Добро пожаловать в захватывающий тур по Самарканду, где вы окунетесь в богатство истории и культуры этого древнего города.
Посетите величественные архитектурные памятники, включая Регистан и Гур-Эмир, пообедаете настоящим узбекским пловом и почувствуете волшебство восточной атмосферы. Откройте для себя магию Самарканда за один незабываемый день!
Посетите величественные архитектурные памятники, включая Регистан и Гур-Эмир, пообедаете настоящим узбекским пловом и почувствуете волшебство восточной атмосферы. Откройте для себя магию Самарканда за один незабываемый день!
Ближайшие даты:
18
янв
янв
19
янв
янв
20
янв
янв
21
янв
янв
22
янв
янв
23
янв
янв
24
янв
янв
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Гур-Эмир — мавзолей Тамерлана
- Площадь Регистан
- Медресе Улугбека
- Медресе Шердор
- Медресе Тилля-Кари
- Мечеть Биби-Ханым
- Памятный комплекс Шахи-Зинда
Описание
Что вас ждёт:Исследуйте волшебный город Самарканд в увлекательном экскурсионном туре. Во время экскурсии вы посетите величественный мавзолей Тамерлана — Гур-Эмир, побываете на Площади Регистан, чтобы своими глазами увидеть знаменитые: медресе Улугбека (1417–1420), медресе Шердор (1619–1636) и медресе Тилля-Кари (1646–1660). В 2001 году этот архитектурный ансамбль был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Почувствуйте дух истории в Мечети Биби-Ханым, погрузитесь в атмосферу традиционного узбекского базара и окунитесь в духовное наследие, посетив комплекс Шахи-Зинда. В середине дня попробуете настоящий самаркандский плов в аутентичной чайхане, где собираются местные жители.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Услуги водителя
- Обед в чайхане (плов)
- Что не входит
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Ваш отель, вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Обед включен в цену
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Самарканда
Индивидуальная
6 часов
Самарканд - жемчужина Востока
Обзорная экскурсия по Самарканду на автомобиле
Сегодня
Завтра
20 янв
21 янв
€125 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
3 часа
Чарующий Самарканд: путеводитель по древним сокровищам
Откройте для себя Самарканд, его величественные памятники и уникальную историю в компании знающего гида
у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня
Завтра
20 янв
21 янв
42€38 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Сегодня
Завтра
20 янв
21 янв
150€128 за всё до 4 чел.