51 отзыв оставили туристы

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Юлия Идеальный старт путешествия: утром встреча в аэропорту и 6 часов сказки с гидом Азизом. Все прошло прекрасно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий благодарность Азизу за прекрасно проведенное время! человек искренне любит свой город и очень много знает о нем!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Надежда читать дальше уменьшить кондиционером, на которой мы перемещались от локации до локации, и рекомендацию места для обеда - такой вкусный плов не пробовала в своей жизни! Сама экскурсия запомнилась интересными фактами, интеллигентностью, грамотностью и восточной ненавящевостью гида Азиза, осень приятно слушать, всем рекомендую! Всем здравствуйте!) 7 мая были на экскурсии с гидом Азизом. Спасибо огромное за чудесно проведенное время, 6 часов пролетели совершенно незаметно, настолько было интересно! Отдельно большое спасибо за машину с Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Евгения Наш Самарканд был бирюзово-дождливым, поэтому особенно ценны забота и внимание со стороны гида. Азиз встретил нас возле машины-трансфера, сразу же повёз обедать вкуснейшим пловом, приготовил для нас зонтики, дал возможность переодеться в тёплое и всю экскурсию был предельно вежлив и обходителен. Спасибо за уютное знакомство с городом, интересные рассказы и приятно проведённое вместе время! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Аркадий эта была одна из лучших экскурсий в моей практике. Азиз не просто прирожденный экскурсовод, но и очень приятный в общении человек. настоящий увлеченный профессионал своего дела. Поэтому могу смело рекомендовать его услуги! Азиз, еще раз огромное Вам спасибо за чудесный день в Самарканде!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет