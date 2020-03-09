51 отзыв оставили туристы

Самарканд впечатлил. Наиля максимально показала самые красивые и места. Меньше всего ждали чего-то от фабрик ковров и бумаги, но именно эти экскурсии я бы рекомендовала в первую очередь. Наиля опытный гид, выбирала нам не только маршрут, но и места для обеда и ужина с лучшими местными блюдами, заранее бронировала нам столик, ведь нас было 13 человек. По ходу экскурсии можно выбрать, куда вы хотите ехать, а что будет уже лишним. Однозначно рекомендую