51 отзыв оставили туристы

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Самарканд - жемчужина Востока

На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
На автомобильной обзорной экскурсии по Самарканду вы сможете прикоснуться к культуре и традициям Центральной Азии.

Самарканд, один из древнейших городов мира и объект ЮНЕСКО, олицетворяет историю развития нашей цивилизации.

В период правления
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Тамерлана город был центром империи, охватывающей территории от Черного моря до Гималаев. Сегодня Самарканд является важным культурным и промышленным центром Узбекистана.

Во время экскурсии вы узнаете о возникновении города, эпохе правления Тамерлана, современной жизни Самарканда и традиционных прикладных искусствах.

Основные пункты маршрута включают площадь Регистан, мечеть Биби Ханым, Шахи Зинда, ансамбль Ходжа Ахрар, обсерваторию Улугбека и мавзолей Ходжа Данияра

5
354 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные архитектурные памятники
  • 📜 Историческое наследие
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид
  • 🕌 Посещение культовых мест
Самарканд - жемчужина Востока
Самарканд - жемчужина Востока
Самарканд - жемчужина Востока

Что можно увидеть

  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби Ханым
  • Шахи Зинда
  • Ансамбль Ходжа Ахрар
  • Обсерватория Улугбека
  • Мавзолей Ходжа Данияра

Описание экскурсии

Один из древнейших городов мира и объект ЮНЕСКО, Самарканд олицетворяет историю развития нашей цивилизации и является мировым наследием всего человечества. Во времена правления самого известного правителя региона Тамерлана (Амира Тимура) Самарканд более ста лет был центром империи, в которую помимо нынешней Центральной Азии входили обширные территории от берегов Черного моря до предгорий индийских Гималаев. После обретения независимости Узбекистаном Самарканд с населением около 370 тысяч человек стал одним из промышленных и культурных центров страны.

Что вас ожидает

  • Древний город. Я расскажу, как возник город, как существовал, кто им правил.
  • Эпоха правления Тамерлана. Вы узнаете, в какие страны он совершал походы, что привнес в Самарканд, как отстраивал город, какие постройки были и какие сохранились с тех времен.
  • Современность. Я расскажу, как строилась европейская часть Самарканда, ее особенности, как выглядел город в советское время, о быте и культуре современных жителей.
  • Традиционные прикладные искусства. Вы сможете увидеть процесс производства шелковой бумаги, такой же как и в 8 веке, и узнаете, чем она ценна.

Основные пункты маршрута:

  • Площадь Регистан. Место, где функционировали большие ярмарки и ремесленные базары. История площади и трех ее главных построек — Медресе Улугбека (высшее духовное заведение, своеобразный университет средневековья), Медресе Шер-Дор и Медресе Тилля-Кари (духовно-просветительские и образовательные сооружения).
  • Мечеть Биби Ханым (14 век). Жемчужина архитектуры Тимуридов.
  • Шахи Зинда (12-16 века). Один из самых великолепных мемориальных ансамблей на востоке. Место захоронения царственных особ и знати.
  • Ансамбль Ходжа Ахрар (16 век). Комплекс сооружений мемориального, культового и духовно-просветительского назначения.
  • Обсерватория Улугбека (15 век). Его строитель Улугбек — ученый, архитектор, философ, художник, ко всему еще и мастер астрономии — лично проводил исследования и астрономические расчеты, которые прошли проверку времени, даже больше чем фундамент его обсерватории.
  • Мавзолей Ходжа Данияра (Святого Даниила). Является одним из самых известных культовых мест в Самарканде. С одинаковым почтением к нему относятся мусульмане, христиане и иудеи.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле
  • Я могу встретить вас в аэропорту, на вокзале или в отеле. И отвезти обратно.
  • Перед вашим приездом в Самарканд я могу посоветовать, где разместиться, как спланировать свой досуг и организовать транспорт

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы (до 3 чел.) включены в стоимость. Если вас больше 3 чел., можно арендовать подходящий транспорт за дополнительную плату ($106).
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на памятники (приблизительно $14–17 за человека на все объекты)
  • Билеты вам нужно оплатить самостоятельно в местной валюте

