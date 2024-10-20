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Вечерняя прогулка по сказочной Хиве

Хива в вечерней дымке - это волшебство. Прогулка по старым улочкам, грандиозные постройки, резные колонны мечети и истории древних правителей
Хива словно ожившая восточная сказка, особенно в вечерней дымке уходящего дня.

Прогулка по старым улочкам вдоль мощных крепостных стен, впечатляющие грандиозные постройки - следы древней империи Хорезма, резные колонны удивительной мечети.
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Истории, легенды и предания о хивинских правителях и богатырях оживут перед вами.

Цитадель Ичан-Кала, окружённая мощной крепостной стеной, впечатлит своими древними преданиями и историей строительства.

Комплекс Пахлавана Махмуда - усыпальница хивинских ханов, один из лучших примеров хорезмского зодчества.

Крепость Куня-Арк - «город в городе» с зимней и летней мечетями, монетным двором и залом для приёмов. Дворец Таш-Хаули - роскошный главный дворец правителей Хивы, построенный по приказу Аллакули-хана. Медресе и минарет Ислам Ходжи - символ города и самый высокий минарет Хивы. Мечеть Джума с 213 резными деревянными колоннами удивит вас своим мастерством исполнения. Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды, входные билеты оплачиваются отдельно

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера древнего города
  • 🏰 Величественные крепостные стены Ичан-Калы
  • 📜 Легенды и истории хивинских правителей
  • 🕌 Восхитительные мечети и минареты
  • 🏛️ Архитектурные шедевры Хорезма
Вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Вечерняя прогулка по сказочной Хиве

Что можно увидеть

  • Цитадель Ичан-Кала
  • Комплекс Пахлавана Махмуда
  • Крепость Куня-Арк
  • Дворец Таш-Хаули
  • Медресе и минарет Ислам Ходжи
  • Мечеть Джума

Описание экскурсии

Цитадель Ичан-Кала

Внутренний город Хивы окружён мощной крепостной стеной. По легенде, глину для создания Ичан-Калы привезли из тех же мест, откуда пророк Мухаммед брал её при строительстве Медины. Гид расскажет о древних преданиях, а также о том, как строилась цитадель, как шло развитие Хивы на протяжении веков, кто из знаменитостей гостил в этих местах и чем город живёт в 21 столетии.

Комплекс Пахлавана Махмуда

Вы увидите усыпальницу хивинских ханов, которую считают одним из лучших примеров хорезмского зодчества. Названа она в честь легендарного хивинского богатыря, скорняка — по профессии, выдающегося борца, поэта и философа — по призванию. Существует легенда, что на его счету нет ни одного поражения.

Крепость Куня-Арк

Вы посетите ещё один «город в городе» в самом сердце Ичан-Калы. Раньше здесь находились зимняя и летняя мечети, монетный двор, канцелярия хана, зал для приёмов и различные мастерские — всё, что нужно было хану и его приближённым для ведения государственной службы, проживания и развлечений.

Дворец Таш-Хаули

Вы посмотрите на роскошный главный дворец правителей Хивы. Он был построен по приказу Аллакули-хана. На тот момент Хорезм находился на пике благополучия, поэтому хан не пожалел денег на украшение своих владений.

Медресе и минарет Ислам Ходжи

Вы взглянете на символ города и самый высокий минарет Хивы. А гид подробнее расскажет о замысле архитектора — для чего тот построил величественный минарет рядом с самым маленьким медресе.

Мечеть Джума

И конечно, мы не обойдём вниманием самую центральную и необычную мечеть Хивы с 213 резными деревянными колоннами. Вы узнаете о стиле хивинской резьбы по дереву, рассмотрите её поближе и удивитесь мастерству исполнения.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Входные билеты оплачиваются отдельно: цитадель Ичан-Кала — $4, архитектурный комплекс Пахлавана Махмуда — $3, крепость Куня-Арк — $10, дворец Таш-Хаули — $5

ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$39
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У комплекса Ичан-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат
Азамат — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3546 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
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1
Анна
Хочу выразить благодарность гиду Раджабу. За чуткость и внимательное отношение. Очень интересно было слушать историю, делиться впечатлениями от увиденного. Даже маленький ребёнок была заинтересована. Особенно благодарна за ту помощь, которая
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выходит за рамки экскурсии. Все гиды знают друг друга и общаются между собой. Наблюдала многих, но тут особая харизма и энергетика! Человек родом из Узбекистана с глубоким знанием России, так как много лет прожил там. Так что мы понимали друг друга с полуслова!

