Один из древнейших регионов Центральной Азии, одни из самых впечатляющих сооружений Средней Азии - это всё про Хорезм и его крепости.
Сюда обязательно стоит отправиться тем, кто хочет познакомиться с богатой
Сюда обязательно стоит отправиться тем, кто хочет познакомиться с богатой
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в древнюю историю
- 🏰 Впечатляющие крепости
- 🗺️ Уникальные маршруты
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🚗 Удобный транспорт
- 👨🏫 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Аяз-Кала
- Топрак-Кала
Описание экскурсии
Аяз-Кала
Крепость 1–2 веков н. э., близ города Ургенч, возвышается над пустынной равниной на высоте 60 метров. Её размеры впечатляют, равно как и богатая история. Обязательно расскажу о ней, а также о том, как Аяз-Кала связана с цивилизацией Хорезмшахов и другими древними народами.
Топрак-Кала
Эта крепость была построена чуть позже — в 3–4 веках н. э. и также считается одним из самых мощных укреплений этого региона. Поделюсь с вами и её древней историей. Вы узнаете, каким важным торговым и культурным центром древнего Хорезма была Топрак-Кала, а также какую роль она играла на Великом шёлковом пути.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер и вода
- Дорога до первой локации займёт 1,5 часа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1273 туристов
Меня зовут Тимур. Почему я выбрал именно поэтому профессию? Для меня быть гидом — постоянно знакомиться с новыми людьми, помогать им проникнуться культурой моего края. А как потомок ханов, я буду рад познакомить путешественников с историей своего ханства и традициями Хорезма.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Тимур - отличный гид и прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора и знанием истории. Очень увлекательная экскурсия! Узнали много интересного про историю крепостей и региона в целом.
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A
Тимур хорошо говорит по-русски и в теме, вроде, разбирается. Но самая большая проблема - постоянно надо спрашивать. Если не задавать вопросы - будет молчать. Постоянно их задавать очень утомительно и не особо информативно. Такой стиль ведения экскурсии вообще нам не подошел.
Тимур
Ответ организатора:
Хорошо, учту ваши пожелания в следующий раз
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