6 отзывов оставили туристы

Древние символы Хивы
Я проведу вас по улочкам Хивы, мимо красочных рынков и стен древней крепости Ичан-Кала. Вы исследуете снаружи и изнутри главные исторические памятники Хорезма:
Погружение в культуру Хорезма
Не нагружая вас бесчисленными датами и именами, я расскажу о самых ярких событиях из истории Хивы и познакомлю вас с традициями Хорезма — области Узбекистана с почти 3-тысячелетним прошлым. Вы узнаете о культе зороастризма и местных декоративно-прикладных искусствах. Разберетесь, действительно ли Хиву основал один из сыновей Ноя и почему Хорезм считается родиной алгебры. А после сможете отведать блюда хорезмской кухни: плов, тухум-барак, шивит ош (хорезмский лагман), шашлыки или ижжан.