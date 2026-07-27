От древнего Хорезма до русского авангарда: искусство и история Нукуса
Побывать в Каракалпакстане, посетить музей Савицкого и исследовать «город мёртвых» Миздахкан
За русским авангардом — в Каракалпакстан! Именно здесь, в музее Савицкого, собрана вторая в мире по значимости коллекция этого направления. Прикоснувшись к искусству, отправимся открывать тайны древнего региона. Исследуем археологический комплекс Миздахкан с мавзолеями, некрополем и руинами караван-сараев.
Описание экскурсии
9:00–11:00 — Государственный музей искусств Каракалпакстана им. И. В. Савицкого. Вы осмотрите коллекцию узбекского искусства 1920-х–1930-х годов и русского авангарда первой трети 20 века, а ещё уникальные артефакты материальной культуры Каракалпакстана
11:00–12:30 — прогулка по по центру Нукуса. Пройдётесь по старинному городу, где сохранились руины хорезмийских оборонительных сооружений
13:00–14:00 — обед
14:00–15:00 — Государственный каракалпакский музей истории и культуры. Один из старейших музеев Центральной Азии. Вы познакомитесь с флорой и фауной Приаралья, увидите окаменелости, макеты городищ Хорезма, а также традиционную каракалпакскую одежду, ювелирные украшения, ковры и юрту
15:00–17:30 — археологический комплекс Миздахкан. Его часто называют «городом мёртвых». Вы осмотрите мавзолеи 9–14 веков, гигантский некрополь, старейший в Центральной Азии, древние крепости и остатки караван-сараев
18:00 — возвращение в Нукус
Организационные детали
Начало и окончание экскурсии — у вашего отеля в Нукусе или в другом удобном месте по договорённости
Экскурсия проводится на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от размера группы)
Дополнительно оплачивается: входные билеты (~$25 с чел.), обед (по желанию)
Маршрут подходит для путешественников любого возраста, однако на территории Миздахкана предусмотрены пешие прогулки по неровной поверхности
Маршрут можем скорректировать с учётом ваших интересов
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:00, 09:00 и 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00 и 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб — ваша команда гидов в Нукусе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 690 туристов
Мы — команда местных гидов по Узбекистану. В каждом городе вас встречает гид, который живёт или вырос здесь, поэтому мы показываем Хиву, Бухару, Самарканд, Ташкент и горные регионы изнутри — читать дальшеуменьшить
через живые истории, атмосферу и детали, которые не увидеть в стандартных экскурсиях.
Каждый гид глубоко знает свой город и специализируется на его истории, культуре и скрытых местах. Нас объединяет любовь к Узбекистану и опыт работы с путешественниками из разных стран.
Наш подход — живое общение, гибкие маршруты и внимание к интересам гостей. Для нас важно не просто показать достопримечательности, а помочь вам по-настоящему познакомиться со страной, которая остаётся в памяти надолго.
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