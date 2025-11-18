Погрузитесь в атмосферу античного Хорезма: руины, пустыня, тишина и истории, потерянные во времени.
Описание экскурсииЗа пределами оживлённой Хивы, среди холмов и барханов, скрываются руины древнейших городов и крепостей — наследие великой цивилизации Хорезм. Эта загородная экскурсия — путешествие вглубь веков, туда, где жили правители, кипела жизнь и проходили караваны Великого шёлкового пути. Что вы увидите: Топрак-Кала Столица древнего Хорезма II–III веко в. н. э. Остатки дворцов, храмов и жилых кварталов до сих пор хранят дух зороастрийской эпохи. Именно отсюда управлялось огромное государство, и археологи до сих пор находят фрески, надписи и артефакты, раскрывающие тонкости жизни древних хорезмийцев. Аяз-Кала Одна из самых впечатляющих крепостей региона, возвышающаяся над пустыней Кызылкум. Аяз-Кала была военным форпостом, защищавшим территорию от внешних угроз ещё до нашей эры. Вы прогуляетесь по её древним стенам, ощутите масштаб сооружения и откроете для себя, как выглядела оборонительная система Хорезма. Кызыл-Кала Крепость, построенная почти 2000 лет назад, служила укрытием для путников и торговцев. Она отличается своей почти идеально квадратной формой и мощными стенами. Здесь ощущается особая тишина и отрешённость, будто время замерло. Важная информация: В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе одетую одежду, а женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. А также солнцезащитные очки, крем от загара, личную аптечку. Стоимость экскурсии при группе 4-6 человек - 240$ Стоимость экскурсии при группе 7-10 человек - 300$
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспорт/трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты на памятники
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе одетую одежду, а женщинам взять с собой платок для покрытия головы и плеч. А также солнцезащитные очки, крем от загара, личную аптечку
- Стоимость экскурсии при группе 4-6 человек - 240$
- Стоимость экскурсии при группе 7-10 человек - 300$
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Хивы
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Посетить три старинные крепости в пустыне Кызылкум и погулять по роскошному дворцу Нуруллабая
Начало: Хива, Ургенч
Завтра в 08:30
20 ноя в 08:30
$190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Хорезм - земля тысячи оазисов
Погрузитесь в богатую историю Хорезма, посетив древние крепости Аяз-Кала и Топрак-Кала. Узнайте о значении этих сооружений и их роли в истории региона
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив его главные крепости. Откройте для себя тайны древних цивилизаций и насладитесь видами пустынь
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
$219 за всё до 4 чел.