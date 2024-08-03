Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Самарканду, городу с 2750-летней историей.
Мы покажем вам главные достопримечательности: Гур-Эмир, Регистан, Биби Ханым и Шахи Зинда, научим торговаться на восточном рынке и поделимся лучшими местами для дегустации плова. Готовьтесь к путешествию, полному ярких впечатлений и незабываемых фотографий!
Мы покажем вам главные достопримечательности: Гур-Эмир, Регистан, Биби Ханым и Шахи Зинда, научим торговаться на восточном рынке и поделимся лучшими местами для дегустации плова. Готовьтесь к путешествию, полному ярких впечатлений и незабываемых фотографий!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по древнему и загадочному Самарканду — городу, которому 2750 лет! Вы услышите историю о его многократном расцвете и упадке, узнаете, как он был почти полностью разрушен Чингисханом и восстал, как Феникс из пепла. Мы покажем вам главные достопримечательности: площади, мечети, медресе и мавзолеи, научим торговаться на восточном рынке и поделимся лучшими местами, где можно попробовать самый вкусный плов. Готовьтесь к путешествию по самым ярким звездам Самарканда:
- Гур Эмир — место покоя Амира Темура, или Тамерлана, где история оживает под великолепным куполом.
- Регистан — знаменитая площадь с тремя медресе, которые восхищают своей архитектурной красотой.
- Биби Ханым — грандиозная мечеть, посвященная главной жене Амира Темура, символ темуридской эпохи.
- Шахи Зинда — ансамбль мавзолеев с видами, которые захватывают дух и вдохновляют на фотосессии. Завершите свое путешествие посещением восточного базара, где вас ждет море впечатлений и ярких фотографий! Да будет веселье в Самарканде!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур Эмир - мавзолей Тамерлана
- Площадь Регистан - наша визитная карточка
- Биби Ханым - соборная мечеть
- Хазат Хизыр мечеть
- Шохи Зинда некрополь
- Восточный Базар - Сиаб Базар
Что включено
- Услуги гида на 5 часов
Что не входит в цену
- Входные билеты - 15$ на чел.
- Транспорт по желанию +60$
- Обед - 5//10$ на человека (на выбор гостя)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Никрополь Шахи Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Встреча у мавзолея Гур Эмир в удобное для Вас время. Добраться можно на яндекс такси
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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