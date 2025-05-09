Эта экскурсия — редкая возможность прикоснуться к истокам древнего Хорезма, увидеть крепости-песчаники, которые когда-то были сердцем этой цивилизации.
Вы узнаете о зороастрийских обрядах, почувствуете дыхание истории на перекрёстке культур и прогуляетесь среди памятников, которые устояли перед временем и хранят память о великом прошлом Средней Азии.
Описание экскурсииПриглашаем вас в уникальное путешествие по древним крепостям Хорезма — к легендарным «Замкам пустыни», хранящим тайны одной из старейших цивилизаций Центральной Азии. Здесь, среди барханов Кызылкума, на протяжении 2500 лет стоят свидетели древних культур и эпох. Тупрак Кала — древняя столица Хорезма, раскопанная археологом Сергеем Толстовым. Грандиозные стены и залы этой крепости расскажут вам о величии царского города, где кипела жизнь, проводились зороастрийские обряды и вершились судьбы великой цивилизации. Аяз Кала — величественная крепость на скалистом холме, словно затерянная в пустыне. Отсюда открываются потрясающие виды на бескрайние пески и степи. Эти руины, до сих пор вызывающие трепет, отражают могущество строителей, способных покорить суровый ландшафт Кызылкума. Кызыл Кала — последняя остановка нашего маршрута. Это форпост позднего периода, где массивные стены с гофрированными колоннами отражают переход от древних оборонительных форм к более изысканным архитектурным решениям афригидской эпохи. Это путешествие станет для вас встречей с историей, осязаемой в песке и камне, и напоминанием о том, как древние хорезмийцы строили свою цивилизацию на перекрёстке миров. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тупрак Кала
- Аяз Кала
- Кызыл Кала
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Екатерина
9 мая 2025
