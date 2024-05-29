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построек позволит получить полное представление о его архитектурном, историческом и культурном наследии. В Старом городе на площади в один квадратный километр теснятся медресе, минареты, мавзолеи и музеи. Вы увидите крепость Ичан-Кала, обсудите её многовековую историю и особенности декора. Проверите, действительно ли в средневековых зданиях были «кондиционеры» в Дворце Хана. Полюбуетесь на город с высоты птичьего полёта с бастиона Ак Шейх Бобо.



Разберётесь, почему в Джума-мечети нет внутреннего дворика и благодаря чему даже в летние месяцы внутри царит приятная прохлада.



Увидите все три двора Дворца Таш Хаули: приёмную, гостиную и гарем, и погрузитесь в мир дворцовых интриг. Входные билеты не включены в стоимость