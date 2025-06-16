Вечерняя экскурсия по Самарканду предлагает уникальную возможность увидеть город в новом свете.
Участники прогуляются по знаменитым местам, таким как Регистан и Биби-Ханум, которые в вечернее время преображаются благодаря подсветке.
Мавзолей Гур-Эмир и некрополь Шахи-Зинда откроют свои тайны, а Сиабский базар погрузит в атмосферу древнего восточного города.
Этот тур позволит не только насладиться архитектурными шедеврами, но и ощутить дух Великого шёлкового пути
Участники прогуляются по знаменитым местам, таким как Регистан и Биби-Ханум, которые в вечернее время преображаются благодаря подсветке.
Мавзолей Гур-Эмир и некрополь Шахи-Зинда откроют свои тайны, а Сиабский базар погрузит в атмосферу древнего восточного города.
Этот тур позволит не только насладиться архитектурными шедеврами, но и ощутить дух Великого шёлкового пути
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерняя атмосфера Самарканда
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- ✨ Уникальная подсветка зданий
- 🕌 Исторические факты и легенды
- 🛍️ Погружение в восточный колорит
Что можно увидеть
- Регистан
- Сиабский базар
- Мечеть Биби-Ханум
- Некрополь Шахи-Зинда
- Мавзолей Гур-Эмир
Описание экскурсии
Регистан — сердце Самарканда, ансамбль из трёх величественных медресе 15-17 веков. Мозаики и минареты будто перенесут вас в восточную сказку.
Сиабский базар, существующий с 14 века. Здесь вы увидите традиционные товары, погрузитесь в ароматы специй и почувствуете атмосферу древнего города.
Мечеть Биби-Ханум — грандиозное сооружение, построенное в начале 15 века. Вы узнаете, какое значение имела мечеть для истории города и о её связи с великим Тамерланом.
Некрополь Шахи-Зинда известен потрясающими архитектурными формами и яркими мозаиками. Я открою вам тайны, связанные с его строительством.
Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница 15 века, ставшая последним пристанищем великого завоевателя Тамерлана и его потомков.
Организационные детали
- Дополнительно по желанию оплачиваются входные билеты: ~$12 за человека за всё, дети до 7 лет бесплатно
- Медресе Регистана и Биби-Ханум мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aziz — ваша команда гидов в Самарканде
Добрый день! Меня зовут Азиз, и я родом из одного из самых красивых и исторически значимых городов мира — Самарканда. Моя профессия — экскурсовод и переводчик, и с 2021 годаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
16 июн 2025
Были на экскурсии с мужем 12 июня. Нашим гидом была Сара - прекрасный, эрудированный, экскурсовод! Её рассказ был интересным, отвечала на все наши вопросы. 4 часа пролетели незаметно, мы остались под очень приятным впечатлением) Однозначно рекомендуем гида и эту экскурсию для максимального погружения в историю города.
Т
Татьяна
25 мая 2025
Заказала экскурсию на 25 мая 2025 года. Очень понравилась сама экскурсия, проведение экскурсии гидом Азизом. Рассказывает всё очень подробно и понятно. Узнала для себя много интересного. Рекомендую гида, а также вечернюю экскурсию "Загадки великого Самарканда". Благодарю ещё раз гида Азиза.
Л
Любовь
18 мая 2025
С нами проводил экскурсию экскурсовод Дилшод. Замечательный молодой человек! С нами заранее связались и обговорили место встречи. Мы побывали в Мавзолее Гур Эмир, посмотрели площадь Регистан (утром мы уже были
Е
Елена
5 мая 2025
Посетили данную экскурсию 4 мая 2025 года. Нашим гидом был Дилшод (представитель команды Азиза), тактичный молодой человек, который ответил на все интересующие и возникшие во время экскурсии вопросы. Рассказ был грамотным и интересным, Дилшод хорошо разбирается в историческом материале и увлекательно рассказывает про главные достопримечательности Самарканда. Советуем данную экскурсию для ознакомления с городом.
E
Elena
4 янв 2025
Здравствуйте! Недавно я вернулась из увлекательного путешествия по Великому шёлковому пути и я просто не могу удержаться, чтобы не поделиться своими впечатлениями об экскурсии по Самарканду.
Во-первых, хочу выразить огромную благодарность
Во-первых, хочу выразить огромную благодарность
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