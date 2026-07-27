Открыть искусство, историю и древние города - из Нукуса
Каракалпакстан удивляет не только бескрайней пустыней, но и богатым историческим наследием.
За день вы посетите музей Савицкого с уникальной коллекцией русского авангарда, подниметесь к зороастрийской «Башне молчания» и исследуете две крепости Древнего Хорезма.
Мы расскажем, как зарождалась эта цивилизация и почему её наследие так восхищает археологов и путешественников.
Описание экскурсии
Музей Савицкого, в котором хранится произведения русского авангарда, узбекских живописцев 20 века и предметы декоративно-прикладного искусства Каракалпакстана. Мы объясним, как художнику Игорю Савицкому удалось собрать и сохранить коллекцию мирового значения и почему музей называют «Лувром в пустыне».
Шылпык-Кала («Башня молчания»), откуда открываются панорамные виды на окрестности. Поговорим о зороастризме, культе огня и древних погребальных обрядах, которые существовали здесь более двух тысяч лет назад.
Топрак-Кала где вы увидите дворец, храмы и жилые кварталы. Мы расскажем, как был устроен город, кто правил Хорезмом и какую роль он играл в истории Центральной Азии.
Крепость Аяз-Кала, которая возвышаается над пустыней Кызылкум уже более двух тысяч лет. Вы познакомитесь с историей древних хорезмийцев и зороастрийцев, узнаете о религиозных обрядах, системе обороны крепостей и значении Хорезма как перекрёстка культур Великого Шёлкового пути.
Примерный тайминг
9:00–12:00 — музей Савицкого 12:00–13:00 — переезд к месту обеда 13:00–14:00 — обед (по желанию, оплачивается отдельно) 14:00–14:50 — Шылпык-кала 14:50–15:40 — переезд к Топрак-кале 15:40–16:40 — Топрак-кала 16:40–17:00 — переезд к Аяз-кале 17:00–18:00 — Аяз-кала 18:00 — выезд 19:30–20:00 — возвращение в Нукус
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты (~$20 за чел.), питание и трансфер до Хивы или Ургенча (по желанию)
C вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб — ваша команда гидов в Нукусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 690 туристов
Мы — команда местных гидов по Узбекистану. В каждом городе вас встречает гид, который живёт или вырос здесь, поэтому мы показываем Хиву, Бухару, Самарканд, Ташкент и горные регионы изнутри — читать дальшеуменьшить
через живые истории, атмосферу и детали, которые не увидеть в стандартных экскурсиях.
Каждый гид глубоко знает свой город и специализируется на его истории, культуре и скрытых местах. Нас объединяет любовь к Узбекистану и опыт работы с путешественниками из разных стран.
Наш подход — живое общение, гибкие маршруты и внимание к интересам гостей. Для нас важно не просто показать достопримечательности, а помочь вам по-настоящему познакомиться со страной, которая остаётся в памяти надолго.
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