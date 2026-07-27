За русским авангардом — в Каракалпакстан! Именно здесь, в музее Савицкого, собрана вторая в мире по значимости коллекция этого направления. Прикоснувшись к искусству, отправимся открывать тайны древнего региона. Исследуем археологический комплекс Миздахкан с мавзолеями, некрополем и руинами караван-сараев.

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Описание экскурсии

9:00–11:00 — Государственный музей искусств Каракалпакстана им. И. В. Савицкого. Вы осмотрите коллекцию узбекского искусства 1920-х–1930-х годов и русского авангарда первой трети 20 века, а ещё уникальные артефакты материальной культуры Каракалпакстана

11:00–12:30 — прогулка по по центру Нукуса. Пройдётесь по старинному городу, где сохранились руины хорезмийских оборонительных сооружений

13:00–14:00 — обед

14:00–15:00 — Государственный каракалпакский музей истории и культуры. Один из старейших музеев Центральной Азии. Вы познакомитесь с флорой и фауной Приаралья, увидите окаменелости, макеты городищ Хорезма, а также традиционную каракалпакскую одежду, ювелирные украшения, ковры и юрту

15:00–17:30 — археологический комплекс Миздахкан. Его часто называют «городом мёртвых». Вы осмотрите мавзолеи 9–14 веков, гигантский некрополь, старейший в Центральной Азии, древние крепости и остатки караван-сараев

18:00 — возвращение в Нукус

Организационные детали