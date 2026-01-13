На протяжении тысячелетий в Средней Азии существовало государство Хорезм, которое пытались завоевать многие великие правители. Эта древняя цивилизация оставила после себя множество городищ, башен и легенд.В рамках экскурсии посетите крепости

Кызыл-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала, расположенные среди песков Кызылкума и Каракума. Вы узнаете об их истории, увидите уникальные архитектурные памятники и услышите увлекательные легенды. Экскурсия включает трансфер и услуги гида, а также предлагает три варианта маршрута на выбор

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Крепость Кызыл-Кала

В переводе с тюркского — «красная крепость». Она была построена в первом тысячелетии н. э. для обороны северо-восточных границ Хорезма. Служила приютом местным крестьянам и важным караванным узлом на Великом шёлковом пути. Мы заглянем внутрь крепости. Я помогу вам представить, как выглядело древнее поселение, существовавшее здесь много веков назад.

Крепость Топрак-Кала

С тюркского переводится как «глиняная крепость». Она была не просто военным укреплением, но и одной из столиц древнего государства. Единственный полностью раскопанный памятник архитектуры Хорезма поражает своими размерами. Посетим крепость и почувствуем особую энергетику, которой она пропитана. Я расскажу про историю древней цивилизации, зародившейся здесь.

Крепость Аяз-Кала

В переводе с тюркского означает «крепость на ветру». Она была построена на плоской вершине 60-метрового холма. Поделюсь красивой легендой о рабе Аязе, добивавшемся руки царевны, которая жила в крепости со своими сорока подругами. Храбрый и мудрый богатырь Аяз — один из героев среднеазиатского тюркского фольклора.

Мы подготовили три варианта маршрута на ваш выбор:

Хива — крепости — Ургенч

Ургенч — крепости — Хива

Хива — крепости — Хива

Организационные детали