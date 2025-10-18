На экскурсии по Хиве вы узнаете о её богатой истории и культурном наследии.
Прогулка среди древних стен и минаретов, посещение Джума-мечети с её уникальными деревянными колоннами, а также мавзолея Пахлавана Махмуда
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальная архитектура
- 📜 Богатая история
- 🏺 Культурное наследие
- 🕌 Древние минареты
- 🏰 Цитадель Куня-Арк
- 🕌 Джума-мечеть
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Минарет Кальта-Минор
- Джума-мечеть
- Мавзолей Пахлавана Махмуда
- Цитадель Куня-Арк
- Торговый дом Палвана Кари
- Медресе Кутлуг Мурада Инака
Описание экскурсииПогулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни. Минарет Кальта-Минор — согласно изначально замыслу, его высота должны была достигать 80 метров. Но этим планам не суждено было сбыться. Почему — вы узнаете на экскурсии. Джума-мечеть — вы восхититесь великолепной мечетью 10 века с деревянными колоннами, покрытыми ручными узорами. Я расскажу, как ей удалось сохраниться до наших дней. Мавзолей Пахлавана Махмуда — я покажу вам роскошное старинное здание с бирюзовым куполом, сверкающей позолоченной верхушкой и сказочной майоликой. А также раскрою, кем был Пахлаван Махмуд. Цитадель Куня-Арк — «крепость в крепости». Вы узнаете, почему в 18 веке цитадель хивинских ханов отделили от Ичан-Калы высокой стеной. И это ещё не всё! Вы увидите торговый дом Палвана Кари, медресе Кутлуг Мурада Инака, первую светскую школу, караван-сарай. И многое-многое другое.
Ежедневно: 8:00-21:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ичан-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: 8:00-21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
18 окт 2025
Экскурсию проводила Лола. Мы пролетели (именно пролетели) по достопримечательностям за два с половиной часа, хотя заявлялось мероприятие на четыре часа. Но Лола торопилась на свой автобус. Деньги с нас взяла полную сумму.
Гид хоть и заявлялась как профессиональный знаток истории Узбекистана и Хивы, но оказалось, что Гитлер в 41ом бомбил Самарканд.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ никому такого гида.
Ю
Юрий
8 окт 2025
Хорошо. Раджаб отлично провел экскурсию, чувствуется хорошее знание местной истории. Интересно было услышать про местные обычаи и традиции. Рекомендую.
Г
Галина
8 окт 2025
Обошли всю старую часть города, гид Лола рассказала много интересных фактов. Даже не ожидали, что прогулка окажется такой насыщенной! Большое спасибо Лоле за рассказ и полученные советы.
Ю
Юрий
24 июл 2025
Очень понравилась экскурсия по Хиве. Раджаб больше 4-х часов интересно рассказывал и показывал все основные места в городе. Рекомендую всем!
