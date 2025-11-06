читать дальше

помогал во всем. Невероятные ощущения испытывали, когда ходили по крепостям Хорезма, построенным в 3-4 веках до нашей эры, очень жаль, что об этом почти никто не знает. Спасибо огромное Раджабу, который подарил нам эту возможность. Раджаб организовал для нас экскурсии не только по Хиве, но и по крепостям Хорезма, Бухаре, Самарканду, Шахрисабзу, Ташкенту, Чимганским горам и озерам Таджикистана. Везде были чудесные экскурсоводы, которые не только рассказывали историю этих мест, но и были просто приятными собеседниками, отвечали на все наши вопросы. Нигде мы не испытывали никаких неудобст, Раджаб был всегда на связи, когда мы уже ехали в аэропорт Ташкента, позвонил нашему водителю и по видеосвязи пожелал нам удачного полета. С древнейшей историей Бухары нас знакомила Диля, показала все значимые объекты старого города и любезно согласилась сопровождать нас в летний дворец эмира, что не входило в нашу экскурсию. Диля очень образованный человек, прекрасно говорит по-русски, по ее рассказу понятно, что она любит свою страну, свой город и хочет передать эту любовь туристам. В Самарканде и Шахрисабзе нас сопровождал Анвар, мы были очарованы им и местами, которые он нам показал. На озера Таджикистана мы ездили с Азаматом, совсем молодым человеком, но очень ответственным и внимательным. Сделал нам потрясающие фотографии. Озера невероятно красивые, но одеваться необходимо очень тепло, там значительно холоднее и очень ветрено, легких курточек было недостаточно, из-за чего мы не смогли посетить последнее озеро, до которого нужно было идти пешком 3 км. Границу прошли очень бысто, Азамат всегда был рядом и помогал нам. Очень рекомендуем всем посетить институт физики солнца под Ташкентом. Туда нас сопровождал Музаффар, а в институте проводил экскурсию его сотрудник. Было невероятно интересно. Также мы ездили из Ташкента на горнолыжный курорт Амирсой. Хоть мы и не катаемся на лыжах да и сезон еще неподходящий, но мы были зачарованы видами гор и чистейшим воздухом. Головокружительный вид открывался на ташкентское водохранилище (следующая локация). В общем мы влюбились в Узбекистан, его красоты, его древнейшую историю, а главное в людей, образованных, трудолюбивых, отзывчивых и очень внимательных. Спасибо Раджабу, Диле, Анвару, Азамату, Музаффару и Фирдавсу!