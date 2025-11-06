Мои заказы

Хива - жемчужина Узбекистана

Погрузитесь в атмосферу древнего города Хива, где каждый уголок хранит свои тайны. Откройте для себя уникальные памятники архитектуры и историю древнего Востока
Экскурсия по Хиве предлагает уникальную возможность исследовать Ичан-Кала - музей под открытым небом.

Участники увидят Джума-мечеть, которая пережила монгольское нашествие, и дворец Куня-Арк с его роскошным декором.

Посетители смогут заглянуть в лабиринты дворца Таш-Хаули и подняться на бастион Ак-Шейх-Бобо, чтобы насладиться панорамой города. Не упустите шанс узнать, почему минарет Кальта-Минор остался недостроенным. Путешествие обещает быть насыщенным и познавательным
5
41 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные исторические памятники
  • 🌆 Панорамные виды на город
  • 🕌 Атмосфера древнего Востока
  • 🎨 Богатое внутреннее убранство
  • 🔍 Тайны древних сооружений
Что можно увидеть

  • Дворец Куня-Арк
  • Дворец Таш-Хаули
  • Джума-мечеть
  • Мавзолей Пахлаван Махмуда
  • Ак-Шейх-Бобо
  • Минарет Кальта-Минор

Описание экскурсии

Дворец Куня-Арк, менявшийся на протяжении веков, но сохранивший облик крепости. Внутреннее убранство поражает богатым майоликовым декором, резными колоннами и красочными потолками.

Дворец Таш-Хаули — лабиринт, в котором более 120 комнат. Вы оцените ханский гарем, где проживали жёны и многочисленные наложницы правителя. И отыщете секретный коридор, по которому к хану водили женщин.

Джума-мечеть 10 века, которая прошла невредимой даже времена монгольского нашествия. Я покажу колонны, украшенные символами зороастрийцев.

Мавзолей Пахлаван Махмуда — поэта богатырской силы. Вы полюбуетесь внутренними стенами: они покрыты майоликовыми плитками, создающими ажурное плетение.

Ак-Шейх-Бобо — самый высокий бастион Хивы, выполнявший функции дозорной башни. Поднимемся сюда и насладимся городом с высоты птичего полёта.

Минарет Кальта-Минор. Согласно изначальному замыслу, он должен был быть выше 80 метров. Но этим планам не суждено было сбыться. Почему — узнаете на экскурсии.

И это ещё не всё! Вы увидите торговый дом Палвана Кари, медресе Кутлуг Мурада Инака, первую светскую школу, караван-сарай. И многое-многое другое.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — 250 000 сум за человека (включено посещение 15 достопримечательностей Старого города).

Раджаб
Раджаб — ваш гид в Хиве
Провёл экскурсии для 336 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Раджаб, я родился и всю жизнь прожил в Хиве. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными местами нашего волшебного города.
Фотографии от путешественников

А
Андрей
6 ноя 2025
Раджаб - великолепный гид!!! Все рассказывает отлично, интересно! Относится к заказчикам с пониманием, советует интересные места, советует отличные рестораны, магазины. Полностью сопровождал нас!
Ю
Юлия
5 ноя 2025
Отличная экскурсия, очень интересно и познавательно. Раджаб поможет и даст совет по любому вопросу!
В
Вячеслав
3 ноя 2025
Спасибо огромное Раджабу за экскурсию, слушали на одном дыхании, прекрасный русский язык, смог нас перенести в древность и прочувствовать всю колоритность тех времён. Человек очень любит своё дело и заинтересован чтобы гости уехали довольными.
Т
Татьяна
31 окт 2025
Путешествовали по городам Узбекистана компанией из 6 человек, разных по возрасту. Нашим прекрасным экскурсоводом в Хиве был Раджаб. Очень интересно рассказывал, подстраивался под наши интересы, удовлетворял наши просьбы и желания,
читать дальше

