В древнем Хорезме сохранились крепости и дворцы, где правители отдыхали от дел.
Погрузитесь в атмосферу зелёного «Чистого сада» Кибла Тозабог и оцените изысканность дворца Нуруллабой. Закат в пустыне Каракум станет незабываемым завершением дня. Трансфер на комфортабельном автомобиле обеспечит удобство и комфорт. Это уникальная возможность для тех, кто ценит историю и природу
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные летние дворцы
- 🏰 Историческая атмосфера
- 🌅 Незабываемый закат
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🌸 Зелёный сад Кибла Тозабог
Что можно увидеть
- Кибла Тозабог
- Дворец Нуруллабой
Описание экскурсии
Резиденция Кибла Тозабог
В двух километрах от Хивы расположена резиденция правителей — Кибла Тозабог, что значит «чистый сад». Здесь много цветов и зелени, которые дарят прохладу даже в жару.
Дворец Нуруллабой
Один из самых роскошных и изысканных в Хиве. Его архитектура отличается утончённостью и притягательностью, сохраняя величие прошлого.
Закат в пустыне Каракум
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — $70 за каждого последующего взрослого
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб — ваш гид в Хиве
Провёл экскурсии для 354 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Раджаб, я родился и всю жизнь прожил в Хиве. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными местами нашего волшебного города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
30 окт 2025
В целом все понравилось. В начале посещаем с гидом дворец Нуриллабой(вход необходимо отплатить дополнительно на месте) Приезжаем в комплекс Город Магов, оттуда выезжаем в пустыню Каракум. Провожаем солнце(если не будет облачности - нам не повезло), смотрим файер-шоу, пьем вкусный чай с пахлавой. Возвращаемся на территорию комплекса и на топчанах у канала пробуем вкуснейшую местную рыбу.
