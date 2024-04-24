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хорошие отели, знающие гиды. Менеджер всегда был на связи, любые вопросы решались оперативно. Наш тур назывался "Погружение в ремесленные секреты", но кроме посещения мастерских были полноценные экскурсии по достопримечательностям во всех городах. Из всех городов больше всего впечатлила Хива. В этот город не все туристы доезжают, т. к. он расположен в отдалении от других туристических мест (Самарканда и Бухары), но доехать туда однозначно стоит! Это город-музей под открытым небом. Все основные исторические локации расположены в древней крепости. Тут полностью сохранилась атмосфера древнего города. Жили мы на территории крепости, и при этом в комфортном отеле со всем благами цивилизации.