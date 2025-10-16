Это не просто город — это настоящая энциклопедия Востока, где древняя история, легенды и архитектурное великолепие сливаются в единый чарующий ритм. Приглашаем вас в незабываемое путешествие по одному из самых древних и таинственных городов мира!
Описание экскурсии
Приглашаю вас отправиться в захватывающее путешествие по Самарканду — легендарному городу, который на протяжении веков был перекрестком культур, торговли и истории. Это не просто экскурсия, это погружение в сердце Великого Шёлкового пути, где каждый камень, каждая мозаика и каждый аромат рассказывают свою уникальную историю.
Площадь Регистан — жемчужина Востока
Начнём наше путешествие с культовой площади Регистан, которая по праву считается сердцем Самарканда. Три величественных медресе — Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари — поразят вас своей архитектурой, украшенной замысловатыми изразцами и мозаиками. Вы услышите истории о великих учёных, правителях и мастерах, которые создавали это чудо, и почувствуете дыхание эпохи Тамерлана. Под сияющими куполами вы ощутите связь времён и культур.
Мавзолей Гур-Эмир — святое место и легенды
Мы посетим усыпальницу великого полководца Амира Темура и его потомков — мавзолей Гур-Эмир. Это место, пропитанное историей и духовностью, завораживает своей тишиной и величием. Вы узнаете о жизни и наследии Тамерлана, а также о мистических легендах, связанных с этим священным местом. Под сияющим лазурным куполом вы почувствуете себя частью великой истории.
Сиабский базар — сердце восточного колорита
Погрузитесь в яркую атмосферу Сиабского базара, где кипит настоящая жизнь Самарканда! Здесь вас ждут ароматы свежих узбекских лепёшек, яркие специи, сочные фрукты и радушие местных торговцев. Вы сможете попробовать знаменитый самаркандский хлеб, приготовленный по древним рецептам, и приобрести уникальные сувениры. Этот базар — не просто рынок, это душа города, где каждый уголок дышит традициями.
Мечеть Биби-Ханым — история любви и архитектурное чудо
Мы отправимся к мечети Биби-Ханым, построенной, по легенде, с помощью слонов и вдохновлённой великой любовью. Это архитектурное чудо поражает своими масштабами и изысканными деталями. Вы услышите романтическую историю, связанную с этим местом, и узнаете, почему мечеть стала символом величия Самарканда.
Встреча с ремесленниками Самарканда
Завершим наше путешествие знакомством с мастерами, которые хранят древние традиции города. Вы увидите, как создаются знаменитые самаркандские ткани, керамика и ювелирные изделия. Это уникальная возможность не только прикоснуться к искусству, но и, возможно, приобрести уникальный сувенир, созданный руками мастеров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Регистан - сердце Самарканда и шедевр восточной архитектуры
- Гур-Эмир - мавзолей Тамерлана, наполненный легендами
- Мечеть Биби-Ханым - символ величия Тимуридов
- Сиабский базар - настоящий вкус Востока
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты на локациях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Регистан
Завершение: Сиабский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
16 окт 2025
Замечательный эрудирован гид помог нам ближе познакомиться с древним Самаркандом, показал достопримечательности и даже довёз в отличное место, где готовят очень вкусный лучший в Самарканде плов. Мы провели день в путешествии по древнему городу! Спасибо гиду за интересную историческую информацию, он пополнил наш багаж знаний. Рекомендую!
M
Muzhikovdenis
29 сен 2025
Отличная экскурсия, очень интересно рассказали все, понятным языком. Эмоции огонь!
А
Александра
29 сен 2025
Отличная экскурсия! Если хотите узнать не просто исторические факты, а получить хорошие шутки, интересный познавательный рассказ, услышать ответы на все свои вопросы - тогда точно рекомендую к посещению. Гид очень приятный, дружелюбный, отзывчивый. Мне очень понравилось! 👍🏼
Н
Надежда
29 сен 2025
Экскурсия была очень интересной! Все понравилось! Спасибо
А
Альберт
26 сен 2025
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Давлату за прекрасную экскурсию. Площадь Регистан сама по себе впечатляет, но благодаря его профессионализму и любви к своему делу, мы увидели ее по-настоящему изнутри.
Э
Эрика
18 сен 2025
Все было прекрасно, интересно и весело, спасибо большое оставили потрясающие эмоции. Коп Рахмат!!!!
K
Kris
15 сен 2025
Недавно побывали на экскурсии по Самарканду — впечатления просто невероятные! 🌟 Сам город поражает своей красотой и историей, а благодаря нашему гиду Давлату прогулка превратилась в настоящее путешествие во времени.
А
Алексей
5 сен 2025
Хочу поблагодарить Давлата, за чудесную экскурсию по Самарканду. В ходе экскурсии, я глубоко погрузился в мир и легенды Азии. У меня сложилось впечатление, что я просмотрел полнометражный документальный фильм из серии
День прошёл великолепно, Самарканд превосходен, Давлат - профессионал своего дела!!!
День прошёл великолепно, Самарканд превосходен, Давлат - профессионал своего дела!!!
Е
Елена
3 сен 2025
Вот бывает же так: выбрал себе гида, договорился о встрече, но утром пришлось отказаться от уже намеченных планов с гидом. Нам нашли замену. И, о чудо!, мы попали в надёжные
B
Bauyrzhan
1 сен 2025
Экскурсия с гидом Давлатом была замечательной! Очень позитивный, внимательный и знающий. Рассказывает интересно и с душой. Благодаря ему Самарканд открылся с новой стороны. Если хотите познакомиться с городом душевно и с позитивом – очень рекомендую именно его!"
A
Annet
30 авг 2025
Спасибо большое Давлату за такую интересную экскурсию! Осталась под большим впечатлением!)
М
Марина
27 авг 2025
Это была самая интересная экскурсия, в ходе которой нас познакомили с историей города с шутками и юмором. Было очень увлекательно и интернсно. Давлат очень харизматичный и отзывчивый. Кроме экскурсий свозил нас в кафе, где готовят самый лучший плов. Посоветовал нам лучшего гида в Бухаре. Не бросал нас в течение всего нашего путешествия
O
Olesya
27 авг 2025
Давлат, прекрассный расказчик! Можно слушать и слушать! Очень рада, что именно с ним познакомилась с таким старинным городом!!!
Сразу чувствуется, что Давлат любит свое дело и действительно глубоко знает историю и культуру!
М
Марина
26 авг 2025
Потрясающая, интересная экскурсия с Давлатом по основным достопримечательностям Самарканда. Гид Давлат очень лёгкий, эрудированный человек. Экскурсия с Давлатом проходит на одном дыхании, как будто мы с ним были давно знакомы. Огромное спасибо за интересный рассказ. Хочется снова вернуться в ваш город и насладиться его атмосферой! Очень рекомендую побывать на экскурсии с Давлатом, будет не скучно и интересно!!!
Н
Наталья
24 авг 2025
Спасибо огромное за чудесную экскурсию. Было очень познавательно, интересно и весело.
