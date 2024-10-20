Прогулка по старым улочкам вдоль мощных крепостных стен, впечатляющие грандиозные постройки - следы древней империи Хорезма, резные колонны удивительной мечети.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера древнего города
- 🏰 Величественные крепостные стены Ичан-Калы
- 📜 Легенды и истории хивинских правителей
- 🕌 Восхитительные мечети и минареты
- 🏛️ Архитектурные шедевры Хорезма
Что можно увидеть
- Цитадель Ичан-Кала
- Комплекс Пахлавана Махмуда
- Крепость Куня-Арк
- Дворец Таш-Хаули
- Медресе и минарет Ислам Ходжи
- Мечеть Джума
Описание экскурсии
Цитадель Ичан-Кала
Внутренний город Хивы окружён мощной крепостной стеной. По легенде, глину для создания Ичан-Калы привезли из тех же мест, откуда пророк Мухаммед брал её при строительстве Медины. Гид расскажет о древних преданиях, а также о том, как строилась цитадель, как шло развитие Хивы на протяжении веков, кто из знаменитостей гостил в этих местах и чем город живёт в 21 столетии.
Комплекс Пахлавана Махмуда
Вы увидите усыпальницу хивинских ханов, которую считают одним из лучших примеров хорезмского зодчества. Названа она в честь легендарного хивинского богатыря, скорняка — по профессии, выдающегося борца, поэта и философа — по призванию. Существует легенда, что на его счету нет ни одного поражения.
Крепость Куня-Арк
Вы посетите ещё один «город в городе» в самом сердце Ичан-Калы. Раньше здесь находились зимняя и летняя мечети, монетный двор, канцелярия хана, зал для приёмов и различные мастерские — всё, что нужно было хану и его приближённым для ведения государственной службы, проживания и развлечений.
Дворец Таш-Хаули
Вы посмотрите на роскошный главный дворец правителей Хивы. Он был построен по приказу Аллакули-хана. На тот момент Хорезм находился на пике благополучия, поэтому хан не пожалел денег на украшение своих владений.
Медресе и минарет Ислам Ходжи
Вы взглянете на символ города и самый высокий минарет Хивы. А гид подробнее расскажет о замысле архитектора — для чего тот построил величественный минарет рядом с самым маленьким медресе.
Мечеть Джума
И конечно, мы не обойдём вниманием самую центральную и необычную мечеть Хивы с 213 резными деревянными колоннами. Вы узнаете о стиле хивинской резьбы по дереву, рассмотрите её поближе и удивитесь мастерству исполнения.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Входные билеты оплачиваются отдельно: цитадель Ичан-Кала — $4, архитектурный комплекс Пахлавана Махмуда — $3, крепость Куня-Арк — $10, дворец Таш-Хаули — $5
ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$39
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Наш гид Раджаб был великолепен! Отлично поставленная речь, владение информацией, глубокие знания,
И бонус для девушек - помощь с фото:)