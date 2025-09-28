Самарканд - это город, который пережил 10 империй. Узнайте о его богатой истории и культуре, посетив знаменитые места и слушая легенды
Самарканд - город с богатой историей, который был столицей 10 империй.
Экскурсия познакомит с главными достопримечательностями: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум и Сиабский базар. Вы услышите легенды о Тамерлане и увидите изразцы и резьбу по мрамору. Это возможность окунуться в атмосферу древнего города и узнать о его роли на Шёлковом пути
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Амира Темура (Гур Эмир)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шухрат — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 311 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Шухрат, по образованию я историк. Представляю команду опытных и позитивных гидов в Самарканде. Ждём вас в нашей прекрасной стране с великодушным, приветливым, тёплым и гостеприимным народом. Добро пожаловать в Узбекистан!
Олег
28 сен 2025
Экскурсию проводил гид Ислом. Огромное спасибо за увлекательный и содержательный рассказ. Великолепное погружение в историю. Рекомендую.
Варвара
8 июн 2025
Шухрат познакомил нас с городом Самаркандом и богатейшей историей региона! Интересно, со знанием истории и обычаев, очень доброжелательно. Для удобства доплатили за автомобиль и ни разу не пожалели. Достопримечательности расположены на расстоянии, на авто можно увидеть больше, и конечно, комфортнее. мы с подругой прекрасно отдохнули и получили впечатления. Рекомендую, очень!!!
Надежда
26 апр 2025
Наш гид был Ислом, очень замечательный гид, отлично знающий историю. Была проведена экскурсия с максимальным комфортом для нас (даже при дождливой погоде). В беседе много тем обсуждали, много вопросов задавали, на все получили четкие ответы (с примерами/доказательствами). Получили от гида прекрасные фото. Всем рекомендуем?!!
Mariia
11 мар 2025
Самарканд - город немаленький. Достопримечательности находятся в разных местах. Поэтому была выбрана эта экскурсия. Очень удобно, что передвигались на комфортабельном транспорте, а на самих объектах гуляли пешком под интереснейшие исторические рассказы гида. Посетили почти все основные исторические достопримечательности за полдня и даже не устали) Рекомендую к посещению!