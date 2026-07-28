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Знакомство с Нукусом: искусство, история и традиции Каракалпакстана

Музеи им. Савицкого и истории и культуры и мастерская по производству юрт
Откуда в Нукусе появилась коллекция русского авангарда, как мастерам удаётся создавать юрты без единого гвоздя и какие символы скрываются в их орнаментах? Ответим на эти вопросы, а ещё покажем Каракалпакстан не только как край древней истории, но и как регион с уникальной художественной школой, самобытной культурой и ремесленными традициями, которые продолжают жить и сегодня.
Знакомство с Нукусом: искусство, история и традиции Каракалпакстана
Знакомство с Нукусом: искусство, история и традиции Каракалпакстана
Знакомство с Нукусом: искусство, история и традиции Каракалпакстана

Описание экскурсии

9:00–11:00 — Государственный музей искусств Каракалпакстана им. И. В. Савицкого. Вы осмотрите коллекцию узбекского искусства 1920-х–1930-х годов и русского авангарда первой трети 20 века, а ещё уникальные артефакты материальной культуры Каракалпакстана

11:00–12:30 — прогулка по центру Нукуса. Пройдётесь по старинному городу, где сохранились руины хорезмийских оборонительных сооружений

13:00–14:00 — обед

14:00–15:00 — Государственный каракалпакский музей истории и культуры. Один из старейших музеев Центральной Азии. Вы познакомитесь с флорой и фауной Приаралья, увидите окаменелости, макеты городищ Хорезма, а также традиционную каракалпакскую одежду, ювелирные украшения и ковры

15:00–17:15 — ремесленная мастерская по производству юрт. Местные умельцы создают юрты без единого гвоздя! И вы понаблюдаете за процессом, который не менялся вот уже сотни лет

18:00 — возвращение в Нукус

Вы узнаете:

  • как Каракалпакстан сформировался на перекрёстке древних торговых путей и почему этот край играл важную роль в истории Центральной Азии
  • почему музей имени И. В. Савицкого называют одним из самых необычных музеев мира, как его основателю удалось сохранить произведения русского авангарда и чем эта коллекция уникальна
  • какие традиции, обычаи и особенности быта отличают каракалпакский народ, как складывалась его культура и какие ремёсла сохранились до наших дней
  • что можно узнать о прошлом региона по археологическим находкам и экспонатам Государственного музея истории и культуры Каракалпакстана
  • как устроена традиционная каракалпакская юрта, почему при её строительстве не используют гвозди и какие символы скрываются в её конструкции и орнаментах
  • как древние ремесленные традиции передаются из поколения в поколение и почему технология изготовления юрт признана частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
  • каким сегодня является Нукус — столица Каракалпакстана, сочетающая богатое историческое наследие, современную жизнь и самобытную культуру региона

Организационные детали

  • Начало и окончание экскурсии — у вашего отеля в Нукусе или в другом удобном месте по договорённости
  • Экскурсия проводится на комфортабельном седане, минивэне, микроавтобусе или автобусе (в зависимости от размера группы)
  • Дополнительно оплачивается: входные билеты (~$25 с чел.), обед (по желанию)
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб
Раджаб — ваша команда гидов в Нукусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 690 туристов
Мы — команда местных гидов по Узбекистану. В каждом городе вас встречает гид, который живёт или вырос здесь, поэтому мы показываем Хиву, Бухару, Самарканд, Ташкент и горные регионы изнутри —
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через живые истории, атмосферу и детали, которые не увидеть в стандартных экскурсиях. Каждый гид глубоко знает свой город и специализируется на его истории, культуре и скрытых местах. Нас объединяет любовь к Узбекистану и опыт работы с путешественниками из разных стран. Наш подход — живое общение, гибкие маршруты и внимание к интересам гостей. Для нас важно не просто показать достопримечательности, а помочь вам по-настоящему познакомиться со страной, которая остаётся в памяти надолго.

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