На экскурсии по Хиве вы узнаете о прошлом и настоящем пустынного города, который, несмотря на многочисленные завоевания, раз за разом восставал из пепла.
Прогулка среди древних стен, минаретов и уникальных глиняных
Прогулка среди древних стен, минаретов и уникальных глиняных
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная архитектура древнего города
- 🏰 Погружение в многовековую историю
- 📸 Впечатляющие виды с высоты птичьего полёта
- 🕌 Посещение знаковых религиозных объектов
- 🎭 Интересные рассказы о дворцовых интригах
Что можно увидеть
- Крепость Ичан-Кала
- Дворец Хана
- Бастион Ак Шейх Бобо
- Джума-мечеть
- Дворец Таш Хаули
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В Хиве все старинные постройки расположены довольно компактно. В Старом городе на площади в один квадратный километр теснятся медресе, минареты, мавзолеи и музеи. Вы увидите главные из них:
- Крепость Ичан-Кала — обсудим её многовековую историю и особенности декора: вы узнаете, почему каждые из четырёх ворот украшены в своём стиле.
- Дворец Хана — проверим, действительно ли в средневековых зданиях были «кондиционеры»
- Бастион Ак Шейх Бобо — полюбуемся на город с высоты птичего полёта.
- Джума-мечеть — разберёмся, почему в ней нет внутреннего дворика и благодаря чему даже в летние месяцы внутри царит приятная прохлада.
- Дворец Таш Хаули — увидим все три двора, из которых он состоит: приёмную, гостиную и гарем. Погрузимся в мир дворцовых интриг и обсудим, за что же могли выгнать из гарема.
Организационные детали
- По желанию в середине экскурсии можем сделать кофе-брейк
- Входные билеты не включены в стоимость — 200 тысяч сум с человека
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле крепости Ичан-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Достонбек — ваша команда гидов в Хиве
Приветствую вас, дорогие гости! Меня зовут Достонбек. Я представитель самой весёлой команды гидов в Хиве. Гид — это в первую очередь друг. Мы знаем, что нужно гостю при посещении новой страны. С радостью расскажем о нашем прекрасном и древнем городе Хива. С нетерпением ждём встречи с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
29 мая 2024
Достонбек отличный гид с отличным знанием русского языка и просто хороший человек!
А
Анастасия
10 мая 2024
У меня экскурсия получилась индивидуальная, мы довольно живенько осмотрели старый город, в целом мне все понравилось,и отдельное спасибо за фотографии😁
N
Natalia
17 апр 2024
Замечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. Стоит отметить великолепное знание русского языка. Спасибо за приятно проведенное время
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