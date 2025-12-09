Описание экскурсииПриглашаю вас на насыщенную обзорную экскурсию по Самарканду — одному из древнейших городов мира. За несколько часов вы увидите главные шедевры эпохи Тимуридов, прогуляетесь по легендарному Регистану, заглянете на настоящий восточный базар и посетите знаменитый комплекс Шахи-Зинда.
Каждый день любое удобное для вас время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Площадь Регистан
- Мы начнём тур с визитной карточки Самарканда. Вы увидите медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари, узнаете о роли научной школы Самарканда и особенностях восточной архитектуры. Поделюсь лучшими точками для фотографий
- 2. Мавзолей Гур-Эмир
- Усыпальница Амира Темура - великого полководца и создателя Империи Тимуридов. Расскажу о легендах, связанных с мавзолеем, и о редкой технике золочения, которой украшен интерьер
- 3. Мечеть Биби-Ханым
- Когда-то самая грандиозная мечеть Востока. Вы услышите историю её строительства, узнаете о роли жены Темура и увидите величественный купол, поражающий масштабом
- 4. Сиабский базар
- Погрузимся в атмосферу настоящего восточного рынка. Здесь можно попробовать местные сладости, купить специи, самаркандский хлеб и сухофрукты
- 5. Комплекс Шахи-Зинда
- Финальная точка - один из самых красивых архитектурных ансамблей Азии. Прогуляемся по узкому «коридору» лазурных мавзолеев XIV-XV веков, поговорим о традициях, религии и искусстве керамики
Что включено
- Услуги гида
- Индивидуальная экскурсия
- Сопровождение на всём маршруте/n
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и комплексы
- Транспорт (могу организовать по запросу)
- Личные расходы и покупки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд
Завершение: Комплекс Шахи Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день любое удобное для вас время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
$136 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Самарканд - сказочный город на Шёлковом пути
Совершить путешествие по многовековой истории одного из древних городов Средней Азии
Начало: У мавзолея Амира Темура (Гур Эмир)
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$18 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Загадки великого Самарканда: вечерняя экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Самарканда, где история оживает на фоне подсветки. Откройте для себя культурное наследие города в уникальном свете
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$30 за человека