На протяжении многих тысячелетий в Средней Азии существовало государство Хорезм. Его пытались завоевать и персидские цари, и Александр Македонский. Древняя цивилизация оставила после себя много городищ, сотни башен и ещё больше тайн и легенд. Мы посетим главные крепости Хорезма, которые встанут перед нами призраками прошлых эпох среди раскалённых песков Кызылкума и Каракума.

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Описание

Что вас ожидает

Крепость Кызыл-Кала

В переводе с тюркского — «красная крепость». Она была построена в первом тысячелетии н. э. для обороны северо-восточных границ Хорезма. Служила приютом местным крестьянам и важным караванным узлом на Великом шёлковом пути. Мы заглянем внутрь крепости. Я помогу вам представить, как выглядело древнее поселение, существовавшее здесь много веков назад.

Крепость Топрак-Кала

С тюркского переводится как «глиняная крепость». Она была не просто военным укреплением, но и одной из столиц древнего государства. Единственный полностью раскопанный памятник архитектуры Хорезма поражает своими размерами. Посетим крепость и почувствуем особую энергетику, которой она пропитана. Я расскажу про историю древней цивилизации, зародившейся здесь.

Крепость Аяз-Кала

В переводе с тюркского означает «крепость на ветру». Она была построена на плоской вершине 60-метрового холма. Поделюсь красивой легендой о рабе Аязе, добивавшемся руки царевны, которая жила в крепости со своими сорока подругами. Храбрый и мудрый богатырь Аяз — один из героев среднеазиатского тюркского фольклора.

Мы подготовили три варианта маршрута на ваш выбор:

Хива — крепости — Ургенч

Ургенч — крепости — Хива

Хива — крепости — Хива

Организационные детали