Откройте для себя уникальное путешествие из Хивы в Бухару через древние крепости Хорезма! Этот маршрут позволит вам погрузиться в атмосферу вековых историй и загадок.

Дастон Ваш гид в Хиве
Индивидуальный трансфер
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 8 часов
Размер группы 1-4 человека
На чём проводится Услуги трансфера
$125.10 за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер Во время трансфера вы посетите величественные крепости, такие как Аяз-Кала, Топрак-Кала, Кызыл-Кала и узнаете о их значении в истории Великого Шёлкового пути. Насладитесь живописными пейзажами пустыни, ощутите дух древних цивилизаций и сделайте незабываемые фотографии на фоне архитектурных шедевров. Не упустите возможность пройти по следам великих путешественников и насладиться богатством культуры Узбекистана. Забронируйте свой трансфер уже сегодня и отправляйтесь в увлекательное приключение! Важная информация: Это поездка без Гида! В сопровождении опытного водителя с лицензией на право заниматься туристическими перевозками.

Ответы на вопросы Где начинаем и завершаем? Начало: Хива ул. Болтаева 41 Завершение: Бухара, ваша гостиница Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Это поездка без Гида! В сопровождении опытного водителя с лицензией на право заниматься туристическими перевозками Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 3 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 3 4 – 3 – 2 – 1 – Ю Юлия Отличная идея совместить экскурсию и трансфер. По пути ещё можно пообедать вкусной и свежей рыбой. N Natalia Посмотрели крепости,поели свежевыловленного жареного сазана. Водитель Бахрам,вёл машину аккуратно,отвечал и помогал по всем вопросам,останавливались,отдыхали,поездка не утомила,доехали быстро. Спасибо Дастону за организацию путешествия,все было чётко и легко Д Дарья Все было с пользой) интересно побродить по крепостям