Сиабский Базар – экскурсии в Самарканде

Найдено 22 экскурсии в категории «Сиабский Базар» в Самарканде на русском языке, цены от €39, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарканд - город голубых куполов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
119 отзывов
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
150 за всё до 4 чел.
Старинный самобытный Самарканд
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
140 отзывов
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
151129 за всё до 4 чел.
Самарканд во всей красе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Самарканд во всей красе: от мавзолея Тамерлана до Сиабского базара
Погрузитесь в историю Самарканда, открывая его знаменитые места и уникальные архитектурные шедевры вместе с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
125 за всё до 4 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
153 за всё до 4 чел.
Самарканд глазами художника Верещагина
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Самарканд глазами художника Верещагина: культурное погружение
Погрузитесь в историю Самарканда, пройдя по маршрутам Верещагина, и узнайте, как жил город в 19 веке
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
75 отзывов
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Любимый Самарканд
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
10000 шагов по древнему Самарканду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
10000 шагов по древнему Самарканду: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, пройдя 10000 шагов по его историческим местам. Увидите памятники, махаллю и бурлящий восточный базар
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:30
160 за всё до 7 чел.
Мир искусств Самарканда: полное погружение
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
92 за всё до 6 чел.
Кухня и ремёсла Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Кухня и ремёсла Самарканда: мастер-класс по плову и коврам
Погрузитесь в мир самаркандской кухни и ремёсел. Плов, базар, шёлковая бумага и ковры ждут вас
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
45 за человека
Вкусный Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Вкусный Самарканд: гастрономическая экскурсия по древнему городу
Погружение в самаркандскую культуру через гастрономию и архитектуру. Вкусный завтрак, прогулки по старинным улицам и визит в Шахт-Зинда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
97 за всё до 6 чел.
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Встреча в отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Самарканд на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Самарканд на авто: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Самарканду на авто! Увидите площадь Регистан, обсерваторию Улугбека, Сиабский базар и многое другое
Начало: В отеле, аэропорту или на ж/д вокзале
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4541 за человека
Самарканд тёплый и дружелюбный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
33 отзыва
Самарканд тёплый и дружелюбный
В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150135 за всё до 4 чел.
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135129 за всё до 5 чел.
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
140 за всё до 3 чел.
По вечернему Самарканду - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
39 за человека
Ремёсла Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Ремёсла Самарканда
Узнать, как ткут ковры и делают бумагу, зайти на базар за сладостями и посетить главные места города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
140 за всё до 3 чел.
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
от 130 за всё до 4 чел.
Узбекский лайфстайл
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Узбекский лайфстайл
Позавтракать со старейшинами в чайхане, научиться торгу, погулять по махаллям и району цыган-люли
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150113 за всё до 5 чел.
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    О Самарканде с любовью
    Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
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    пожелания, так что все прошло легко при хорошем объеме информации. Мы заезжали на обед в самую вкусную чайхану и пили кофе в секретном месте старого медресе) Джамшед, еще раз выражаю вам нашу с мужем благодарность и рекомендую всем от души!

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
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    все было идеально. И глубина познаний гида (ответил на все мои миллион вопросов), и очень своевременный перерыв на плов, и классная прогулка по рынку и основным достопримечательностям. Особенно меня поразило то, что гид оказался классным фотографом и теперь у меня ещё и пачка супер-фото (прилагаю их к отзыву). В общем экскурсию очень реклмендую. Очень удобно, что все расстояния преодолеваются на машине, где можно поить водички и укрыться от жары.

    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно
  • Р
    Резеда
    2 июня 2024
    Фотопрогулка по легендарному Самарканду
    Замечательная случилась экскурсия, все очень интересно и доступно, Нисо по нашей просьбе скорректировала маршрут, так как мы ранее уже посетили
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    усыпальницу, вместо нее посетили фабрику по производству ковров. Нисо современная и очень приятная девушка, дала рекомендации по последующему пребыванию в Узбекистане, так как далее мы направляемся в Ташкент. По ходу всей прогулки фотографировала нас и фото действительно получились отличными, я довольна, аирдроп в помощь и все фото по окончании прогулки у нас. Также Нисо обещала сделать рилсы на свой вкус, я их ожидаю с нетерпением. Спасибо за интересную прогулку, желаем побольше благодарных туристов.

  • В
    Валерий
    2 июня 2024
    Самарканд во всей красе
    Хочу выразить благодарность гиду Уткуру за замечательную экскурсию по Самарканду! Это знакомство с Самаркандом оставило яркие эмоции. Уткур провёл нам
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    по знаменитым местам древнего города, насыщенная программа включала посещение мавзолея Гур-Эмир, площади Registon с медресе и мечетью, комлекса Shakhi Zinda. Неизгладимые впечатления оставила поездка на фабрику по производству шёлковых ковров! Этот день знакомства с Самаркандом останется в памяти на долгие годы, спасибо большое Вам, Уткур!

