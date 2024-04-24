Авторский тур
6 дней
Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Узбекистану! Узнайте секреты ремесленников, посетите мастерские и насладитесь культурным наследием страны
Начало: Хива, 09:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$750 за человека
Авторский тур
6 дней
Великолепие средневековой Средней Азии: Хива, Самарканд и Бухара
Погрузитесь в историю Средней Азии с индивидуальным туром по Хиве, Самарканду и Бухаре. Вас ждут уникальные достопримечательности и восточные базары
Начало: Ваш отель в Бухаре
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 10 чел.
Авторский тур
6 дней
Призраки прошлого: Аральское море и бывшая столица древнего государства
Уникальный тур по Хиве и окрестностям: Аральское море, древний Хорезм, мастер-классы, ночёвка в юртах. Погружение в культуру и историю Узбекистана
Начало: Ургенч, аэропорт, 09:00
14 сен в 08:00
$850 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТамара24 апреля 2024Всё экскурсии были великолепные! Спасибо гидам и организаторам тура!
- ССветлана30 марта 2024Спасибо большое за отличную организацию тура! Мы посетили Хиву, Бухару, Самарканд. Во всех городах все было четко организовано - комфортные трансферы,
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «6-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Хиве в июне 2024
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