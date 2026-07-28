Знакомство с Нукусом: искусство, история и традиции Каракалпакстана
Музеи им. Савицкого и истории и культуры и мастерская по производству юрт
Откуда в Нукусе появилась коллекция русского авангарда, как мастерам удаётся создавать юрты без единого гвоздя и какие символы скрываются в их орнаментах? Ответим на эти вопросы, а ещё покажем Каракалпакстан не только как край древней истории, но и как регион с уникальной художественной школой, самобытной культурой и ремесленными традициями, которые продолжают жить и сегодня.
Описание экскурсии
9:00–11:00 — Государственный музей искусств Каракалпакстана им. И. В. Савицкого. Вы осмотрите коллекцию узбекского искусства 1920-х–1930-х годов и русского авангарда первой трети 20 века, а ещё уникальные артефакты материальной культуры Каракалпакстана
11:00–12:30 — прогулка по центру Нукуса. Пройдётесь по старинному городу, где сохранились руины хорезмийских оборонительных сооружений
13:00–14:00 — обед
14:00–15:00 — Государственный каракалпакский музей истории и культуры. Один из старейших музеев Центральной Азии. Вы познакомитесь с флорой и фауной Приаралья, увидите окаменелости, макеты городищ Хорезма, а также традиционную каракалпакскую одежду, ювелирные украшения и ковры
15:00–17:15 — ремесленная мастерская по производству юрт. Местные умельцы создают юрты без единого гвоздя! И вы понаблюдаете за процессом, который не менялся вот уже сотни лет
18:00 — возвращение в Нукус
Вы узнаете:
как Каракалпакстан сформировался на перекрёстке древних торговых путей и почему этот край играл важную роль в истории Центральной Азии
почему музей имени И. В. Савицкого называют одним из самых необычных музеев мира, как его основателю удалось сохранить произведения русского авангарда и чем эта коллекция уникальна
какие традиции, обычаи и особенности быта отличают каракалпакский народ, как складывалась его культура и какие ремёсла сохранились до наших дней
что можно узнать о прошлом региона по археологическим находкам и экспонатам Государственного музея истории и культуры Каракалпакстана
как устроена традиционная каракалпакская юрта, почему при её строительстве не используют гвозди и какие символы скрываются в её конструкции и орнаментах
как древние ремесленные традиции передаются из поколения в поколение и почему технология изготовления юрт признана частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
каким сегодня является Нукус — столица Каракалпакстана, сочетающая богатое историческое наследие, современную жизнь и самобытную культуру региона
Организационные детали
Начало и окончание экскурсии — у вашего отеля в Нукусе или в другом удобном месте по договорённости
Экскурсия проводится на комфортабельном седане, минивэне, микроавтобусе или автобусе (в зависимости от размера группы)
Дополнительно оплачивается: входные билеты (~$25 с чел.), обед (по желанию)
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб — ваша команда гидов в Нукусе
Организатор данного мероприятия
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Мы — команда местных гидов по Узбекистану. В каждом городе вас встречает гид, который живёт или вырос здесь, поэтому мы показываем Хиву, Бухару, Самарканд, Ташкент и горные регионы изнутри — читать дальшеуменьшить
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