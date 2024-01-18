Добро пожаловать в захватывающий тур по Самарканду, где вы окунетесь в богатство истории и культуры этого древнего города. Посетите величественные архитектурные памятники, включая Регистан и Гур-Эмир, пообедаете настоящим узбекским пловом и почувствуете волшебство восточной атмосферы. Откройте для себя магию Самарканда за один незабываемый день!

Описание