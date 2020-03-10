6 отзывов оставили туристы

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Хива — наследница великой эпохи

Прикоснуться к истории древнего Хорезма и рассмотреть архитектуру самобытного «города-музея»

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у крепости Ичан-Кала
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50 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Тимур
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Тимур – Гид в Хиве
Эта прогулка 👣 станет погружением в эпоху могущественных ханов, Великого шелкового пути и пустынных караванов.

Вы пройдете по древним улочкам Хивы, вдохнете ароматы пряностей на местном рынке, осмотрите мечеть с двумя сотнями резных колонн, услышите легенды Хорезма и посетите красивейший дворец Таш-Хаули.
Хива — наследница великой эпохи
Хива — наследница великой эпохи

Что вас ожидает

Древние символы Хивы
Я проведу вас по улочкам Хивы, мимо красочных рынков и стен древней крепости Ичан-Кала. Вы исследуете снаружи и изнутри главные исторические памятники Хорезма:

  • Джума-мечеть — вы посетите одну из самых удивительных мечетей Узбекистана. Её крыша опирается на две сотни деревянных колонн с изящной орнаментальной резьбой (при этом рисунки на колоннах не повторятся). А с минарета Джума-мечети вам откроется волшебный вид на весь исторический центр Хивы.
  • Мы посетим мавзолей Пахлаван Махмуда, бирюзовый купол которого возвышается над крепостью Ичан-Кала. Вы услышите историю поэта и богатыря, который стал героем Хивы и был возведен в ранг святых.
  • Таш-Хаули — вы осмотрите красивейший дворец Хивы с покрытыми узорами стенами, колоннами и потолком. Приготовьтесь оценить великолепную резьбу по ганчу и мрамору и ажурные медные решетки, достойные хивинского хана.

Погружение в культуру Хорезма
Не нагружая вас бесчисленными датами и именами, я расскажу о самых ярких событиях из истории Хивы и познакомлю вас с традициями Хорезма — области Узбекистана с почти 3-тысячелетним прошлым. Вы узнаете о культе зороастризма и местных декоративно-прикладных искусствах. Разберетесь, действительно ли Хиву основал один из сыновей Ноя и почему Хорезм считается родиной алгебры. А после сможете отведать блюда хорезмской кухни: плов, тухум-барак, шивит ош (хорезмский лагман), шашлыки или ижжан.

Организационные детали

  • По желанию экскурсию можно дополнить посещением зороастрийских крепостей, музеев или мастер-классов (обсуждается заранее)
  • В стоимость не входят билеты на достопримечательности — всего примерно 150 тысяч сум с человека
Хива — наследница великой эпохи
Хива — наследница великой эпохи
Хива — наследница великой эпохи
Хива — наследница великой эпохи
Хива — наследница великой эпохи
Хива — наследница великой эпохи
Хива — наследница великой эпохи
Хива — наследница великой эпохи
Хива — наследница великой эпохи
Хива — наследница великой эпохи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у крепости Ичан-Кала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тимур
Тимур
Меня зовут Тимур. Почему я выбрал именно поэтому профессию? Для меня быть гидом — постоянно знакомиться с новыми людьми, помогать им проникнуться культурой моего края. А как потомок ханов, я буду рад познакомить путешественников с историей своего ханства и традициями Хорезма.
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6 отзывов оставили туристы

10 марта 2020
Очень хорошее знание материала гидом. Тимур давал подробные ответы на все наши вопросы. Экскурсия оставила только положительные эмоции. Всем рекомендую!
Александра
31 декабря 2019
Экскурсия выше всяческих похвал!!! Темп идеальный - не бежали бегом мимо достопримечательностей, но и находили пешком те самые 10000 шагов))). Тимур преподносит все логично и системно, хотя у нас часто возникали вопросы, и мы его отвлекали от основной повествовательной канвы))), на что наш уважаемый гид ни разу и бровью не повел, за что огромное спасибо! История Узбекистана предстала для меня совершенно в новом свете, и теперь есть что осмыслить, почитать дополнительно, поинтересоваться... Чтобы не замерзнуть, Тимур вовремя предложил нам зайти и выпить чай. Очень интеллигентный, тактичный, приятный в общении - общаться было очень комфортно! Экскурсия была практически идеальной, тем, кто будет искать варианты знакомства с местной историей и культурой, настоятельно рекомендую никого другого и не искать))). Только к Тимуру)))
9 декабря 2019
Хива была завершающим городом нашего тура. И впечатлений от ранее увиденного было очень много. Однако Тимур сделал все возможное чтобы мы запомнили и полюбили это замечательный город. Он рассказывал о местных традициях, о тонкостях уклада жизни. Порекомендовал нам отличное место для обеда. А потом еще и подарил нам хлопковое масло, которое оказалось не так то просто купить в городе. Замечательный гид и прекрасный человек!!! Спасибо за прекрасную экскурсию!!!
8 ноября 2019
Тимур, благодарим за экскурсию! Она была не скучной и даже немного интерактивной, что позволило нам многое запомнить об уникальной истории Хивы. Отдельное спасибо за дополнительный мини-тур по продовольственному рынку :) Будем с удовольствием рекомендовать вас как гида друзьям.
30 октября 2019
Спасибо Тимуру за рассказ о Хиве - открыли для себя частичку Востока с лучшей его стороны
18 октября 2019
Тимур отличный экскурсовод! Его рассказы наполнены интересными историческими моментами и фактами современными. Он чувствует своего клиента и наполняет программу информацией в зависимости от уровня подготовленности и знания истории. С удовольствием порекомендуем его нашим друзьям.

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