Истории, легенды и предания о хивинских правителях и богатырях оживут перед вами. Цитадель Ичан-Кала, окружённая мощной крепостной стеной, впечатлит своими древними преданиями и историей строительства. Комплекс Пахлавана Махмуда - усыпальница хивинских ханов, один из лучших примеров хорезмского зодчества. Крепость Куня-Арк - «город в городе» с зимней и летней мечетями, монетным двором и залом для приёмов. Дворец Таш-Хаули - роскошный главный дворец правителей Хивы, построенный по приказу Аллакули-хана. Медресе и минарет Ислам Ходжи - символ города и самый высокий минарет Хивы. Мечеть Джума с 213 резными деревянными колоннами удивит вас своим мастерством исполнения. Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды, входные билеты оплачиваются отдельно

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Цитадель Ичан-Кала

Внутренний город Хивы окружён мощной крепостной стеной. По легенде, глину для создания Ичан-Калы привезли из тех же мест, откуда пророк Мухаммед брал её при строительстве Медины. Гид расскажет о древних преданиях, а также о том, как строилась цитадель, как шло развитие Хивы на протяжении веков, кто из знаменитостей гостил в этих местах и чем город живёт в 21 столетии.

Комплекс Пахлавана Махмуда

Вы увидите усыпальницу хивинских ханов, которую считают одним из лучших примеров хорезмского зодчества. Названа она в честь легендарного хивинского богатыря, скорняка — по профессии, выдающегося борца, поэта и философа — по призванию. Существует легенда, что на его счету нет ни одного поражения.

Крепость Куня-Арк

Вы посетите ещё один «город в городе» в самом сердце Ичан-Калы. Раньше здесь находились зимняя и летняя мечети, монетный двор, канцелярия хана, зал для приёмов и различные мастерские — всё, что нужно было хану и его приближённым для ведения государственной службы, проживания и развлечений.

Дворец Таш-Хаули

Вы посмотрите на роскошный главный дворец правителей Хивы. Он был построен по приказу Аллакули-хана. На тот момент Хорезм находился на пике благополучия, поэтому хан не пожалел денег на украшение своих владений.

Медресе и минарет Ислам Ходжи

Вы взглянете на символ города и самый высокий минарет Хивы. А гид подробнее расскажет о замысле архитектора — для чего тот построил величественный минарет рядом с самым маленьким медресе.

Мечеть Джума

И конечно, мы не обойдём вниманием самую центральную и необычную мечеть Хивы с 213 резными деревянными колоннами. Вы узнаете о стиле хивинской резьбы по дереву, рассмотрите её поближе и удивитесь мастерству исполнения.

Организационные детали