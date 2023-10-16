Посетить древние крепости, затерянные среди пустынь, и впечатлиться их былым величием
Один из древнейших регионов Центральной Азии, одни из самых впечатляющих сооружений Средней Азии — это всё про Хорезм и его крепости.
Сюда обязательно стоит отправиться тем, кто хочет познакомиться с богатой историей и культурой края, проникнуться духом прошлого. А я с удовольствием стану вашим проводником в этом увлекательном путешествии.
Сюда обязательно стоит отправиться тем, кто хочет познакомиться с богатой историей и культурой края, проникнуться духом прошлого. А я с удовольствием стану вашим проводником в этом увлекательном путешествии.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Аяз-Кала
Крепость 1–2 веков н. э., близ города Ургенч, возвышается над пустынной равниной на высоте 60 метров. Её размеры впечатляют, равно как и богатая история. Обязательно расскажу о ней, а также о том, как Аяз-Кала связана с цивилизацией Хорезмшахов и другими древними народами.
Топрак-Кала
Эта крепость была построена чуть позже — в 3–4 веках н. э. и также считается одним из самых мощных укреплений этого региона. Поделюсь с вами и её древней историей. Вы узнаете, каким важным торговым и культурным центром древнего Хорезма была Топрак-Кала, а также какую роль она играла на Великом шёлковом пути.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Дополнительно оплачиваются трансфер (легковая машина — $70 или минивэн — $150) и входные билеты в обе крепости (30 тысяч сумов)
- Дорога до первой локации займёт 1,5 часа
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Хиве
Провёл экскурсии для 792 туристов
Меня зовут Тимур. Почему я выбрал именно поэтому профессию? Для меня быть гидом — постоянно знакомиться с новыми людьми, помогать им проникнуться культурой моего края. А как потомок ханов, я буду рад познакомить путешественников с историей своего ханства и традициями Хорезма.
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