Описание экскурсииПриглашаю вас в волшебное путешествие по Самарканду — городу, где прошлое оживает на каждом шагу, а восточные легенды становятся реальностью. Это не просто экскурсия — это встреча с историей, красотой и душой древнего Востока. Мы начнём с мавзолея Гур-Эмир, где покоится великий полководец и мудрый правитель Амир Темур. Здесь вы узнаете, почему именно это место называют «сердцем Самарканда», и почувствуете атмосферу величия, которая царит под бирюзовым куполом мавзолея. Далее — легендарная площадь Регистан, символ города и одна из самых красивых площадей мира. Вы узнаете, как здесь обучались звёздочёты, поэты и философы, и почему именно Самарканд стал центром науки и культуры Востока. Следующий пункт — мечеть Биби-Ханум, возведённая как символ любви и преданности. Её масштаб и красота поражают воображение — легенды о ней до сих пор рассказывают местные жители. А затем — колоритный Сиабский базар, где шум, аромат специй и вкус свежей самаркандской лепёшки подарят вам настоящий вкус восточной жизни. Завершим нашу прогулку у священного ансамбля Шахи-Зинда, где каждый мавзолей словно страница в книге вечности. Голубые изразцы, солнечные лучи на куполах и тишина старинных усыпальниц создают ощущение, будто вы попали в саму сказку «Тысяча и одна ночь». Эта экскурсия — идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть не только памятники, но и почувствовать атмосферу Самарканда: его аромат, музыку, тепло и гостеприимство. После прогулки у вас останется не просто фото, а память о городе, в который захочется вернуться снова и снова.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд, улица Аксарай, 1
Завершение: Самарканд, улица Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
