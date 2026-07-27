Каракалпакстан удивляет не только бескрайней пустыней, но и богатым историческим наследием. За день вы посетите музей Савицкого с уникальной коллекцией русского авангарда, подниметесь к зороастрийской «Башне молчания» и исследуете две крепости Древнего Хорезма. Мы расскажем, как зарождалась эта цивилизация и почему её наследие так восхищает археологов и путешественников.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Музей Савицкого, в котором хранится произведения русского авангарда, узбекских живописцев 20 века и предметы декоративно-прикладного искусства Каракалпакстана. Мы объясним, как художнику Игорю Савицкому удалось собрать и сохранить коллекцию мирового значения и почему музей называют «Лувром в пустыне».

Шылпык-Кала («Башня молчания»), откуда открываются панорамные виды на окрестности. Поговорим о зороастризме, культе огня и древних погребальных обрядах, которые существовали здесь более двух тысяч лет назад.

Топрак-Кала где вы увидите дворец, храмы и жилые кварталы. Мы расскажем, как был устроен город, кто правил Хорезмом и какую роль он играл в истории Центральной Азии.

Крепость Аяз-Кала, которая возвышаается над пустыней Кызылкум уже более двух тысяч лет. Вы познакомитесь с историей древних хорезмийцев и зороастрийцев, узнаете о религиозных обрядах, системе обороны крепостей и значении Хорезма как перекрёстка культур Великого Шёлкового пути.

Примерный тайминг

9:00–12:00 — музей Савицкого

12:00–13:00 — переезд к месту обеда

13:00–14:00 — обед (по желанию, оплачивается отдельно)

14:00–14:50 — Шылпык-кала

14:50–15:40 — переезд к Топрак-кале

15:40–16:40 — Топрак-кала

16:40–17:00 — переезд к Аяз-кале

17:00–18:00 — Аяз-кала

18:00 — выезд

19:30–20:00 — возвращение в Нукус

Организационные детали