  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Самарканд - город голубых куполов
    Сложно судить о качестве экскурсии из каких-то субъективных показателей, нам все что обещали показали, экскурсовод был вежлив, говорил хорошо, на
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    большинство вопросов отвечал. Историю знал в рамках своей локации, фундаментальными знаниями не обладал (без образования), из за чего много домысливал путая религию историю и местные фольклорные поветрия. Смело и глупо вступал в спор, но мы просто заканчивали дискуссию. Мы не ждали от экскурсовода, которого свами не выбирали большего. Поэтому твердая четверка.

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Фотопрогулка по легендарному Самарканду
    Нисо очень приятный экскурсовод, чувствуется педагогический бэкграунд. Пожалуй, по структурированности материала это была лучшая экскурсия за время нашего путешествия. Единственное, чего
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    не хватило, это фотопрогулки. Наверное, нужно было заранее обозначить наши приоритеты, договориться об аренде костюмов (хотя перед поездкой я читала, что аренда есть на Регистане). У нас по крайней мере было так: мы слушали экскурсию на Регистане, думая, что сейчас пойдем арендовать костюмы и делать красивые фоточки в третьем медресе (его так и не посетили), проходим за Нисо через какие-то ворота и оказывается, что всё, мы ушли с Регистана и обратно дороги нет (ну то есть только в обход и через кассу). С учетом цен а достопримечательности для иностранцев было обидненько. В общем, экскурсию рекомендую, но только на берегу договаривайтесь, если вы хотите получить именно фотопрогулку.

    Нисо очень приятный экскурсовод, чувствуется педагогический бэкграунд. Пожалуй, по структурированности материала это была лучшая экскурсия заНисо очень приятный экскурсовод, чувствуется педагогический бэкграунд. Пожалуй, по структурированности материала это была лучшая экскурсия заНисо очень приятный экскурсовод, чувствуется педагогический бэкграунд. Пожалуй, по структурированности материала это была лучшая экскурсия за
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Фотопрогулка по легендарному Самарканду
    Огромное спасибо Нисо за великолепную экскурсию. Нам все очень понравилось, очень рекомендую!!! И еще получите прекрасные фотографии.
  • П
    Понаровская
    30 мая 2024
    Самарканд - город голубых куполов
    Очень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия была не в тягость! Рассказывал много исторических фактов, помогал с ребенком, в общем все пролетело на одном дыхании. А еще, нас отлично пофотографировали, спасибо!
    Очень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия былаОчень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия былаОчень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия былаОчень насыщенная и интересная экскурсия. Мы были с ребенком, и благодаря нашему гиду Фуркату, экскурсия была
  • Р
    Руслан
    29 мая 2024
    Самарканд - город голубых куполов
    Приятный образованный молодой человек, хорошо разбирается в истории страны и местности. Был на машине, поэтому от объекта к объекту передвигались быстро и с комфортом. Рекомендую, можете смело обращаться 👍🏼👍🏼👍🏼
    Приятный образованный молодой человек, хорошо разбирается в истории страны и местности. Был на машине, поэтому отПриятный образованный молодой человек, хорошо разбирается в истории страны и местности. Был на машине, поэтому отПриятный образованный молодой человек, хорошо разбирается в истории страны и местности. Был на машине, поэтому отПриятный образованный молодой человек, хорошо разбирается в истории страны и местности. Был на машине, поэтому отПриятный образованный молодой человек, хорошо разбирается в истории страны и местности. Был на машине, поэтому от
  • G
    Gaspar
    28 мая 2024
    Любимый Самарканд
    Рекомендую Гида!!!! Конкретно что очень понравилось: 1. Отлично подготовлен с дополнительными материалами чтобы рассказать и показать всю историю Тимура. (История про уважительное
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    отношение к Баязиду - просто убила:-)) 2. Составлена грамотно программа с лирическими отступлениям в магазинах, где сами профессионалы рассказывают про свои ремесла (абсолютно без напряга, покупать ничего не нужно)…. 3. По нашей просьбе показал и рассказал дополнительное место по пути… 4. Подстраивался под наш темп, с ним прошагали 10000 шагов, абсолютно без напряга и с удовольствием…

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Сиабский Базар»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Самарканд - город голубых куполов
  2. Старинный самобытный Самарканд
  3. Самарканд во всей красе
  4. О Самарканде с любовью
  5. Самарканд глазами художника Верещагина
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Сиабский Базар" можно забронировать 22 экскурсии от 39 до 170 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 762 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 22 экскурсии на 2024 год по теме «Сиабский Базар», 762 ⭐ отзыва, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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