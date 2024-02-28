Один из древнейших регионов Центральной Азии, одни из самых впечатляющих сооружений Средней Азии - это всё про Хорезм и его крепости.Сюда обязательно стоит отправиться тем, кто хочет познакомиться с богатой

историей и культурой края, проникнуться духом прошлого. А я с удовольствием стану вашим проводником в этом увлекательном путешествии. Крепость Аяз-Кала, возведённая в 1-2 веках н. э., расположена близ города Ургенч и возвышается над пустынной равниной на высоте 60 метров. Её размеры и богатая история впечатляют. Обязательно расскажу о ней, а также о том, как Аяз-Кала связана с цивилизацией Хорезмшахов и другими древними народами. Крепость Топрак-Кала, построенная в 3-4 веках н. э., считается одним из самых мощных укреплений региона. Поделюсь её древней историей. Вы узнаете, каким важным торговым и культурным центром древнего Хорезма была Топрак-Кала, а также какую роль она играла на Великом шёлковом пути. В стоимость экскурсии включены услуги гида. Дополнительно оплачиваются трансфер и входные билеты в обе крепости

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Аяз-Кала

Крепость 1–2 веков н. э., близ города Ургенч, возвышается над пустынной равниной на высоте 60 метров. Её размеры впечатляют, равно как и богатая история. Обязательно расскажу о ней, а также о том, как Аяз-Кала связана с цивилизацией Хорезмшахов и другими древними народами.

Топрак-Кала

Эта крепость была построена чуть позже — в 3–4 веках н. э. и также считается одним из самых мощных укреплений этого региона. Поделюсь с вами и её древней историей. Вы узнаете, каким важным торговым и культурным центром древнего Хорезма была Топрак-Кала, а также какую роль она играла на Великом шёлковом пути.

Организационные детали