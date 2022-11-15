Хива запомнится вам сказочной атмосферой средневекового города. Вместе мы погуляем по ее узким извилистым улицам, посетим дворцы и крепости, мечети и медресе. Расшифруем украшающие их искусные узоры и подивимся мощи оборонительных стен. Я расскажу, как Хива развивалась на протяжении столетий, какие знаменитые люди в ней бывали и чем она живет сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

Магия Старой Хивы

Мы отправимся исследовать Ичан-Калу — Старый город Хивы, обнесенный могучими оборонительными стенами. Вы погуляете по мощеным улочкам и оцените с разных ракурсов гигантский минарет Кальта-Минор, украшенный голубой и зеленой майоликой. А также осмотрите снаружи и изнутри знаковые места древнего города: Джума мечеть, комплекс Ислам-Ходжа, крепость Куня-Арк, медресе Амин-хана, дворец Таш-Ховли. И это далеко не всё!

Путешествие по эпохам

Я поделюсь с вами богатой историей Хивы, насчитывающей более трех тысяч лет. Вы узнаете, как на этих землях жили зороастрийцы и как их завоевали хорезмшахи. Где правили ханы-поэты и как они вдохновляли народ своими творениями. А еще мы побываем в гареме великих владык и прикоснемся к красивым легендам о восточных женщинах. Раскроем символику узбекских узоров и поговорим о местных традициях.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно — 12$ с человека (включено посещение 15 достопримечательностей Старого города).