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наиля
Наиля — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2146 туристов
Я историк, профессиональный гид с многолетним стажем. Всю жизнь проработала в Самаркандском Краеведческом музее. Могу показать и рассказать не только о самых главных красотах города, но и дать вам ощутить все тепло,гостеприимство людей и самобытность моего города. Поверьте, то, что я вам расскажу, вы не найдете ни в каких открытых источниках!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 354 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
337
4
14
3
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1
Юлия
Идеальный старт путешествия: утром встреча в аэропорту и 6 часов сказки с гидом Азизом. Все прошло прекрасно.
Идеальный старт путешествия: утром встреча в аэропорту и 6 часов сказки с гидом Азизом. Все прошло прекрасно.
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Д
благодарность Азизу за прекрасно проведенное время! человек искренне любит свой город и очень много знает о нем!!
благодарность Азизу за прекрасно проведенное время! человек искренне любит свой город и очень много знает о нем!!
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Надежда
Всем здравствуйте!) 7 мая были на экскурсии с гидом Азизом. Спасибо огромное за чудесно проведенное время, 6 часов пролетели совершенно незаметно, настолько было интересно! Отдельно большое спасибо за машину с
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кондиционером, на которой мы перемещались от локации до локации, и рекомендацию места для обеда - такой вкусный плов не пробовала в своей жизни! Сама экскурсия запомнилась интересными фактами, интеллигентностью, грамотностью и восточной ненавящевостью гида Азиза, осень приятно слушать, всем рекомендую!

Всем здравствуйте!) 7 мая были на экскурсии с гидом Азизом. Спасибо огромное за чудесно проведенное время,
Всем здравствуйте!) 7 мая были на экскурсии с гидом Азизом. Спасибо огромное за чудесно проведенное время,
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Евгения
Наш Самарканд был бирюзово-дождливым, поэтому особенно ценны забота и внимание со стороны гида. Азиз встретил нас возле машины-трансфера, сразу же повёз обедать вкуснейшим пловом, приготовил для нас зонтики, дал возможность переодеться в тёплое и всю экскурсию был предельно вежлив и обходителен. Спасибо за уютное знакомство с городом, интересные рассказы и приятно проведённое вместе время!
Наш Самарканд был бирюзово-дождливым, поэтому особенно ценны забота и внимание со стороны гида. Азиз встретил нас
Наш Самарканд был бирюзово-дождливым, поэтому особенно ценны забота и внимание со стороны гида. Азиз встретил нас
Наш Самарканд был бирюзово-дождливым, поэтому особенно ценны забота и внимание со стороны гида. Азиз встретил нас
Наш Самарканд был бирюзово-дождливым, поэтому особенно ценны забота и внимание со стороны гида. Азиз встретил нас
Наш Самарканд был бирюзово-дождливым, поэтому особенно ценны забота и внимание со стороны гида. Азиз встретил нас
Наш Самарканд был бирюзово-дождливым, поэтому особенно ценны забота и внимание со стороны гида. Азиз встретил нас
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А
эта была одна из лучших экскурсий в моей практике. Азиз не просто прирожденный экскурсовод, но и очень приятный в общении человек. настоящий увлеченный профессионал своего дела. Поэтому могу смело рекомендовать его услуги! Азиз, еще раз огромное Вам спасибо за чудесный день в Самарканде!!!
эта была одна из лучших экскурсий в моей практике. Азиз не просто прирожденный экскурсовод, но и
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Алла
Хочу выразить огромную благодарность гиду Азизу за нашу незабываемую экскурсию по Самарканду! Вы- настоящий профессионал: не только знаете каждую деталь истории, но и умеете её оживлять, делая экскурсию живой и
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увлекательной. Благодаря вам древний город раскрылся перед нами во всей красе.

Мавзолей Тимура с изумрудным куполом- Гур-Эмир поразил своей величественностью.
Комплекс Шахи-Зинда -это узкие улочки с мавзолеями, усыпанные мозаикой, сияющей на солнце.
Мечеть Биби-Ханым впечатлила грандиозными масштабами: огромный портал и минареты.
Величественный Регистан- это три медресе с фасадами, украшенными бирюзовыми куполами и мозаикой.
Также Азиз делает потрясающие фото и видео!

Хочу выразить огромную благодарность гиду Азизу за нашу незабываемую экскурсию по Самарканду! Вы- настоящий профессионал: не
Хочу выразить огромную благодарность гиду Азизу за нашу незабываемую экскурсию по Самарканду! Вы- настоящий профессионал: не
Хочу выразить огромную благодарность гиду Азизу за нашу незабываемую экскурсию по Самарканду! Вы- настоящий профессионал: не
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