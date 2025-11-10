Перед вами откроется Хива, город, где величественные сооружения эпохи Хорезмских шахов и ханов соседствуют с легендами о великом Аль-Бируни.
Здесь вы сможете ощутить дух Великого Шёлкового пути, прогуливаясь по улочкам, внесённым
Здесь вы сможете ощутить дух Великого Шёлкового пути, прогуливаясь по улочкам, внесённым
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Величественные архитектурные памятники
- 📜 Истории великих учёных и правителей
- 🌍 Атмосфера Великого Шёлкового пути
- 🏰 Древние крепости и дворцы
- 🎓 Легенды об Аль-Бируни и Авиценне
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Хивы - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В летние месяцы может быть жарко, но это компенсируется меньшим количеством туристов. Зимой, хотя и прохладно, вы сможете насладиться спокойствием и уединением.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Древняя крепость
- Дворцы ханов
Описание экскурсииНа протяжении столетий Хива была значимым пунктом Великого Шёлкового пути. Мы прогуляемся по старой части города, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы не только ознакомитесь с выдающимися архитектурными памятниками, но и прочувствуете атмосферу прошлых эпох. Мы увидим древнюю крепость и дворцы ханов. Ознакомимся с жизнью могущественных правителей и талантливых учёных, оставивших яркий след в истории. Мы узнаем, как народ, поклонявшийся огню, стал приверженцем ислама. Вас ждёт увлекательная и насыщенная программа, без сухих цифр и с живым общением!
Ежедневно с 08:00 до 20:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ота Дарвоза
- Медресе Мухаммад Амин-хана
- Кальта Минор
- Цитадель Куня-Арк
- Медресе Мухаммад Рахим-хана
- Пятничная Мечеть
- Каменный дворец Таш-хаули
- Тим и Караван-сарай Аллакули-хана
- Комплекс Ислама-ходжи
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музеи - $18
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 20:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Хивы
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Хива
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей
Начало: Лобби отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Хива в вечерней дымке - это волшебство. Прогулка по старым улочкам, грандиозные постройки, резные колонны мечети и истории древних правителей
Начало: У комплекса Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 17:00
11 ноя в 17:00
$36 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$77 за всё до 10 чел.