Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Прогулка среди древних стен и минаретов, посещение Джума-мечети с её уникальными деревянными колоннами, а также мавзолея Пахлавана Махмуда читать дальше с его бирюзовым куполом - всё это оставит незабываемые впечатления. Вы услышите о планах, которые не сбылись, и о том, как город восстанавливался после завоеваний. Цитадель Куня-Арк и другие исторические места ждут вас На экскурсии по Хиве вы узнаете о её богатой истории и культурном наследии.Прогулка среди древних стен и минаретов, посещение Джума-мечети с её уникальными деревянными колоннами, а также мавзолея Пахлавана Махмуда 3.8 4 отзыва 6 причин купить эту экскурсию 🕌 Уникальная архитектура

📜 Богатая история

🏺 Культурное наследие

🕌 Древние минареты

🏰 Цитадель Куня-Арк

🕌 Джума-мечеть

Раджаб Ваш гид в Хиве Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 4 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно: 8:00-21:00 $69 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть Минарет Кальта-Минор

Джума-мечеть

Мавзолей Пахлавана Махмуда

Цитадель Куня-Арк

Торговый дом Палвана Кари

Медресе Кутлуг Мурада Инака

Описание экскурсии Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни. Минарет Кальта-Минор — согласно изначально замыслу, его высота должны была достигать 80 метров. Но этим планам не суждено было сбыться. Почему — вы узнаете на экскурсии. Джума-мечеть — вы восхититесь великолепной мечетью 10 века с деревянными колоннами, покрытыми ручными узорами. Я расскажу, как ей удалось сохраниться до наших дней. Мавзолей Пахлавана Махмуда — я покажу вам роскошное старинное здание с бирюзовым куполом, сверкающей позолоченной верхушкой и сказочной майоликой. А также раскрою, кем был Пахлаван Махмуд. Цитадель Куня-Арк — «крепость в крепости». Вы узнаете, почему в 18 веке цитадель хивинских ханов отделили от Ичан-Калы высокой стеной. И это ещё не всё! Вы увидите торговый дом Палвана Кари, медресе Кутлуг Мурада Инака, первую светскую школу, караван-сарай. И многое-многое другое.

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты Где начинаем и завершаем? Начало: По договоренности Завершение: Ичан-Кала Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно: 8:00-21:00 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.