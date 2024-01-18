Экскурсия к главным достопримечательностям Самарканда

Индивидуальная экскурсия в Самарканде
Добро пожаловать в захватывающий тур по Самарканду, где вы окунетесь в богатство истории и культуры этого древнего города.

Посетите величественные архитектурные памятники, включая Регистан и Гур-Эмир, пообедаете настоящим узбекским пловом и почувствуете волшебство восточной атмосферы. Откройте для себя магию Самарканда за один незабываемый день!
Экскурсия к главным достопримечательностям Самарканда
Экскурсия к главным достопримечательностям Самарканда
Экскурсия к главным достопримечательностям Самарканда
Экскурсия к главным достопримечательностям Самарканда
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает:

  • Гур-Эмир — мавзолей Тамерлана
  • Площадь Регистан
  • Медресе Улугбека
  • Медресе Шердор
  • Медресе Тилля-Кари
  • Мечеть Биби-Ханым
  • Памятный комплекс Шахи-Зинда

Описание

Что вас ждёт:

Исследуйте волшебный город Самарканд в увлекательном экскурсионном туре. Во время экскурсии вы посетите величественный мавзолей Тамерлана — Гур-Эмир, побываете на Площади Регистан, чтобы своими глазами увидеть знаменитые: медресе Улугбека (1417–1420), медресе Шердор (1619–1636) и медресе Тилля-Кари (1646–1660). В 2001 году этот архитектурный ансамбль был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Почувствуйте дух истории в Мечети Биби-Ханым, погрузитесь в атмосферу традиционного узбекского базара и окунитесь в духовное наследие, посетив комплекс Шахи-Зинда. В середине дня попробуете настоящий самаркандский плов в аутентичной чайхане, где собираются местные жители.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
  • Обед в чайхане (плов)
Что не входит
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель, вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Обед включен в цену
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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