Авторский тур
6 дней
Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Узбекистану! Узнайте секреты ремесленников, посетите мастерские и насладитесь культурным наследием страны
Начало: Хива, 09:00
«Продолжаем знакомство с ремёслами»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$750 за человека
Авторский тур
6 дней
Великолепие средневековой Средней Азии: Хива, Самарканд и Бухара
Погрузитесь в историю Средней Азии с индивидуальным туром по Хиве, Самарканду и Бухаре. Вас ждут уникальные достопримечательности и восточные базары
Начало: Ваш отель в Бухаре
«Вас ждет знакомство с самыми интересными достопримечательностями, восточными базарами, культурой и бытом узбеков и, конечно, вкуснейшая узбекская кухня»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 10 чел.
Авторский тур
6 дней
Призраки прошлого: Аральское море и бывшая столица древнего государства
Уникальный тур по Хиве и окрестностям: Аральское море, древний Хорезм, мастер-классы, ночёвка в юртах. Погружение в культуру и историю Узбекистана
Начало: Ургенч, аэропорт, 09:00
«Вас ждёт знакомство с Хивой, жемчужиной древнего государства Хорезма, где останавливались караванщики и процветали ремёсла»
14 сен в 08:00
$850 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТамара24 апреля 2024Всё экскурсии были великолепные! Спасибо гидам и организаторам тура!
- ССветлана30 марта 2024Спасибо большое за отличную организацию тура! Мы посетили Хиву, Бухару, Самарканд. Во всех городах все было четко организовано - комфортные трансферы,
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Обзорные»
Самые популярные туры этой рубрики в Хиве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Хиве в июне 2024
Сейчас в Хиве в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 600 до 850. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Хивы нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Хиве много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке