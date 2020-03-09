51 отзыв оставили туристы

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Самарканд — жемчужина Востока!

Обзорная экскурсия по Самарканду на автомобиле

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

84 за экскурсию

У этой экскурсии51 отзыв
4.76
Наиля
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
Наиля – Гид в Самарканде
На автомобильной обзорной экскурсии 🧭 по архитектурным шедеврам города вы сможете прикоснуться к культуре и традициям Центральной Азии, оказавшим огромное влияние на весь мир.
Самарканд — жемчужина Востока!
Самарканд — жемчужина Востока!

Один из древнейших городов мира и объект ЮНЕСКО, Самарканд олицетворяет историю развития нашей цивилизации и является мировым наследием всего человечества. Во времена правления самого известного правителя региона Тамерлана (Амира Тимура) Самарканд более ста лет был центром империи, в которую помимо нынешней Центральной Азии входили обширные территории от берегов Черного моря до предгорий индийских Гималаев. После обретения независимости Узбекистаном Самарканд с населением около 370 тысяч человек стал одним из промышленных и культурных центров страны.

Что вас ожидает

  • Древний город. Я расскажу, как возник город, как существовал, кто им правил.
  • Эпоха правления Тамерлана. Вы узнаете, в какие страны он совершал походы, что привнес в Самарканд, как отстраивал город, какие постройки были и какие сохранились с тех времен.
  • Современность. Я расскажу, как строилась европейская часть Самарканда, ее особенности, как выглядел город в советское время, о быте и культуре современных жителей.
  • Традиционные прикладные искусства. Вы сможете увидеть процесс производства шелковой бумаги, такой же как и в 8 веке, и узнаете, чем она ценна.

Основные пункты маршрута:

  • Площадь Регистан. Место, где функционировали большие ярмарки и ремесленные базары. История площади и трех ее главных построек — Медресе Улугбека (высшее духовное заведение, своеобразный университет средневековья), Медресе Шер-Дор и Медресе Тилля-Кари (духовно-просветительские и образовательные сооружения).
  • Мечеть Биби Ханым (14 век). Жемчужина архитектуры Тимуридов.
  • Шахи Зинда (12-16 века). Один из самых великолепных мемориальных ансамблей на востоке. Место захоронения царственных особ и знати.
  • Ансамбль Ходжа Ахрар (16 век). Комплекс сооружений мемориального, культового и духовно-просветительского назначения.
  • Обсерватория Улугбека (15 век). Его строитель Улугбек — ученый, архитектор, философ, художник, ко всему еще и мастер астрономии — лично проводил исследования и астрономические расчеты, которые прошли проверку времени, даже больше чем фундамент его обсерватории.
  • Мавзолей Ходжа Данияра (Святого Даниила). Является одним из самых известных культовых мест в Самарканде. С одинаковым почтением к нему относятся мусульмане, христиане и иудеи.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле
  • Я могу встретить вас в аэропорту, на вокзале или в отеле. И отвезти обратно.
  • Перед вашим приездом в Самарканд я могу посоветовать, где разместиться, как спланировать свой досуг и организовать транспорт

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы (до 3 человек) включены в стоимость. Если вас больше 3-х, можно арендовать подходящий транспорт за дополнительную плату (98€).
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на памятники (приблизительно 13-15€ за человека на все объекты)
  • Билеты вам нужно оплатить самостоятельно в местной валюте
Самарканд — жемчужина Востока!
Самарканд — жемчужина Востока!
Самарканд — жемчужина Востока!
Самарканд — жемчужина Востока!
Самарканд — жемчужина Востока!
Самарканд — жемчужина Востока!
Самарканд — жемчужина Востока!
Самарканд — жемчужина Востока!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наиля
Наиля
Я историк, профессиональный гид с многолетним стажем. Всю жизнь проработала в Самаркандском Краеведческом музее. Могу показать и рассказать не только о самых главных красотах города, но и дать вам ощутить все тепло,гостеприимство людей и самобытность моего города. Поверьте, то, что я вам расскажу, вы не найдете ни в каких открытых источниках!
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51 отзыв оставили туристы

9 марта 2020
Наиля профессионал в своем деле! Экскурсия прошла отлично. И действительно складывается впечатлении что ее знает пол города.
5 января 2020
Наиля не смогла провести экскурсию для нас, но организовала замену. Нашим экскурсоводом была Рая, и водитель Азиз. Мы в восторге от всего! Было интересно и познавательно! Рая очень грамотный, прекрасно образованный экскурсовод! Ответила на все наши вопросы! Не смотря на то, что экскурсия длилась больше 6 часов, мы не чувствовали усталость и не было перенасыщения информацией. Огромная благодарность Рае и Азизу за доброту и уделённое нам внимание! Могу смело рекомендовать!
29 декабря 2019
Экскурсию провела Рая (Райхон) - прекрасный экскурсовод. Было ощущение, что ее знает каждый в городе. Позитивная, знающая материал. Влюбила нас в свой город. Рекомендую всем знакомиться с Узбекистаном (если впервые) обязательно с помощью хорошего гида. Тогда Восток раскрывается перед вами всеми красками. Спасибо нашему экскурсоводу большое.
11 ноября 2019
Замечательная увлекательная экскурсия, очаровательный и знающий гид. Огромное спасибо!
5 ноября 2019
Наиля - очень приятный, спокойный, интеллигентный и доброжелательный человек. Отлично знает историю Востока, интересно рассказывает, русский язык для нее родной. Дополняет экскурсию водитель Азиз, которого можно описать те ми же хорошими словами, что и Наилю. Впечатления от экскурсии исключительно положительные, но не рассчитывайте попасть во все точки, обозначенные в маршруте, это занимает существенно больше времени, чем стандартная экскурсия, постарайтесь выбрать заранее или запланировать на посещение Самарканда несколько дней.
28 октября 2019
Наиля - прекрасный гид. Особенно для тех, кто знает и любит историю, для тех, кто хочет не просто погулять по городу, но окунуться в его историю и разобраться в историях многовековой давности.
27 октября 2019
Спасибо Наиле за отличную экскурсию!
8 октября 2019
Самарканд впечатлил. Наиля максимально показала самые красивые и места. Меньше всего ждали чего-то от фабрик ковров и бумаги, но именно эти экскурсии я бы рекомендовала в первую очередь. Наиля опытный гид, выбирала нам не только маршрут, но и места для обеда и ужина с лучшими местными блюдами, заранее бронировала нам столик, ведь нас было 13 человек. По ходу экскурсии можно выбрать, куда вы хотите ехать, а что будет уже лишним. Однозначно рекомендую
8 октября 2019
Спасибо огромное Наиле за интересную экскурсию и доброе отношение! Не хотелось уезжать!
7 октября 2019
Прекрасный, сказочный Самарканд! Наиля раскрыла нам все прелести и тайны Самарканда, очень интересно рассказывает и увлекает в мир прошлого.
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