помогал во всем. Невероятные ощущения испытывали, когда ходили по крепостям Хорезма, построенным в 3-4 веках до нашей эры, очень жаль, что об этом почти никто не знает. Спасибо огромное Раджабу, который подарил нам эту возможность. Раджаб организовал для нас экскурсии не только по Хиве, но и по крепостям Хорезма, Бухаре, Самарканду, Шахрисабзу, Ташкенту, Чимганским горам и озерам Таджикистана. Везде были чудесные экскурсоводы, которые не только рассказывали историю этих мест, но и были просто приятными собеседниками, отвечали на все наши вопросы. Нигде мы не испытывали никаких неудобст, Раджаб был всегда на связи, когда мы уже ехали в аэропорт Ташкента, позвонил нашему водителю и по видеосвязи пожелал нам удачного полета. С древнейшей историей Бухары нас знакомила Диля, показала все значимые объекты старого города и любезно согласилась сопровождать нас в летний дворец эмира, что не входило в нашу экскурсию. Диля очень образованный человек, прекрасно говорит по-русски, по ее рассказу понятно, что она любит свою страну, свой город и хочет передать эту любовь туристам. В Самарканде и Шахрисабзе нас сопровождал Анвар, мы были очарованы им и местами, которые он нам показал. На озера Таджикистана мы ездили с Азаматом, совсем молодым человеком, но очень ответственным и внимательным. Сделал нам потрясающие фотографии. Озера невероятно красивые, но одеваться необходимо очень тепло, там значительно холоднее и очень ветрено, легких курточек было недостаточно, из-за чего мы не смогли посетить последнее озеро, до которого нужно было идти пешком 3 км. Границу прошли очень бысто, Азамат всегда был рядом и помогал нам. Очень рекомендуем всем посетить институт физики солнца под Ташкентом. Туда нас сопровождал Музаффар, а в институте проводил экскурсию его сотрудник. Было невероятно интересно. Также мы ездили из Ташкента на горнолыжный курорт Амирсой. Хоть мы и не катаемся на лыжах да и сезон еще неподходящий, но мы были зачарованы видами гор и чистейшим воздухом. Головокружительный вид открывался на ташкентское водохранилище (следующая локация). В общем мы влюбились в Узбекистан, его красоты, его древнейшую историю, а главное в людей, образованных, трудолюбивых, отзывчивых и очень внимательных. Спасибо Раджабу, Диле, Анвару, Азамату, Музаффару и Фирдавсу!

Александр
Александр
26 окт 2025
Отличная экскурсия.
Приятный гид.
Рекомендую.
Раджаб, спасибо 🤝.
ВАлерия
ВАлерия
21 окт 2025
Один из моих лучших экскурсоводов! Очень рекомендую!
Надежда
Надежда
21 окт 2025
Спасибо Раджабу за экскурсию по прекрасному месту - Хиве! Интересный рассказ! Посмотрели все знакомые места внутри Ичан-калы.
Ю
Юлия
20 окт 2025
Мы проехали несколько городов Узбекистана, везде брали экскурсии, но лучшей считаем экскурсию с Раджабом по Хиве. Во первых, отличный русский язык у гида дает возможность сконцентрироваться на информации, а не
читать дальше

на речевых ошибках, из за которых, зачастую, теряется смысл сказанного. Во вторых, Раджаб действительно знает историю тех мест, а не просто пересказывает домыслы и другую непроверенную информацию. Кроме того, организованно все было в лучшем виде, все вежливо, культурно, точно по времени. Получили большое удовлетворение от колоритной самобытной исторической Хивы, и спасибо за это нашему гиду Раджабу! От всей души рекомендуем его всем ценителям истории!

Елена
Елена
12 окт 2025
Прекрасная прогулка по старому городу. Раджаб интересно и подробно рассказывает историю прошлого и настоящего Хивы. Оказывает помощь по всем вопросам и нуждам туриста. Рекомендую этого гида.
Ю
Юлия
8 окт 2025
Спасибо Раджабу за экскурсионную программу в Хиве, а также за помощь в организации трансферов и экскурсий в других городах Узбекистана. Особенно хочется отметить, что вместе с гидом вы получаете прекрасного мобильного фотографа. Сохраните не только очень красивую память, но и мир в семье.
А
Александра
6 окт 2025
Отличная экскурсия по местам старого города Хивы, Раджаб очень приятный гид
А
Александр
4 окт 2025
Прекрасная экскурсия с гидом Раджабом! Видно, что он отлично знает материал, умеет интересно рассказывать и подстраивается под группу. Всё было чётко, насыщенно и с отличным настроением. Рекомендую!
Е
Елена
4 окт 2025
Мы влюбились бы в Хиву может и без Раджаба, но с ним не могло быть иначе. Он строил экскурсию, учитывая наши интересы, всегда знал ответ на наши многочисленные вопросы, он не просто "давил" информацией, а задавал вопросы, втягивал в разговор,заставляя задуматься. Благодарны за его рекомендации и желаем ему и в дальнейшем успехов.
А
Алина
2 окт 2025
Несмотря на небольшое недопонимание по времени начала экскурсии и важности начать во второй половине дня, так как с утра у нас своя другая программа,

Раджаб - просто великолепный гид! Увлекательно, интересно,
читать дальше

глубоко! Мы поехали и дальше путешествовать по Узбекистану, и могу отметить, что он задал слишком высокую планку мастерства, и все остальные гиды не были столь хороши.

Ставлю твердую «5-ерку», и обязательно посоветую друзьям!

Юрий
Юрий
28 сен 2025
Это была наша вторая экскурсия с Раджабом.

Гид замечательный, очень эрудирован, глубоко погружён в историю Хивы, Хорезмской области и Узбекистана. Видно, что он очень любит свою страну и малую родину.

Экскурсия была продумана, интересна, не перегружена информацией. Время пролетело незаметно.

Также Раджаб подсказал нам лучшие места, где можно попробовать блюда местной кухни, охотно ответил на вопросы, которые напрямую не касались темы экскурсии.
