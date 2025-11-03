Путешествие в пустыню Кызылкум предлагает уникальную возможность посетить древние крепости Хорезма. Маршрут включает Аяз-Кала, Тупрак Кала и Кызыл Кала, где можно почувствовать дух истории. После насыщенного дня предусмотрен обед в Али-Бобо, где рекомендуется попробовать Хорезмскую рыбу. Завершает экскурсию посещение живописного озера Акча куль. Это путешествие станет незабываемым для любителей истории и природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏜️ Уникальные крепости древнего Хорезма
- 🍽️ Вкусный обед с Хорезмской рыбой
- 🚶♂️ Индивидуальный подход и комфорт
- 🌅 Живописные виды пустыни Кызылкум
- 📸 Отличные возможности для фотографий
Что можно увидеть
- Аяз-Кала
- Тупрак Кала
- Кызыл Кала
- Озеро Акча куль
Описание экскурсииВыезжаем в Каракалпакстан в крепости древнего Хорезма (пустыня Кызылкум) Маршрут: 1. Аяз-Кала 2. Тупрак Кала 3. Кызыл Кала 4. Озеро Акча куль После посещений крепостей древнего Хорезма обед в Али-Бобо (советую Хорезмскую рыбу).
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в гостинице
Завершение: Хива
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
3 ноя 2025
Г
Галина
8 окт 2025
Потрясающий пейзаж, древние крепости, насыщенный информацией рассказ гида Ахмеда создали незабываемое впечатление от экскурсии. Очень рады, что выбрали эту экскурсию
Е
Екатерина
24 сен 2025
Нашим гидом был Рустам. Мы в полном восторге. По пути заехали на дынный рынок, Рустам нам подарил наивкуснейшие дыни. В пустыне было прямо интересно. Так необычно и загадочно все. Эти
