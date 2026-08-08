51 отзыв оставили туристы

На автомобильной обзорной экскурсии по Самарканду вы сможете прикоснуться к культуре и традициям Центральной Азии.
Самарканд, один из древнейших городов мира и объект ЮНЕСКО, олицетворяет историю развития нашей цивилизации.
В период правления
Самарканд, один из древнейших городов мира и объект ЮНЕСКО, олицетворяет историю развития нашей цивилизации.
В период правления
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные архитектурные памятники
- 📜 Историческое наследие
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 👨🏫 Профессиональный гид
- 🕌 Посещение культовых мест
Что можно увидеть
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби Ханым
- Шахи Зинда
- Ансамбль Ходжа Ахрар
- Обсерватория Улугбека
- Мавзолей Ходжа Данияра
Описание экскурсии
Один из древнейших городов мира и объект ЮНЕСКО, Самарканд олицетворяет историю развития нашей цивилизации и является мировым наследием всего человечества. Во времена правления самого известного правителя региона Тамерлана (Амира Тимура) Самарканд более ста лет был центром империи, в которую помимо нынешней Центральной Азии входили обширные территории от берегов Черного моря до предгорий индийских Гималаев. После обретения независимости Узбекистаном Самарканд с населением около 370 тысяч человек стал одним из промышленных и культурных центров страны.
Что вас ожидает
- Древний город. Я расскажу, как возник город, как существовал, кто им правил.
- Эпоха правления Тамерлана. Вы узнаете, в какие страны он совершал походы, что привнес в Самарканд, как отстраивал город, какие постройки были и какие сохранились с тех времен.
- Современность. Я расскажу, как строилась европейская часть Самарканда, ее особенности, как выглядел город в советское время, о быте и культуре современных жителей.
- Традиционные прикладные искусства. Вы сможете увидеть процесс производства шелковой бумаги, такой же как и в 8 веке, и узнаете, чем она ценна.
Основные пункты маршрута:
- Площадь Регистан. Место, где функционировали большие ярмарки и ремесленные базары. История площади и трех ее главных построек — Медресе Улугбека (высшее духовное заведение, своеобразный университет средневековья), Медресе Шер-Дор и Медресе Тилля-Кари (духовно-просветительские и образовательные сооружения).
- Мечеть Биби Ханым (14 век). Жемчужина архитектуры Тимуридов.
- Шахи Зинда (12-16 века). Один из самых великолепных мемориальных ансамблей на востоке. Место захоронения царственных особ и знати.
- Ансамбль Ходжа Ахрар (16 век). Комплекс сооружений мемориального, культового и духовно-просветительского назначения.
- Обсерватория Улугбека (15 век). Его строитель Улугбек — ученый, архитектор, философ, художник, ко всему еще и мастер астрономии — лично проводил исследования и астрономические расчеты, которые прошли проверку времени, даже больше чем фундамент его обсерватории.
- Мавзолей Ходжа Данияра (Святого Даниила). Является одним из самых известных культовых мест в Самарканде. С одинаковым почтением к нему относятся мусульмане, христиане и иудеи.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле
- Я могу встретить вас в аэропорту, на вокзале или в отеле. И отвезти обратно.
- Перед вашим приездом в Самарканд я могу посоветовать, где разместиться, как спланировать свой досуг и организовать транспорт
Что входит в стоимость, а что — нет
- Транспортные расходы (до 3 чел.) включены в стоимость. Если вас больше 3 чел., можно арендовать подходящий транспорт за дополнительную плату ($106).
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на памятники (приблизительно $14–17 за человека на все объекты)
- Билеты вам нужно оплатить самостоятельно в местной валюте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наиля — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2146 туристов
Я историк, профессиональный гид с многолетним стажем. Всю жизнь проработала в Самаркандском Краеведческом музее. Могу показать и рассказать не только о самых главных красотах города, но и дать вам ощутить все тепло,гостеприимство людей и самобытность моего города. Поверьте, то, что я вам расскажу, вы не найдете ни в каких открытых источниках!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 354 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Идеальный старт путешествия: утром встреча в аэропорту и 6 часов сказки с гидом Азизом. Все прошло прекрасно.
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Д
благодарность Азизу за прекрасно проведенное время! человек искренне любит свой город и очень много знает о нем!!
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Всем здравствуйте!) 7 мая были на экскурсии с гидом Азизом. Спасибо огромное за чудесно проведенное время, 6 часов пролетели совершенно незаметно, настолько было интересно! Отдельно большое спасибо за машину с
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Наш Самарканд был бирюзово-дождливым, поэтому особенно ценны забота и внимание со стороны гида. Азиз встретил нас возле машины-трансфера, сразу же повёз обедать вкуснейшим пловом, приготовил для нас зонтики, дал возможность переодеться в тёплое и всю экскурсию был предельно вежлив и обходителен. Спасибо за уютное знакомство с городом, интересные рассказы и приятно проведённое вместе время!
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А
эта была одна из лучших экскурсий в моей практике. Азиз не просто прирожденный экскурсовод, но и очень приятный в общении человек. настоящий увлеченный профессионал своего дела. Поэтому могу смело рекомендовать его услуги! Азиз, еще раз огромное Вам спасибо за чудесный день в Самарканде!!!
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Хочу выразить огромную благодарность гиду Азизу за нашу незабываемую экскурсию по Самарканду! Вы- настоящий профессионал: не только знаете каждую деталь истории, но и умеете её оживлять, делая экскурсию живой и
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