Много веков назад неизвестные зодчие воздвигли на территории Хорезма неприступные крепости. И по сей день эти мощные постройки удивляют и учёных, и путешественников. Территорию Хорезма часто называют «среднеазиатским Древним Египтом» — только здесь не будет толп туристов, поэтому вы спокойно исследуете загадочное место посреди пустыни и прочувствуете его атмосферу.

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Описание

Что вас ожидает

Загадки Хорезма

Не много в мире найдётся мест, где на сравнительно небольшой территории сконцентрировано такое количество памятников древней архитектуры. Одних только крепостей насчитывается здесь более десятка! Как древним строителям удалось возвести все эти грандиозные сооружения? Благодаря чему многие постройки сохранились до наших дней? А ведь возраст большинства из них — 2000 лет.

План экскурсии

Городище Аяз-кала (4–3 вв. до н. э.) — один из самых живописных памятников Каракалпакстана. На самом деле, здесь не одна, а три крепости, сгруппированные вокруг холма. Вы убедитесь, что городищу не зря было дано название, которое в переводе с тюркского означает «крепость на ветру». Обдуваемая сильнейшими ветрами, эта крепость в течение многих веков стоит гордо и неприступно, и вы почувствуете мощь места.

(4–3 вв. до н. э.) — один из самых живописных памятников Каракалпакстана. На самом деле, здесь не одна, а три крепости, сгруппированные вокруг холма. Вы убедитесь, что городищу не зря было дано название, которое в переводе с тюркского означает «крепость на ветру». Обдуваемая сильнейшими ветрами, эта крепость в течение многих веков стоит гордо и неприступно, и вы почувствуете мощь места. Топрак-кала , или «Земляной город». Раскопки этого замка стали сенсацией: оказалось, что в 3 веке город был прогрессивной столицей Древнего Хорезма, на этой земле процветала античная культура, а улицы и помещения были настолько хорошо спроектированы, что Топрак-кала можно назвать царством геометрии. Вы увидите его руины и узнаете, как здесь была устроена жизнь.

, или «Земляной город». Раскопки этого замка стали сенсацией: оказалось, что в 3 веке город был прогрессивной столицей Древнего Хорезма, на этой земле процветала античная культура, а улицы и помещения были настолько хорошо спроектированы, что Топрак-кала можно назвать царством геометрии. Вы увидите его руины и узнаете, как здесь была устроена жизнь. Кызыл-кала — это древнее сооружение было возведено как оборонительная крепость и входило в цепь хорезмийских укреплений, созданных для защиты северо-восточного рубежа античного Хорезма. Стены крепости были настолько мощными — толщина 8 м — что, даже используя стенобитные орудия, враги не могли попасть внутрь. Вы услышите легенду о многокилометровом подземелье, узнаете, кто в нём обитает и что там спрятано.

Организационные детали