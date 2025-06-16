Вечерняя экскурсия по Самарканду предлагает уникальную возможность увидеть город в новом свете. Участники прогуляются по знаменитым местам, таким как Регистан и Биби-Ханум, которые в вечернее время преображаются благодаря подсветке. Мавзолей Гур-Эмир и некрополь Шахи-Зинда откроют свои тайны, а Сиабский базар погрузит в атмосферу древнего восточного города. Этот тур позволит не только насладиться архитектурными шедеврами, но и ощутить дух Великого шёлкового пути

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Время начала: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии

Регистан — сердце Самарканда, ансамбль из трёх величественных медресе 15-17 веков. Мозаики и минареты будто перенесут вас в восточную сказку.

Сиабский базар, существующий с 14 века. Здесь вы увидите традиционные товары, погрузитесь в ароматы специй и почувствуете атмосферу древнего города.

Мечеть Биби-Ханум — грандиозное сооружение, построенное в начале 15 века. Вы узнаете, какое значение имела мечеть для истории города и о её связи с великим Тамерланом.

Некрополь Шахи-Зинда известен потрясающими архитектурными формами и яркими мозаиками. Я открою вам тайны, связанные с его строительством.

Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница 15 века, ставшая последним пристанищем великого завоевателя Тамерлана и его потомков.

Организационные детали