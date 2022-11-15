Знакомьтесь, Хива

Насыщенная обзорная экскурсия по Старому городу с профессиональным гидом

5
1 отзыв
Хива запомнится вам сказочной атмосферой средневекового города. Вместе мы погуляем по ее узким извилистым улицам, посетим дворцы и крепости, мечети и медресе. Расшифруем украшающие их искусные узоры и подивимся мощи оборонительных стен.

Я расскажу, как Хива развивалась на протяжении столетий, какие знаменитые люди в ней бывали и чем она живет сегодня.
Знакомьтесь, Хива
Знакомьтесь, Хива
Знакомьтесь, Хива
Знакомьтесь, Хива
Знакомьтесь, Хива
Знакомьтесь, Хива
Знакомьтесь, Хива
Знакомьтесь, Хива
Знакомьтесь, Хива
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Магия Старой Хивы

Мы отправимся исследовать Ичан-Калу — Старый город Хивы, обнесенный могучими оборонительными стенами. Вы погуляете по мощеным улочкам и оцените с разных ракурсов гигантский минарет Кальта-Минор, украшенный голубой и зеленой майоликой. А также осмотрите снаружи и изнутри знаковые места древнего города: Джума мечеть, комплекс Ислам-Ходжа, крепость Куня-Арк, медресе Амин-хана, дворец Таш-Ховли. И это далеко не всё!

Путешествие по эпохам

Я поделюсь с вами богатой историей Хивы, насчитывающей более трех тысяч лет. Вы узнаете, как на этих землях жили зороастрийцы и как их завоевали хорезмшахи. Где правили ханы-поэты и как они вдохновляли народ своими творениями. А еще мы побываем в гареме великих владык и прикоснемся к красивым легендам о восточных женщинах. Раскроем символику узбекских узоров и поговорим о местных традициях.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно — 12$ с человека (включено посещение 15 достопримечательностей Старого города).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Константин
15 ноя 2022
Знакомство с Хивой получилось отличное! Город поразил своей красотой и концентрацией достопримечательностей внутри крепости. Я приехал в город позже назначенного времени из-за небольшой задержки рейса, поэтому Марине пришлось перестроить график экскурсии с учётом моего опоздания, чтобы успеть во всё объекты до закрытия. В итоге тайминг был выдержан идеально. Также Марина продемонстрировала отличное знание истории своего города, региона и страны в целом. Смело могу порекомендовать эту экскурсию!

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