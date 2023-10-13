Через пустыни - к древним крепостям Хорезма

Среди бескрайних песков открыть для себя затерянный и таинственный мир

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Ответы на вопросы
На протяжении многих тысячелетий в Средней Азии существовало государство Хорезм. Его пытались завоевать и персидские цари, и Александр Македонский. Древняя цивилизация оставила после себя много городищ, сотни башен и ещё больше тайн и легенд.

Мы посетим главные крепости Хорезма, которые встанут перед нами призраками прошлых эпох среди раскалённых песков Кызылкума и Каракума.
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
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Описание

Что вас ожидает

Крепость Кызыл-Кала

В переводе с тюркского — «красная крепость». Она была построена в первом тысячелетии н. э. для обороны северо-восточных границ Хорезма. Служила приютом местным крестьянам и важным караванным узлом на Великом шёлковом пути. Мы заглянем внутрь крепости. Я помогу вам представить, как выглядело древнее поселение, существовавшее здесь много веков назад.

Крепость Топрак-Кала

С тюркского переводится как «глиняная крепость». Она была не просто военным укреплением, но и одной из столиц древнего государства. Единственный полностью раскопанный памятник архитектуры Хорезма поражает своими размерами. Посетим крепость и почувствуем особую энергетику, которой она пропитана. Я расскажу про историю древней цивилизации, зародившейся здесь.

Крепость Аяз-Кала

В переводе с тюркского означает «крепость на ветру». Она была построена на плоской вершине 60-метрового холма. Поделюсь красивой легендой о рабе Аязе, добивавшемся руки царевны, которая жила в крепости со своими сорока подругами. Храбрый и мудрый богатырь Аяз — один из героев среднеазиатского тюркского фольклора.

Мы подготовили три варианта маршрута на ваш выбор:

Хива — крепости — Ургенч
Ургенч — крепости — Хива
Хива — крепости — Хива

Организационные детали

  • Экскурсия будет удобна тем, кто прилетает в Узбекистан или улетает через Ургенч
  • Поездка пройдёт на автомобиле Chevrolet
  • В стоимость входят трансфер и услуги гида
  • Дополнительные расходы: билеты в каждую крепость — от $10 на человека
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние

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