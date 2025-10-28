Откройте для себя уникальное путешествие из Хивы в Бухару через древние крепости Хорезма! Этот маршрут позволит вам погрузиться в атмосферу вековых историй и загадок.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание трансферВо время трансфера вы посетите величественные крепости, такие как Аяз-Кала, Топрак-Кала, Кызыл-Кала и узнаете о их значении в истории Великого Шёлкового пути. Насладитесь живописными пейзажами пустыни, ощутите дух древних цивилизаций и сделайте незабываемые фотографии на фоне архитектурных шедевров. Не упустите возможность пройти по следам великих путешественников и насладиться богатством культуры Узбекистана. Забронируйте свой трансфер уже сегодня и отправляйтесь в увлекательное приключение! Важная информация: Это поездка без Гида! В сопровождении опытного водителя с лицензией на право заниматься туристическими перевозками.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хива ул. Болтаева 41
Завершение: Бухара, ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Это поездка без Гида! В сопровождении опытного водителя с лицензией на право заниматься туристическими перевозками
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
28 окт 2025
Отличная идея совместить экскурсию и трансфер. По пути ещё можно пообедать вкусной и свежей рыбой.
N
Natalia
8 сен 2025
Посмотрели крепости,поели свежевыловленного жареного сазана. Водитель Бахрам,вёл машину аккуратно,отвечал и помогал по всем вопросам,останавливались,отдыхали,поездка не утомила,доехали быстро. Спасибо Дастону за организацию путешествия,все было чётко и легко
Д
Дарья
8 апр 2025
Все было с пользой) интересно побродить по крепостям
