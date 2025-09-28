Самарканд - город с богатой историей, который был столицей 10 империй. Экскурсия познакомит с главными достопримечательностями: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базар. Вы услышите легенды о Тамерлане и увидите изразцы и резьбу по мрамору. Это возможность окунуться в атмосферу древнего города и узнать о его роли на Шёлковом пути

Ваш гид в Самарканде

Мавзолей Гур-Эмир. Мы осмотрим усыпальницу великого завоевателя Амира Темура (Тамерлана). Я расскажу, как ему удалось завоевать 27 государств и возродить Самарканд после монгольских разрушений.

Площадь Регистан. Вы побываете на главной площади города с тремя старинными медресе. Услышите об истории, культуре и повседневной жизни самаркандцев.

Мечеть Биби-Ханум. Мы осмотрим мечеть, построенную в честь любимой жены Тамерлана.

Сиабский базар. Вы увидите один из самых старых и больших базаров в Средней Азии. Узнаете о традиционных узбекских ремёслах, древней технологии производства шёлковой бумаги и многом другом.

Некрополь Шахи-Зинда. Мы пройдём по комплексу мавзолеев знатных особ. Поговорим, каким Самарканд был при царской власти и как строили «русский Самарканд».

