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Загадки великого Самарканда: вечерняя экскурсия

Погрузитесь в атмосферу вечернего Самарканда, где история оживает на фоне подсветки. Откройте для себя культурное наследие города в уникальном свете
Вечерняя экскурсия по Самарканду предлагает уникальную возможность увидеть город в новом свете.

Участники прогуляются по знаменитым местам, таким как Регистан и Биби-Ханум, которые в вечернее время преображаются благодаря подсветке.

Мавзолей Гур-Эмир и некрополь Шахи-Зинда откроют свои тайны, а Сиабский базар погрузит в атмосферу древнего восточного города.

Этот тур позволит не только насладиться архитектурными шедеврами, но и ощутить дух Великого шёлкового пути
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Вечерняя атмосфера Самарканда
  • 🏛️ Знаменитые достопримечательности
  • ✨ Уникальная подсветка зданий
  • 🕌 Исторические факты и легенды
  • 🛍️ Погружение в восточный колорит
Загадки великого Самарканда: вечерняя экскурсия
Загадки великого Самарканда: вечерняя экскурсия
Загадки великого Самарканда: вечерняя экскурсия
Ближайшие даты:
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Время начала: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Регистан
  • Сиабский базар
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Некрополь Шахи-Зинда
  • Мавзолей Гур-Эмир

Описание экскурсии

Регистан — сердце Самарканда, ансамбль из трёх величественных медресе 15-17 веков. Мозаики и минареты будто перенесут вас в восточную сказку.

Сиабский базар, существующий с 14 века. Здесь вы увидите традиционные товары, погрузитесь в ароматы специй и почувствуете атмосферу древнего города.

Мечеть Биби-Ханум — грандиозное сооружение, построенное в начале 15 века. Вы узнаете, какое значение имела мечеть для истории города и о её связи с великим Тамерланом.

Некрополь Шахи-Зинда известен потрясающими архитектурными формами и яркими мозаиками. Я открою вам тайны, связанные с его строительством.

Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница 15 века, ставшая последним пристанищем великого завоевателя Тамерлана и его потомков.

Организационные детали

  • Дополнительно по желанию оплачиваются входные билеты: ~$12 за человека за всё, дети до 7 лет бесплатно
  • Медресе Регистана и Биби-Ханум мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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А
16 июн 2025
Были на экскурсии с мужем 12 июня. Нашим гидом была Сара - прекрасный, эрудированный, экскурсовод! Её рассказ был интересным, отвечала на все наши вопросы. 4 часа пролетели незаметно, мы остались под очень приятным впечатлением) Однозначно рекомендуем гида и эту экскурсию для максимального погружения в историю города.
Т
25 мая 2025
Заказала экскурсию на 25 мая 2025 года. Очень понравилась сама экскурсия, проведение экскурсии гидом Азизом. Рассказывает всё очень подробно и понятно. Узнала для себя много интересного. Рекомендую гида, а также вечернюю экскурсию "Загадки великого Самарканда". Благодарю ещё раз гида Азиза.
Л
18 мая 2025
С нами проводил экскурсию экскурсовод Дилшод. Замечательный молодой человек! С нами заранее связались и обговорили место встречи. Мы побывали в Мавзолее Гур Эмир, посмотрели площадь Регистан (утром мы уже были
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внутри, поэтому снова не пошли), а поговорили о ней снаружи,мечеть Биби Ханум, Мавзолей Ислама Каримова, комплекс Шахи Зинда (возможно, ещё что-то забыла). Обо всех достопримечательностях Дилшод дал емкую историческую справку,а также рассказал несколько легенд. Мне очень нравится, когда рассказывают именно не только сухие факты, но и интересные истории. На все дополнительные вопросы нам также дали ответы. Хочется отметить очень грамотную речь и цельно построенный рассказ. Особенно могу сказать это теперь - в сравнении с другими экскурсоводами, с которыми встречались в эту поездку! Всем рекомендую!

С нами проводил экскурсию экскурсовод Дилшод. Замечательный молодой человек! С нами заранее связались и обговорили местоС нами проводил экскурсию экскурсовод Дилшод. Замечательный молодой человек! С нами заранее связались и обговорили место
Е
5 мая 2025
Посетили данную экскурсию 4 мая 2025 года. Нашим гидом был Дилшод (представитель команды Азиза), тактичный молодой человек, который ответил на все интересующие и возникшие во время экскурсии вопросы. Рассказ был грамотным и интересным, Дилшод хорошо разбирается в историческом материале и увлекательно рассказывает про главные достопримечательности Самарканда. Советуем данную экскурсию для ознакомления с городом.
E
4 янв 2025
Здравствуйте! Недавно я вернулась из увлекательного путешествия по Великому шёлковому пути и я просто не могу удержаться, чтобы не поделиться своими впечатлениями об экскурсии по Самарканду.
Во-первых, хочу выразить огромную благодарность
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гиду Азизу за прекрасно организованную экскурсию. Азиз проявил себя как настоящий профессионал своего дела, знающий и любящий историю. Он сумел заинтересовать нас и рассказать о каждом месте настолько увлекательно, что время пролетело незаметно.
Во-вторых, маршрут был продуман до мелочей, мы посетили самые интересные и значимые места Самарканда. В третьих, Азии отзывчивый и очень тактичный молодой человек, сумел дать незаменимые советы и координаты для ознакомления, новыми местами Самарканда.
Спасибо за прекрасный день!

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