Т Татьяна

Было классно, гид Алишер провел замечательную экскурсию. Он прямо на ходу перестраивался, исходя из наших предпочтений, и провел с нами больше отведенного на экскурсию времени. Мы посетили абсолютно всё, что только есть в Ичан-Кале, и не было такого вопроса, на который Алишер не знал ответ.