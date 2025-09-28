Мои заказы

Самарканд - сказочный город на Шёлковом пути

Самарканд - это город, который пережил 10 империй. Узнайте о его богатой истории и культуре, посетив знаменитые места и слушая легенды
Самарканд - город с богатой историей, который был столицей 10 империй.

Экскурсия познакомит с главными достопримечательностями: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базар. Вы услышите легенды о Тамерлане и увидите изразцы и резьбу по мрамору. Это возможность окунуться в атмосферу древнего города и узнать о его роли на Шёлковом пути
5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение мавзолея Гур-Эмир
  • 📚 Узнать о Тамерлане и его завоеваниях
  • 🏛 Прогулка по площади Регистан
  • 🕌 Осмотр мечети Биби-Ханум
  • 🛍 Визит на Сиабский базар
  • 🏞 Прогулка по некрополю Шахи-Зинда
Самарканд - сказочный город на Шёлковом пути© Шухрат
Самарканд - сказочный город на Шёлковом пути© Шухрат
Самарканд - сказочный город на Шёлковом пути© Шухрат
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:30

Что можно увидеть

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Сиабский базар
  • Некрополь Шахи-Зинда

Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир. Мы осмотрим усыпальницу великого завоевателя Амира Темура (Тамерлана). Я расскажу, как ему удалось завоевать 27 государств и возродить Самарканд после монгольских разрушений.

Площадь Регистан. Вы побываете на главной площади города с тремя старинными медресе. Услышите об истории, культуре и повседневной жизни самаркандцев.

Мечеть Биби-Ханум. Мы осмотрим мечеть, построенную в честь любимой жены Тамерлана.

Сиабский базар. Вы увидите один из самых старых и больших базаров в Средней Азии. Узнаете о традиционных узбекских ремёслах, древней технологии производства шёлковой бумаги и многом другом.

Некрополь Шахи-Зинда. Мы пройдём по комплексу мавзолеев знатных особ. Поговорим, каким Самарканд был при царской власти и как строили «русский Самарканд».

Организационные детали

  • Во время экскурсии сделаем перерыв на обед — оплачивается дополнительно (по желанию) — ориентировочно $10–20 за чел.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты ($13 за чел.).

ежедневно в 09:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$18
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мавзолея Амира Темура (Гур Эмир)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шухрат
Шухрат — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 311 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Шухрат, по образованию я историк. Представляю команду опытных и позитивных гидов в Самарканде. Ждём вас в нашей прекрасной стране с великодушным, приветливым, тёплым и гостеприимным народом. Добро пожаловать в Узбекистан!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
Олег
28 сен 2025
Экскурсию проводил гид Ислом. Огромное спасибо за увлекательный и содержательный рассказ. Великолепное погружение в историю. Рекомендую.
В
Варвара
8 июн 2025
Шухрат познакомил нас с городом Самаркандом и богатейшей историей региона! Интересно, со знанием истории и обычаев, очень доброжелательно. Для удобства доплатили за автомобиль и ни разу не пожалели. Достопримечательности расположены на расстоянии, на авто можно увидеть больше, и конечно, комфортнее. мы с подругой прекрасно отдохнули и получили впечатления. Рекомендую, очень!!!
Шухрат познакомил нас с городом Самаркандом и богатейшей историей региона! Интересно, со знанием истории и обычаев,Шухрат познакомил нас с городом Самаркандом и богатейшей историей региона! Интересно, со знанием истории и обычаев,Шухрат познакомил нас с городом Самаркандом и богатейшей историей региона! Интересно, со знанием истории и обычаев,Шухрат познакомил нас с городом Самаркандом и богатейшей историей региона! Интересно, со знанием истории и обычаев,Шухрат познакомил нас с городом Самаркандом и богатейшей историей региона! Интересно, со знанием истории и обычаев,Шухрат познакомил нас с городом Самаркандом и богатейшей историей региона! Интересно, со знанием истории и обычаев,
Н
Надежда
26 апр 2025
Наш гид был Ислом, очень замечательный гид, отлично знающий историю. Была проведена экскурсия с максимальным комфортом для нас (даже при дождливой погоде). В беседе много тем обсуждали, много вопросов задавали, на все получили четкие ответы (с примерами/доказательствами). Получили от гида прекрасные фото. Всем рекомендуем?!!
Наш гид был Ислом, очень замечательный гид, отлично знающий историю. Была проведена экскурсия с максимальным комфортомНаш гид был Ислом, очень замечательный гид, отлично знающий историю. Была проведена экскурсия с максимальным комфортомНаш гид был Ислом, очень замечательный гид, отлично знающий историю. Была проведена экскурсия с максимальным комфортомНаш гид был Ислом, очень замечательный гид, отлично знающий историю. Была проведена экскурсия с максимальным комфортомНаш гид был Ислом, очень замечательный гид, отлично знающий историю. Была проведена экскурсия с максимальным комфортомНаш гид был Ислом, очень замечательный гид, отлично знающий историю. Была проведена экскурсия с максимальным комфортомНаш гид был Ислом, очень замечательный гид, отлично знающий историю. Была проведена экскурсия с максимальным комфортомНаш гид был Ислом, очень замечательный гид, отлично знающий историю. Была проведена экскурсия с максимальным комфортомНаш гид был Ислом, очень замечательный гид, отлично знающий историю. Была проведена экскурсия с максимальным комфортомНаш гид был Ислом, очень замечательный гид, отлично знающий историю. Была проведена экскурсия с максимальным комфортом
Mariia
Mariia
11 мар 2025
Самарканд - город немаленький. Достопримечательности находятся в разных местах. Поэтому была выбрана эта экскурсия. Очень удобно, что передвигались на комфортабельном транспорте, а на самих объектах гуляли пешком под интереснейшие исторические рассказы гида. Посетили почти все основные исторические достопримечательности за полдня и даже не устали) Рекомендую к посещению!

Входит в следующие категории Самарканда

Похожие экскурсии из Самарканда

Самарканд - город голубых куполов
На машине
5 часов
169 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
Сегодня в 21:00
Завтра в 06:00
$150 за всё до 4 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока
Пешая
5 часов
463 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
$110 за всё до 6 чел.
Шёлковый путь Самарканда
На машине
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Шёлковый путь Самарканда
Познакомьтесь с традициями шёлкового производства в Самарканде. Посетите бумажную и ковровую фабрики, примите участие в мастер-классе по вышивке платков
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$152 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самарканде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самарканде