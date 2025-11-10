Мои заказы

Хива - древняя жемчужина

Индивидуальная экскурсия по старой части Хивы: прогулка внутри крепостной стены Ичан Кала, посещение мечетей, мавзолеев и жилых кварталов
Экскурсия по Хиве предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего города-музея.

Внутри крепостной стены Ичан Кала находятся не только величественные мечети и мавзолеи, но и жилые кварталы, где до сих пор живут местные семьи. Эти дома, выполненные в средневековом стиле, создают неповторимый колорит. Прогулка по Хиве позволяет полностью окунуться в её историю и культуру, наслаждаясь каждым моментом

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Погружение в историю
  • 🕌 Величественные мечети
  • 🏠 Жилые кварталы
  • 🌟 Уникальная архитектура
  • 🎨 Самобытная культура
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Ичан Кала
  • Мечети
  • Мавзолеи
  • Медресе

Описание экскурсии

Экскурсия по древнему городу Хива

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в старую часть Хивы. Это уникальная возможность не только увидеть древние памятники архитектуры, но и почувствовать атмосферу, сохранившуюся сквозь века.

Погружение в историю

Вы сможете прогуляться внутри крепостной стены Ичан Кала, где каждый камень хранит свою историю. Вас ждут захватывающие впечатления от:

  • посещения мечетей;
  • ознакомления с мавзолеями;
  • посещением медресе;
  • прогулки по жилым кварталам города.

Уникальные традиции Хивы

В Хиве проживает около 400 семей, и их дома оформлены в средневековом стиле. Это создает удивительную атмосферу, позволяющую ощутить дух давних времен. Чистые улицы и доброжелательные жители делают этот город особенно притягательным для посетителей.

Не упустите возможность насладиться красотой и глубиной хивинской культуры, погрузившись в её историю и традиции. Ваше путешествие станет ярким воспоминанием на долгие годы.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Ичан Кала
  • Минарет Кальта-Минар
  • Медресе Амин-Хана
  • Минарет Ислам Ходжа
  • Дворец Таш Хаули
  • Мавзолей Пахлавана Махмуда
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Еда, напитки
  • Входные билеты.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

