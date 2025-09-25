Хива (Ичан-кала) является одной из ярких жемчужин Узбекистана. Это целый город-музей внутри крепостных стен, который находится под эгидой ЮНЕСКО.
Оказавшись в Ичан-кале, вы попадаете в средневековый город со множеством медресе, дворцов, минаретов, мечетей и мавзолеев, которые великолепно сохранились до наших дней. Здесь вы прикоснётесь к истории начиная с 10 века.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПриглашаем вас в волшебное путешествие в Хиву — город-легенду, где за древними стенами Ичан-Калы скрывается настоящий музей под открытым небом. Этот город словно остановился во времени: здесь, среди минаретов, медресе и дворцов, оживают истории Великого Шёлкового пути. Мы начнем наше знакомство с ворот Ота Дарвоза, ведущих в сердце средневекового города. Узкие улочки приведут вас к медресе Мухаммад-Амин хана, где каждый узор на стенах словно рассказывает о былой славе. Здесь же вы увидите и Калта Минор — незавершённый минарет, покрытый голубыми изразцами, вокруг которого ходит множество легенд. В цитадели Куня-Арк, резиденции хивинских ханов, вы оцените искусство древних мастеров, а в новом дворце Таш-Хаули с его загадочными переходами и дворами узнаете, как проходила жизнь при дворе. Гарем, спрятанный внутри комплекса, раскроет интриги ханского двора. Мы посетим мечеть Джума — архитектурную жемчужину с 218 деревянными колоннами, напомнившую учёным мечеть Омейядов в Кордове, и поднимемся на минарет Ислама-Ходжи — самый высокий в Узбекистане, откуда открывается панорама города-сказки. Вы заглянете в медресе Мухаммад-Рахим хана II, увидите караван-сарай и восточные ворота Палван Дарвоза, а затем отправитесь к мавзолею Пахлавана Махмуда — святыне и месту паломничества. Необычным акцентом станет музей немцев-меннонитов, где вы узнаете об удивительной истории появления немецких общин в Средней Азии, и бани Ануша Хана — старинные бани с многовековой историей. По желанию (дополнительно) вы можете посетить дворцовый комплекс Нуруллабай ($15) — царский дворец конца XIX века, в интерьерах которого удивительно переплелись восточные традиции и европейский стиль: печи-камины, изразцы Meissen, роскошные залы и более 100 комнат. Этот день станет путешествием сквозь века — Хива подарит вам воспоминания о настоящем Востоке. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ота дарвоза (отцовские ворота)
- Медресе Мухаммад Аминхан, и минерат его 1851 - 1854
- Мухаммад Рахимхон медресе 1871 года
- Немцы (меннониты) которые жилы у нас 50 лет
- Джума мечеть 10 века
- Мухаммад Амин (инок 1765 года музей Учёных)
- Тош Ховли дворец Аллакулихана (1830-1838)
- Гарем (не допускаемое место посторонних мужчин)
- Караван Сарай (гостиница для караванов 1830)
- Медресе Ислам Ходжа и его самый высокий минарет! (1910-1912)
- Пахлован Махмуд Мавзолей (1247-1326)
- Медресе Шергазихан (Медицина 1765 год)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Экскурсия проходит на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
25 сен 2025
Очень интересная но, на мой взгляд, перегруженная экскурсия, которую имело бы смысл сократить.
Т
Татьяна
15 сен 2025
Было классно, гид Алишер провел замечательную экскурсию. Он прямо на ходу перестраивался, исходя из наших предпочтений, и провел с нами больше отведенного на экскурсию времени. Мы посетили абсолютно всё, что только есть в Ичан-Кале, и не было такого вопроса, на который Алишер не знал ответ.
Э
Эвальд
13 сен 2025
Экскурсия замечательная! Проводил её Дадахан, приятный молодой человек, отлично владеющий русским. Прошли практически всю Ичан-Калу по единому билету. Большое спасибо организатору.
Д
Дябичева
13 мая 2025
