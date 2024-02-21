Этот тур проходит исключительно по западу Узбекистана и идеально подойдет тем, кто уже побывал в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, но не добрался до Хивы и территории древнего Хорезма, где сохранилось множество памятников времен зороастризма: полуразрушенные, но все еще внушительные оборонительные стены былых городищ и остатки рукотворных ирригационных систем.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Руины крепостей древнего Хорезма:
- Городище Аяз-Кала.
- Небольшой полуразрушенный форт.
- Топрак-кала или «Земляной город».
- Кызыл-кала
Описание
Загадки Хорезма Немного в мире найдётся мест, где на сравнительно небольшой территории сконцентрировано такое количество памятников древней архитектуры. Одних только крепостей насчитывается здесь более десятка! Как древним строителям удалось возвести все эти грандиозные сооружения? Благодаря чему многие постройки сохранились до наших дней? А ведь возраст большинства из них — 2000 лет. К руинам крепостей древнего Хорезма. Вас ждет посещение городища Аяз-Кала — исторического памятника времен зороастризма (IV в. до н. э.). Вход в крепость, защищенный коварным лабиринтом, строился так, чтобы властвующий в этих краях южный ветер выносил из городища мусор и пыль. Отсюда и название крепости — в переводе «Крепость на ветру». На скале неподалеку от Аяз-Калы примостился небольшой полуразрушенный форт — он будто откололся от льдины основных городских построек. План экскурсии• Городище Аяз-кала (4–3 вв. до н. э.) — один из самых живописных памятников Каракалпакстана. На самом деле, здесь не одна, а три крепости, сгруппированные вокруг холма. Вы убедитесь, что городищу не зря было дано название, которое в переводе с тюркского означает «крепость на ветру». Обдуваемая сильнейшими ветрами, эта крепость в течение многих веков стоит гордо и неприступно, и вы почувствуете мощь места.
- Топрак-кала, или «Земляной город». Раскопки этого замка стали сенсацией: оказалось, что в 3 веке город был прогрессивной столицей Древнего Хорезма, на этой земле процветала античная культура, а улицы и помещения были настолько хорошо спроектированы, что Топрак-кала можно назвать царством геометрии. Вы увидите его руины и узнаете, как здесь была устроена жизнь.
- Кызыл-кала — это древнее сооружение было возведено как оборонительная крепость и входило в цепь хорезмийских укреплений, созданных для защиты северо-восточного рубежа античного Хорезма. Стены крепости были настолько мощными — толщина 8 м.
что, даже используя стенобитные орудия, враги не могли попасть внутрь. Вы услышите легенду о многокилометровом подземелье, узнаете, кто в нём обитает и что там спрятано.
Ежедневно с 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуга гида и транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Трансфер
- Питание
- Проживание и другие расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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