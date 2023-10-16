Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве

Увидеть главные достопримечательности в мерцающем свете вечерних огней и узнать их богатую историю

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Хива выглядит словно ожившая восточная сказка.

А в вечерней дымке уходящего дня она ещё прекрасней! Вы прогуляетесь по старым улочкам вдоль мощных крепостных стен, впечатлитесь грандиозными постройками — следам древней империи Хорезма, посчитаете резные колонны удивительной мечети. А ещё услышите истории, легенды и предания про хивинских правителей и богатырей.
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
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Описание

Что вас ожидает

Цитадель Ичан-Кала

Внутренний город Хивы окружён мощной крепостной стеной. По легенде, глину для создания Ичан-Калы привезли из тех же мест, откуда пророк Мухаммед брал её при строительстве Медины. Гид расскажет о древних преданиях, а также о том, как строилась цитадель, как шло развитие Хивы на протяжении веков, кто из знаменитостей гостил в этих местах и чем город живёт в 21 столетии.

Комплекс Пахлавана Махмуда

Вы увидите усыпальницу хивинских ханов, которую считают одним из лучших примеров хорезмского зодчества. Названа она в честь легендарного хивинского богатыря, скорняка — по профессии, выдающегося борца, поэта и философа — по призванию. Существует легенда, что на его счету нет ни одного поражения.

Крепость Куня-Арк

Вы посетите ещё один «город в городе» в самом сердце Ичан-Калы. Раньше здесь находились зимняя и летняя мечети, монетный двор, канцелярия хана, зал для приёмов и различные мастерские — всё, что нужно было хану и его приближённым для ведения государственной службы, проживания и развлечений.

Дворец Таш-Хаули

Вы посмотрите на роскошный главный дворец правителей Хивы. Он был построен по приказу Аллакули-хана. На тот момент Хорезм находился на пике благополучия, поэтому хан не пожалел денег на украшение своих владений.

Медресе и минарет Ислам Ходжи

Вы взглянете на символ города и самый высокий минарет Хивы. А гид подробнее расскажет о замысле архитектора — для чего тот построил величественный минарет рядом с самым маленьким медресе.

Мечеть Джума

И конечно, мы не обойдём вниманием самую центральную и необычную мечеть Хивы с 213 резными деревянными колоннами. Вы узнаете о стиле хивинской резьбы по дереву, рассмотрите её поближе и удивитесь мастерству исполнения.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Входные билеты оплачиваются отдельно: цитадель Ичан-Кала — $4, архитектурный комплекс Пахлавана Махмуда — $3, крепость Куня-Арк — $10, дворец Таш-Хаули — $5

ежедневно в 18:00 и 21:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у комплекса Ичан-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00 и 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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