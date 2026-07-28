Откуда в Нукусе появилась коллекция русского авангарда, как мастерам удаётся создавать юрты без единого гвоздя и какие символы скрываются в их орнаментах? Ответим на эти вопросы, а ещё покажем Каракалпакстан не только как край древней истории, но и как регион с уникальной художественной школой, самобытной культурой и ремесленными традициями, которые продолжают жить и сегодня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-14 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00–11:00 — Государственный музей искусств Каракалпакстана им. И. В. Савицкого. Вы осмотрите коллекцию узбекского искусства 1920-х–1930-х годов и русского авангарда первой трети 20 века, а ещё уникальные артефакты материальной культуры Каракалпакстана

11:00–12:30 — прогулка по центру Нукуса. Пройдётесь по старинному городу, где сохранились руины хорезмийских оборонительных сооружений

13:00–14:00 — обед

14:00–15:00 — Государственный каракалпакский музей истории и культуры. Один из старейших музеев Центральной Азии. Вы познакомитесь с флорой и фауной Приаралья, увидите окаменелости, макеты городищ Хорезма, а также традиционную каракалпакскую одежду, ювелирные украшения и ковры

15:00–17:15 — ремесленная мастерская по производству юрт. Местные умельцы создают юрты без единого гвоздя! И вы понаблюдаете за процессом, который не менялся вот уже сотни лет

18:00 — возвращение в Нукус

Вы узнаете:

как Каракалпакстан сформировался на перекрёстке древних торговых путей и почему этот край играл важную роль в истории Центральной Азии

почему музей имени И. В. Савицкого называют одним из самых необычных музеев мира, как его основателю удалось сохранить произведения русского авангарда и чем эта коллекция уникальна

какие традиции, обычаи и особенности быта отличают каракалпакский народ, как складывалась его культура и какие ремёсла сохранились до наших дней

что можно узнать о прошлом региона по археологическим находкам и экспонатам Государственного музея истории и культуры Каракалпакстана

как устроена традиционная каракалпакская юрта, почему при её строительстве не используют гвозди и какие символы скрываются в её конструкции и орнаментах

как древние ремесленные традиции передаются из поколения в поколение и почему технология изготовления юрт признана частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

каким сегодня является Нукус — столица Каракалпакстана, сочетающая богатое историческое наследие, современную жизнь и самобытную культуру региона

Организационные детали