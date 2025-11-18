Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу античного Хорезма: руины, пустыня, тишина и истории, потерянные во времени.

Описание экскурсии За пределами оживлённой Хивы, среди холмов и барханов, скрываются руины древнейших городов и крепостей — наследие великой цивилизации Хорезм. Эта загородная экскурсия — путешествие вглубь веков, туда, где жили правители, кипела жизнь и проходили караваны Великого шёлкового пути. Что вы увидите: Топрак-Кала Столица древнего Хорезма II–III веко в. н. э. Остатки дворцов, храмов и жилых кварталов до сих пор хранят дух зороастрийской эпохи. Именно отсюда управлялось огромное государство, и археологи до сих пор находят фрески, надписи и артефакты, раскрывающие тонкости жизни древних хорезмийцев. Аяз-Кала Одна из самых впечатляющих крепостей региона, возвышающаяся над пустыней Кызылкум. Аяз-Кала была военным форпостом, защищавшим территорию от внешних угроз ещё до нашей эры. Вы прогуляетесь по её древним стенам, ощутите масштаб сооружения и откроете для себя, как выглядела оборонительная система Хорезма. Кызыл-Кала Крепость, построенная почти 2000 лет назад, служила укрытием для путников и торговцев. Она отличается своей почти идеально квадратной формой и мощными стенами. Здесь ощущается особая тишина и отрешённость, будто время замерло. Важная информация: В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе одетую одежду, а женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. А также солнцезащитные очки, крем от загара, личную аптечку. Стоимость экскурсии при группе 4-6 человек - 240$ Стоимость экскурсии при группе 7-10 человек - 300$

