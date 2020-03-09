51 отзыв оставили туристы

Один из древнейших городов мира и объект ЮНЕСКО, Самарканд олицетворяет историю развития нашей цивилизации и является мировым наследием всего человечества. Во времена правления самого известного правителя региона Тамерлана (Амира Тимура) Самарканд более ста лет был центром империи, в которую помимо нынешней Центральной Азии входили обширные территории от берегов Черного моря до предгорий индийских Гималаев. После обретения независимости Узбекистаном Самарканд с населением около 370 тысяч человек стал одним из промышленных и культурных центров страны.
Основные пункты маршрута:
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