Хочу выразить благодарность гиду Раджабу. За чуткость и внимательное отношение. Очень интересно было слушать историю, делиться
Хочу выразить благодарность гиду Раджабу. За чуткость и внимательное отношение. Очень интересно было слушать историю, делиться
Хочу выразить благодарность гиду Раджабу. За чуткость и внимательное отношение. Очень интересно было слушать историю, делиться
Хочу выразить благодарность гиду Раджабу. За чуткость и внимательное отношение. Очень интересно было слушать историю, делиться
Хочу выразить благодарность гиду Раджабу. За чуткость и внимательное отношение. Очень интересно было слушать историю, делиться
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Е
Мы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! Он хорошо знает историю, образованный человек, который нас погрузил в восточную сказку. Скажу так, вечером очень удачно гулять по Хиве, тк народу мало, все в подсветке. Очень красиво! Также наш Гид отвёл нас в хорошее место покушать.
Мы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! Он
Мы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! Он
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Мария
Так сложилось, что гуляли мы по вечерней Хиве 30 апреля, и было оооочень холодно. Но нам это не помешало)
Наш гид Раджаб был великолепен! Отлично поставленная речь, владение информацией, глубокие знания,
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и главное - прекрасное мастерство рассказчика!
Он увлек нас историей города, области и страны, показал немало интересных достопримечательностей, и рассказал множество историй о событиях, которые там происходили. Было место и серьёзным разговорам, и шуткам.
Не давал нам замерзнуть - мы шустро передвигались с одной локации на другую.
Порекомендовал, куда стоит ещё сходить, и где покушать.

Однозначно порекомендую посетить экскурсию с Раджабом всем друзьям.

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С
13 апреля 2025 года посетила экскурсию в городе Хива и осталась в полном восторге! Гид РИСОЛАТ показала не только привычные туристические маршруты, но и приоткрыла завесу тайн и легенд, о
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которых не найдёшь в стандартных путеводителях. Потрясающее сочетание исторических фактов и увлекательных рассказов об известных личностях, необычных событиях и местном фольклоре сделало каждую минуту путешествия незабываемой.

Экскурсовод продемонстрировала действительно глубокие знания: в любой момент готова была поделиться подробностями, уточнить детали и ответить на все вопросы. Особенно понравились небольшие подсказки и рекомендации для самостоятельного осмотра — узнала о малоизвестных улочках, уютных кафе и необычных музейчиках, куда можно заглянуть в свободное время. Благодаря таким советам экскурсию удалось продолжить и после её официального окончания, погружаясь в атмосферу города всё глубже.

Смотрители музея, воспринимали наше общение как дружескую встречу двух давних подруг, переспрашивали нас как долго мы знаем друг друга. Со стороны могло показаться, что мы не виделись пару недель или месяцев, но связаны многолетней тёплой историей: мы оживлённо обменивались общением. Наши разговоры были насыщены лёгкостью и непринуждённостью, словно мы вновь погрузились в привычный ритм давней дружбы. Даже краткие паузы смотрелись скорее милой общей задумчивостью, чем неловкой тишиной. В итоге у сотрудников музея сложилось впечатление, что мы настолько хорошо знакомы, что никакие формальности не нужны — мы просто наслаждаемся временем, проведённым вместе, обмениваясь эмоциями и впечатлениями.

Отдельно хочется отметить радушие и гостеприимство: чувствовалось, что здесь действительно рады каждому гостю. Организация продумана до мелочей: удобное время начала, возможность сделать остановки для фото, дружелюбное общение и внимание к пожеланиям — всё это создавало ощущение настоящего праздника.

Если вы ищете экскурсию, которая подарит яркие впечатления, обогатит новыми знаниями и зарядит позитивом, то смело выбирайте именно эту. Рекомендую всем, кто ценит живую историю, любит узнавать интересные факты и легенды и при этом предпочитает тёплую, почти семейную атмосферу.
РИСОЛАТ, огромное спасибо за совместно проведенное время, Вы подарили много новых эмоций и желание вернуться и вновь встретиться с Вами! До новых встреч!

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А
Интизор - идеальный гид для людей, привыкших к современному ритму. Динамично, живо, очень позитивно и только самое интересное.
И бонус для девушек - помощь с фото:)
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Юлия
Гуляла по Хиве с Рисолат. Очень понравилрсь, Рисолат рассказала много интересного, показала чсе основные места, сделала хорошие фото с удачных ракурсов, тк я была одна.
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Входит в следующие категории Хивы

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