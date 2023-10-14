Отправиться на поиск грандиозных и таинственных сооружений в пустыне Кызылкум
Много веков назад неизвестные зодчие воздвигли на территории Хорезма неприступные крепости. И по сей день эти мощные постройки удивляют и учёных, и путешественников.
Территорию Хорезма часто называют «среднеазиатским Древним Египтом» — только здесь не будет толп туристов, поэтому вы спокойно исследуете загадочное место посреди пустыни и прочувствуете его атмосферу.
Территорию Хорезма часто называют «среднеазиатским Древним Египтом» — только здесь не будет толп туристов, поэтому вы спокойно исследуете загадочное место посреди пустыни и прочувствуете его атмосферу.
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Описание
Что вас ожидает
Загадки Хорезма
Не много в мире найдётся мест, где на сравнительно небольшой территории сконцентрировано такое количество памятников древней архитектуры. Одних только крепостей насчитывается здесь более десятка! Как древним строителям удалось возвести все эти грандиозные сооружения? Благодаря чему многие постройки сохранились до наших дней? А ведь возраст большинства из них — 2000 лет.
План экскурсии
- Городище Аяз-кала (4–3 вв. до н. э.) — один из самых живописных памятников Каракалпакстана. На самом деле, здесь не одна, а три крепости, сгруппированные вокруг холма. Вы убедитесь, что городищу не зря было дано название, которое в переводе с тюркского означает «крепость на ветру». Обдуваемая сильнейшими ветрами, эта крепость в течение многих веков стоит гордо и неприступно, и вы почувствуете мощь места.
- Топрак-кала, или «Земляной город». Раскопки этого замка стали сенсацией: оказалось, что в 3 веке город был прогрессивной столицей Древнего Хорезма, на этой земле процветала античная культура, а улицы и помещения были настолько хорошо спроектированы, что Топрак-кала можно назвать царством геометрии. Вы увидите его руины и узнаете, как здесь была устроена жизнь.
- Кызыл-кала — это древнее сооружение было возведено как оборонительная крепость и входило в цепь хорезмийских укреплений, созданных для защиты северо-восточного рубежа античного Хорезма. Стены крепости были настолько мощными — толщина 8 м — что, даже используя стенобитные орудия, враги не могли попасть внутрь. Вы услышите легенду о многокилометровом подземелье, узнаете, кто в нём обитает и что там спрятано.
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля в Хиве и по окончании отвезём обратно
- Дорога в одну сторону занимает 2 часа (140 км)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Хиве
Провели экскурсии для 419 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
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