлковым путём.
Посетите Топрак-Калу, древнюю столицу Хорезма
Вы увидите крепость Кызын-Кала, где горожане прятались от нашествий, и узнаете её связь с Великим шёлковым путём.
Посетите Топрак-Калу, древнюю столицу Хорезма
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю Хорезма
- 🏰 Посещение древних крепостей
- 🏛️ Визит в дворец хивинских ханов
- 🚗 Комфортный транспорт
- 👥 Индивидуальный подход
- 🎟️ Доступные входные билеты
Что можно увидеть
- Крепость Кызыл-Кала
- Крепость Топрак-Кала
- Крепость Аяз-Кала
- Дворец Нуруллабая
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Крепость Кызыл-Кала. Именно здесь горожане прятались во время нашествия чужеземцев. Вы расшифруете её архитектурные особенности и связь с Великим шёлковым путём.
Крепость Топрак-Кала. Считается, что она была древней хорезмской столицей при правлении династии Афригидов. Мы покажем, что от неё осталось.
Крепость Аяз-Кала. Это памятник кушанского периода истории Средней Азии, возведённый до нашей эры.
Дворец Нуруллабая. Мы посетим дворец хивинских ханов 19 века. Вы погуляете по парадным залам, сочетающим элементы европейской и восточной архитектуры. Увидите красочные изразцовые печи, огромные зеркала и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость: Chevrolet Cobalt, Orlando или Lacetti
- Время в пути из Хивы в одну сторону — около 2 часов
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 8$ c человека.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Хива, Ургенч
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Малика — ваша команда гидов в Хиве
Провели экскурсии для 147 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Малика, я лицензированный гид в Хиве. В туризме работаю уже 5-й год. Представляю команду гидов, влюблённых в Узбекистан. Мы с большим удовольствием расскажем о культуре и истории нашей страны. До скорой встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артем
28 апр 2024
Интересная поездка для разбавления Хивы
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