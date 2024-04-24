Индивидуальные туры в Хиве с личным гидом

Найдено 3 тура в категории «Индивидуальные» в Хиве на русском языке, цены от $600. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Узбекистану! Узнайте секреты ремесленников, посетите мастерские и насладитесь культурным наследием страны
Начало: Хива, 09:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$750 за человека
Великолепие средневековой Средней Азии: Хива, Самарканд и Бухара
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Великолепие средневековой Средней Азии: Хива, Самарканд и Бухара
Погрузитесь в историю Средней Азии с индивидуальным туром по Хиве, Самарканду и Бухаре. Вас ждут уникальные достопримечательности и восточные базары
Начало: Ваш отель в Бухаре
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 10 чел.
Призраки прошлого: Аральское море и бывшая столица древнего государства
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Призраки прошлого: Аральское море и бывшая столица древнего государства
Уникальный тур по Хиве и окрестностям: Аральское море, древний Хорезм, мастер-классы, ночёвка в юртах. Погружение в культуру и историю Узбекистана
Начало: Ургенч, аэропорт, 09:00
14 сен в 08:00
$850 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Тамара
    24 апреля 2024
    Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
    Всё экскурсии были великолепные! Спасибо гидам и организаторам тура!
  • С
    Светлана
    30 марта 2024
    Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
    Спасибо большое за отличную организацию тура! Мы посетили Хиву, Бухару, Самарканд. Во всех городах все было четко организовано - комфортные трансферы,
    читать дальше

    хорошие отели, знающие гиды. Менеджер всегда был на связи, любые вопросы решались оперативно. Наш тур назывался "Погружение в ремесленные секреты", но кроме посещения мастерских были полноценные экскурсии по достопримечательностям во всех городах. Из всех городов больше всего впечатлила Хива. В этот город не все туристы доезжают, т. к. он расположен в отдалении от других туристических мест (Самарканда и Бухары), но доехать туда однозначно стоит! Это город-музей под открытым небом. Все основные исторические локации расположены в древней крепости. Тут полностью сохранилась атмосфера древнего города. Жили мы на территории крепости, и при этом в комфортном отеле со всем благами цивилизации.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Индивидуальные»

Самые популярные туры этой рубрики в Хиве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
  2. Великолепие средневековой Средней Азии: Хива, Самарканд и Бухара
  3. Призраки прошлого: Аральское море и бывшая столица древнего государства
Сколько стоит тур в Хиве в июне 2024
Сейчас в Хиве в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 тура от 600 до 850. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на тур в Хиве? Предлагаем купить тур с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке
ХорошоТам