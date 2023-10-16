Один из древнейших регионов Центральной Азии, одни из самых впечатляющих сооружений Средней Азии — это всё про Хорезм и его крепости. Сюда обязательно стоит отправиться тем, кто хочет познакомиться с богатой историей и культурой края, проникнуться духом прошлого. А я с удовольствием стану вашим проводником в этом увлекательном путешествии.

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Описание

Что вас ожидает

Аяз-Кала

Крепость 1–2 веков н. э., близ города Ургенч, возвышается над пустынной равниной на высоте 60 метров. Её размеры впечатляют, равно как и богатая история. Обязательно расскажу о ней, а также о том, как Аяз-Кала связана с цивилизацией Хорезмшахов и другими древними народами.

Топрак-Кала

Эта крепость была построена чуть позже — в 3–4 веках н. э. и также считается одним из самых мощных укреплений этого региона. Поделюсь с вами и её древней историей. Вы узнаете, каким важным торговым и культурным центром древнего Хорезма была Топрак-Кала, а также какую роль она играла на Великом шёлковом пути.

Организационные детали