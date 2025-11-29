Хива — это не просто город, а живая сказка Востока. За древними стенами Ичан-Калы скрываются узкие улочки, минареты, дворцы и медресе, хранящие дыхание веков. Здесь каждый камень рассказывает свою историю — о великих правителях, мудрых учёных, талантливых мастерах и купцах Шёлкового пути. Экскурсия подарит вам возможность почувствовать себя частью прошлого: прогуляться по маршрутам караванов, заглянуть во дворцы ханов, услышать легенды о героях и святых. Хива предстанет перед вами как город-музей, где древность удивительным образом переплетается с современностью. Важная информация:

Рекомендуется удобная обувь и головной убор от солнца • Все основные достопримечательности находятся рядом друг с другом • Экскурсия возможна на русском и узбекском языках.