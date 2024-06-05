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не хватило, это фотопрогулки. Наверное, нужно было заранее обозначить наши приоритеты, договориться об аренде костюмов (хотя перед поездкой я читала, что аренда есть на Регистане). У нас по крайней мере было так: мы слушали экскурсию на Регистане, думая, что сейчас пойдем арендовать костюмы и делать красивые фоточки в третьем медресе (его так и не посетили), проходим за Нисо через какие-то ворота и оказывается, что всё, мы ушли с Регистана и обратно дороги нет (ну то есть только в обход и через кассу). С учетом цен а достопримечательности для иностранцев было обидненько. В общем, экскурсию рекомендую, но только на берегу договаривайтесь, если вы хотите получить именно фотопрогулку.