Гур Эмир — место покоя Амира Темура, или Тамерлана, где история оживает под великолепным куполом.

Регистан — знаменитая площадь с тремя медресе, которые восхищают своей архитектурной красотой.

Биби Ханым — грандиозная мечеть, посвященная главной жене Амира Темура, символ темуридской эпохи.

Шахи Зинда — ансамбль мавзолеев с видами, которые захватывают дух и вдохновляют на фотосессии. Завершите свое путешествие посещением восточного базара, где вас ждет море впечатлений и ярких фотографий! Да будет веселье в Самарканде!

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по древнему и загадочному Самарканду — городу, которому 2750 лет! Вы услышите историю о его многократном расцвете и упадке, узнаете, как он был почти полностью разрушен Чингисханом и восстал, как Феникс из пепла. Мы покажем вам главные достопримечательности: площади, мечети, медресе и мавзолеи, научим торговаться на восточном рынке и поделимся лучшими местами, где можно попробовать самый вкусный плов. Готовьтесь к путешествию по самым ярким звездам Самарканда: