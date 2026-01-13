Погрузитесь в историю Хорезма, посетив его главные крепости. Откройте для себя тайны древних цивилизаций и насладитесь видами пустынь
На протяжении тысячелетий в Средней Азии существовало государство Хорезм, которое пытались завоевать многие великие правители. Эта древняя цивилизация оставила после себя множество городищ, башен и легенд.
В рамках экскурсии посетите крепости читать дальшеуменьшить
Кызыл-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала, расположенные среди песков Кызылкума и Каракума.
Вы узнаете об их истории, увидите уникальные архитектурные памятники и услышите увлекательные легенды. Экскурсия включает трансфер и услуги гида, а также предлагает три варианта маршрута на выбор
В переводе с тюркского — «красная крепость». Она была построена в первом тысячелетии н. э. для обороны северо-восточных границ Хорезма. Служила приютом местным крестьянам и важным караванным узлом на Великом шёлковом пути. Мы заглянем внутрь крепости. Я помогу вам представить, как выглядело древнее поселение, существовавшее здесь много веков назад.
Крепость Топрак-Кала
С тюркского переводится как «глиняная крепость». Она была не просто военным укреплением, но и одной из столиц древнего государства. Единственный полностью раскопанный памятник архитектуры Хорезма поражает своими размерами. Посетим крепость и почувствуем особую энергетику, которой она пропитана. Я расскажу про историю древней цивилизации, зародившейся здесь.
Крепость Аяз-Кала
В переводе с тюркского означает «крепость на ветру». Она была построена на плоской вершине 60-метрового холма. Поделюсь красивой легендой о рабе Аязе, добивавшемся руки царевны, которая жила в крепости со своими сорока подругами. Храбрый и мудрый богатырь Аяз — один из героев среднеазиатского тюркского фольклора.
Мы подготовили три варианта маршрута на ваш выбор:
Хива — крепости — Ургенч Ургенч — крепости — Хива Хива — крепости — Хива
Организационные детали
Экскурсия будет удобна тем, кто прилетает в Узбекистан или улетает через Ургенч
Поездка пройдёт на автомобиле Chevrolet
В стоимость входят трансфер и услуги гида
Дополнительные расходы: билеты в каждую крепость — от $10 на человека
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1109 туристов
Мы — команда профессиональных гидов в Узбекистане. Уже много лет мы организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту городов и природы, покажем гостеприимство местных жителей, познакомим с древними ремёслами и национальной кухней. Будет интересно и душевно!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Крепости древнего Хорезма завораживают!!! Это было незабываемое путешествие по руинам крепостей древнего Хорезма. Высочайший уровень профессионализма организатора и гида, Асаль. Маршрут был выстроен идеально в конце экскурсии застали закат в пустыне). читать дальшеуменьшить
Асаль погрузила меня в восточную сказку, отличное повествование материала, приятно было слушать из ее уст чистейший русский язык, автомобиль был комфортный и водитель аккуратно вел машину. Следующая моя поездка уже будет в Нукус-Каракалпакстан и точно с Асаль)) До новых встреч)
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К
Кирилл
Был на экскурсии с супругой 25.08.24.
"Плюсы": Самое главное: гид Раджаб - молодой, но абсолютно профессиональный гид. Много лет жил в РФ и говорит на отличном русском языке. Про таких специалистов читать дальшеуменьшить
можно сказать "человек на своем месте". Кроме этого, Раджаб обаятельный и приятный в общении человек, который рассказал много интересного не только об истории Хорезма и крепостей, но и о культуре, традициях и жизни современного Узбекистана. За рулем авто был водитель, а гид практически всю экскурсию уделял внимание нам. Около крепости Аяз-Кала Раджаб рекомендовал посетить кафе в юрте, где мы отведали местного зеленого чая и фруктов. По дороге в Ургенч остановились на местном рынке, где по рекомендации гида попробовали 7 (!) сортов дынь, а Раджаб купил и подарил нам две дыни, которые нам более всего понравились по вкусу.
"Минусы": в паре моментов водитель опасно маневрировал на дороге.
Вывод: Благодаря гиду Раджабу экскурсия превзошла все наши ожидания. На следующий день после экскурсии гид прислал нам электронные версии книг по истории Хорезма (!). Рекомендую!
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О
Ольга
Отличные виды, но, увы, мало информации.
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А
Анна
Все прошло отлично
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