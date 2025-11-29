Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Хиве — древнему городу-музею под открытым небом.
Мы пройдём по узким улочкам Ичан-Калы, увидим величественные минареты, медресе и дворцы, услышим легенды о правителях, поэтах и мастерах.
Экскурсия подарит вам атмосферу Восточной сказки и позволит прикоснуться к живой истории Великого Шёлкового пути.
Описание экскурсии
Хива — это не просто город, а живая сказка Востока. За древними стенами Ичан-Калы скрываются узкие улочки, минареты, дворцы и медресе, хранящие дыхание веков. Здесь каждый камень рассказывает свою историю — о великих правителях, мудрых учёных, талантливых мастерах и купцах Шёлкового пути. Экскурсия подарит вам возможность почувствовать себя частью прошлого: прогуляться по маршрутам караванов, заглянуть во дворцы ханов, услышать легенды о героях и святых. Хива предстанет перед вами как город-музей, где древность удивительным образом переплетается с современностью. Важная информация:
Рекомендуется удобная обувь и головной убор от солнца • Все основные достопримечательности находятся рядом друг с другом • Экскурсия возможна на русском и узбекском языках.
Ежедневно в 08:00 и 15:00<br>Возможна индивидуальная договорённость по времени
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Западные ворота Ота-Дарвоза - главный вход в Ичан-Калу
- Минарет Калта-Минор и медресе Мухаммад Амин-хана
- Дворец Куня-Арк - ханская резиденция
- Музей меннонитов
- Мавзолей Пахлаван Махмуд
- Минарет и медресе Ислам-Ходжа - музей прикладного искусства
- Пятничная мечеть (Джума-мечеть) с 213 колоннами
- Медресе Мухаммад Рахим-хана II (Фируз) - музей правителя и поэта
- Медресе Мухаммад Амин-Инака - музей мыслителей Востока
- Дворец Таш-Хаули - ханский гарем и парадные залы
Что включено
- Сопровождение профессионального гида (на русском языке)
Что не входит в цену
- Входные билеты в Ичан-Калу
- Входные билеты в музеи
- Транспорт до/от места начала экскурсии
- Личные расходы
- Аудиогид или перевод на другие языки (доступно по предварительной договорённости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ворота Ота-Дарвоза
Завершение: Дворец Таш-Хаули (ханский дворец и гарем)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00 и 15:00
Возможна индивидуальная договорённость по времени
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Рекомендуется удобная обувь и головной убор от солнца
- Все основные достопримечательности находятся рядом друг с другом
- Экскурсия возможна на русском и узбекском языках
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
