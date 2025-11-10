Перед вами откроется Хива, город, где величественные сооружения эпохи Хорезмских шахов и ханов соседствуют с легендами о великом Аль-Бируни.Здесь вы сможете ощутить дух Великого Шёлкового пути, прогуливаясь по улочкам, внесённым

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Древние крепости и дворцы ханов расскажут о жизни могущественных правителей и учёных, чьи открытия оставили след в истории. Погружение в атмосферу прошлых эпох без сухих цифр, с живым общением и яркими впечатлениями

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Хивы - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В летние месяцы может быть жарко, но это компенсируется меньшим количеством туристов. Зимой, хотя и прохладно, вы сможете насладиться спокойствием и уединением.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.