Увидеть главные достопримечательности в мерцающем свете вечерних огней и узнать их богатую историю
А в вечерней дымке уходящего дня она ещё прекрасней! Вы прогуляетесь по старым улочкам вдоль мощных крепостных стен, впечатлитесь грандиозными постройками — следам древней империи Хорезма, посчитаете резные колонны удивительной мечети. А ещё услышите истории, легенды и предания про хивинских правителей и богатырей.
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Описание
Что вас ожидает
Цитадель Ичан-Кала
Внутренний город Хивы окружён мощной крепостной стеной. По легенде, глину для создания Ичан-Калы привезли из тех же мест, откуда пророк Мухаммед брал её при строительстве Медины. Гид расскажет о древних преданиях, а также о том, как строилась цитадель, как шло развитие Хивы на протяжении веков, кто из знаменитостей гостил в этих местах и чем город живёт в 21 столетии.
Комплекс Пахлавана Махмуда
Вы увидите усыпальницу хивинских ханов, которую считают одним из лучших примеров хорезмского зодчества. Названа она в честь легендарного хивинского богатыря, скорняка — по профессии, выдающегося борца, поэта и философа — по призванию. Существует легенда, что на его счету нет ни одного поражения.
Крепость Куня-Арк
Вы посетите ещё один «город в городе» в самом сердце Ичан-Калы. Раньше здесь находились зимняя и летняя мечети, монетный двор, канцелярия хана, зал для приёмов и различные мастерские — всё, что нужно было хану и его приближённым для ведения государственной службы, проживания и развлечений.
Дворец Таш-Хаули
Вы посмотрите на роскошный главный дворец правителей Хивы. Он был построен по приказу Аллакули-хана. На тот момент Хорезм находился на пике благополучия, поэтому хан не пожалел денег на украшение своих владений.
Медресе и минарет Ислам Ходжи
Вы взглянете на символ города и самый высокий минарет Хивы. А гид подробнее расскажет о замысле архитектора — для чего тот построил величественный минарет рядом с самым маленьким медресе.
Мечеть Джума
И конечно, мы не обойдём вниманием самую центральную и необычную мечеть Хивы с 213 резными деревянными колоннами. Вы узнаете о стиле хивинской резьбы по дереву, рассмотрите её поближе и удивитесь мастерству исполнения.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Входные билеты оплачиваются отдельно: цитадель Ичан-Кала — $4, архитектурный комплекс Пахлавана Махмуда — $3, крепость Куня-Арк — $10, дворец Таш-Хаули — $5
ежедневно в 18:00 и 21:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у комплекса Ичан-Кала
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 18:00 и 21:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.