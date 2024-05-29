Хива - город историй

На прогулке по Хиве вы услышите о прошлом и настоящем города, посетите крепость Ичан-Кала, Дворец Хана и другие уникальные места
На экскурсии по Хиве вы узнаете о прошлом и настоящем пустынного города, который, несмотря на многочисленные завоевания, раз за разом восставал из пепла.

Прогулка среди древних стен, минаретов и уникальных глиняных
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построек позволит получить полное представление о его архитектурном, историческом и культурном наследии. В Старом городе на площади в один квадратный километр теснятся медресе, минареты, мавзолеи и музеи. Вы увидите крепость Ичан-Кала, обсудите её многовековую историю и особенности декора. Проверите, действительно ли в средневековых зданиях были «кондиционеры» в Дворце Хана. Полюбуетесь на город с высоты птичьего полёта с бастиона Ак Шейх Бобо.

Разберётесь, почему в Джума-мечети нет внутреннего дворика и благодаря чему даже в летние месяцы внутри царит приятная прохлада.

Увидите все три двора Дворца Таш Хаули: приёмную, гостиную и гарем, и погрузитесь в мир дворцовых интриг. Входные билеты не включены в стоимость

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная архитектура древнего города
  2. 🏰 Погружение в многовековую историю
  3. 📸 Впечатляющие виды с высоты птичьего полёта
  4. 🕌 Посещение знаковых религиозных объектов
  5. 🎭 Интересные рассказы о дворцовых интригах

Что можно увидеть

  • Крепость Ичан-Кала
  • Дворец Хана
  • Бастион Ак Шейх Бобо
  • Джума-мечеть
  • Дворец Таш Хаули
Хива - город историй
Хива - город историй
Хива - город историй
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В Хиве все старинные постройки расположены довольно компактно. В Старом городе на площади в один квадратный километр теснятся медресе, минареты, мавзолеи и музеи. Вы увидите главные из них:

  • Крепость Ичан-Кала — обсудим её многовековую историю и особенности декора: вы узнаете, почему каждые из четырёх ворот украшены в своём стиле.
  • Дворец Хана — проверим, действительно ли в средневековых зданиях были «кондиционеры»
  • Бастион Ак Шейх Бобо — полюбуемся на город с высоты птичего полёта.
  • Джума-мечеть — разберёмся, почему в ней нет внутреннего дворика и благодаря чему даже в летние месяцы внутри царит приятная прохлада.
  • Дворец Таш Хаули — увидим все три двора, из которых он состоит: приёмную, гостиную и гарем. Погрузимся в мир дворцовых интриг и обсудим, за что же могли выгнать из гарема.

Организационные детали

  • По желанию в середине экскурсии можем сделать кофе-брейк
  • Входные билеты не включены в стоимость — 200 тысяч сум с человека

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле крепости Ичан-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
29 мая 2024
Достонбек отличный гид с отличным знанием русского языка и просто хороший человек!
А
10 мая 2024
У меня экскурсия получилась индивидуальная, мы довольно живенько осмотрели старый город, в целом мне все понравилось,и отдельное спасибо за фотографии😁
N
17 апр 2024
Замечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. Стоит отметить великолепное знание русского языка. Спасибо за приятно проведенное время
Замечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. СтоитЗамечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. СтоитЗамечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. СтоитЗамечательная экскурсия, содержательная, прекрасные локации(спасибо городу и гиду). Достонбек встретил у отеля, что очень приятно. Стоит

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