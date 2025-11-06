Участники увидят Джума-мечеть, которая пережила монгольское нашествие, и дворец Куня-Арк с его роскошным декором.
Посетители смогут заглянуть в лабиринты дворца Таш-Хаули и подняться на бастион Ак-Шейх-Бобо, чтобы насладиться панорамой города. Не упустите шанс узнать, почему минарет Кальта-Минор остался недостроенным. Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные исторические памятники
- 🌆 Панорамные виды на город
- 🕌 Атмосфера древнего Востока
- 🎨 Богатое внутреннее убранство
- 🔍 Тайны древних сооружений
Что можно увидеть
- Дворец Куня-Арк
- Дворец Таш-Хаули
- Джума-мечеть
- Мавзолей Пахлаван Махмуда
- Ак-Шейх-Бобо
- Минарет Кальта-Минор
Описание экскурсии
Дворец Куня-Арк, менявшийся на протяжении веков, но сохранивший облик крепости. Внутреннее убранство поражает богатым майоликовым декором, резными колоннами и красочными потолками.
Дворец Таш-Хаули — лабиринт, в котором более 120 комнат. Вы оцените ханский гарем, где проживали жёны и многочисленные наложницы правителя. И отыщете секретный коридор, по которому к хану водили женщин.
Джума-мечеть 10 века, которая прошла невредимой даже времена монгольского нашествия. Я покажу колонны, украшенные символами зороастрийцев.
Мавзолей Пахлаван Махмуда — поэта богатырской силы. Вы полюбуетесь внутренними стенами: они покрыты майоликовыми плитками, создающими ажурное плетение.
Ак-Шейх-Бобо — самый высокий бастион Хивы, выполнявший функции дозорной башни. Поднимемся сюда и насладимся городом с высоты птичего полёта.
Минарет Кальта-Минор. Согласно изначальному замыслу, он должен был быть выше 80 метров. Но этим планам не суждено было сбыться. Почему — узнаете на экскурсии.
И это ещё не всё! Вы увидите торговый дом Палвана Кари, медресе Кутлуг Мурада Инака, первую светскую школу, караван-сарай. И многое-многое другое.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — 250 000 сум за человека (включено посещение 15 достопримечательностей Старого города).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Приятный гид.
Рекомендую.
Раджаб, спасибо 🤝.
Раджаб - просто великолепный гид! Увлекательно, интересно,
Гид замечательный, очень эрудирован, глубоко погружён в историю Хивы, Хорезмской области и Узбекистана. Видно, что он очень любит свою страну и малую родину.
Экскурсия была продумана, интересна, не перегружена информацией. Время пролетело незаметно.
Также Раджаб подсказал нам лучшие места, где можно попробовать блюда местной кухни, охотно ответил на вопросы, которые напрямую не касались темы экскурсии.