Индивидуальная экскурсия по старой части Хивы: прогулка внутри крепостной стены Ичан Кала, посещение мечетей, мавзолеев и жилых кварталов
Экскурсия по Хиве предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего города-музея.
Внутри крепостной стены Ичан Кала находятся не только величественные мечети и мавзолеи, но и жилые кварталы, где до сих пор живут местные семьи. Эти дома, выполненные в средневековом стиле, создают неповторимый колорит. Прогулка по Хиве позволяет полностью окунуться в её историю и культуру, наслаждаясь каждым моментом
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в старую часть Хивы. Это уникальная возможность не только увидеть древние памятники архитектуры, но и почувствовать атмосферу, сохранившуюся сквозь века.
Погружение в историю
Вы сможете прогуляться внутри крепостной стены Ичан Кала, где каждый камень хранит свою историю. Вас ждут захватывающие впечатления от:
посещения мечетей;
ознакомления с мавзолеями;
посещением медресе;
прогулки по жилым кварталам города.
Уникальные традиции Хивы
В Хиве проживает около 400 семей, и их дома оформлены в средневековом стиле. Это создает удивительную атмосферу, позволяющую ощутить дух давних времен. Чистые улицы и доброжелательные жители делают этот город особенно притягательным для посетителей.
Не упустите возможность насладиться красотой и глубиной хивинской культуры, погрузившись в её историю и традиции. Ваше путешествие станет ярким воспоминанием на долгие годы.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.