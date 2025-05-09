Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Эта экскурсия — редкая возможность прикоснуться к истокам древнего Хорезма, увидеть крепости-песчаники, которые когда-то были сердцем этой цивилизации.



Вы узнаете о зороастрийских обрядах, почувствуете дыхание истории на перекрёстке культур и прогуляетесь среди памятников, которые устояли перед временем и хранят память о великом прошлом Средней Азии.